Народ во власти алчных олигархов • 134 • Аналитика



Новый старый наш премьер даже совещание провёл по этой проблеме, где заявил следующее: «Я просил бы не только следить за развитием ситуации, но и за тем, чтобы договорённости полностью соблюдались. В случае необходимости готовить иные оперативные меры, направленные на то, чтобы достигнутые договорённости соблюдались, чтобы цены были стабильные, а в определённых случаях, чтобы они снижались, чтобы была произведена отрицательная коррекция»[1].



Неизвестно, насколько такое требование об «отрицательной коррекции» выполнимо на практике, ведь Кремль дистанцировался от этой злободневной проблемы. По сообщению ТАСС: "Этим занимается правительство, поэтому это вопрос к правительству"[2].





Более того, как заявила первый замглавы ЦБ Ксения Юдаева, стоимость бензина увеличивается «из-за роста цен на нефть на мировых рынках, а также из-за акцизов на бензин». При этом Юдаева уверена, что «рост цен на бензин не оказывает влияния на инфляцию» [3].



Более чем странное утверждение ввиду того, что цена на транспортировку любых товаров включает и цену на бензин.







Однако позиция распорядителей «наверху» по поводу этой буквально кричащей проблемы заставляет думать, что вряд ли мы дождёмся снижения цен на топливо. А эксперты и вовсе предлагают готовиться к ценам на бензин по 50 руб. за литр и выше.



Любопытный «манёвр» получился, если наблюдать на него со стороны потребителя. Сразу после инаугурации цены на бензин резко скакнули вверх (а они никогда и не «скакали» вниз). Затем последовало официальное заявление правительства о снижении акцизов на топливо с 1 июля, которые, по словам экономистов, занимает в структуре цены 70 процентов стоимости. Но это не остановило нефтяников, цена продолжила безудержный рост. Тогда уже правительство принимает решение о снижении акцизов с 1 июня.



Со слов Д. Козака, с ведущими корпорациями (надо понимать, и государственными тоже?), достигнуты договорённости о фиксации цены на уровне 30 мая [1]. Таким волшебным образом акцизные сборы из планируемых бюджетных поступлений в сумме 140 млрд. руб. в этом году превратились в дополнительные доходы нефтяных компаний. А это по 1 тысяче рублей на каждого жителя страны, включая младенцев!



Вопрос: «А с какой стати мы заплатили магнатам этот странный налог?» остался за пределами внимания государственных органов. В том числе и Федеральной антимонопольной службы, представители которой заявили (есть во всех источниках), что рост цен вызван ростом нефтяных котировок.



И это тоже очень странная логика. Обратимся к статистике. На слайде ниже представлены графики изменения цен на нефть и бензин за последние годы.





Сравнительные графики изменения цен на нефть на мировых рынках и цен на бензин в России Сравнительные графики изменения цен на нефть на мировых рынках и цен на бензин в России



Обратите внимание: при цене на нефть свыше 100 долларов за баррель цена на бензин составляла чуть более 32-х рублей. Непонятно, почему так происходит? Ведь сейчас цена на нефть около $74 за баррель. И, по логике, цена на бензин должна быть как минимум на четверть ниже, чем в 2014 году, т.е. 24 рубля за литр.



Вот и некоторым детям непонятно, потому что они задают, в частности, такой вопрос президенту на Прямую линию: «Почему нефть (газ) добываются у нас, в Сибири, а налоги компании платят в Москве?» (Из телевизионного репортажа по Первому каналу.) Наивный мальчик! И в Москве налоги не платятся, нефтяные компании свою операционную деятельность ведут из оффшоров. Сила мягкая, а топор газовый



Вот почему растёт цена на бензин: она непосредственно привязана к валютному курсу рубля. Тогда почему Ксения Юдаева считает, что цена на топливо не влияет на инфляцию? Ведь Центробанк отвечает за валютный курс рубля. А с 2014 года курс рубля упал почти вдвое, почти так же повысились и цены на жизненно важные товары, лекарства, услуги ЖКХ и продукты питания. Она не понимает очевидных фактов или лукавит?



От декларируемого «роста» реальных доходов населения, особенно пенсионеров, народ уже стонет. Но вот какими данными полнится всемирная сеть.



По данным Forbes, только за 2018 год, несмотря на стагнацию рынка и ожидание новых антироссийских санкций, состояние 200 богатейших российских бизнесменов в совокупности выросло на $25 млрд. (до $485 млрд.) [4]. И мы ещё будем должны компенсировать им потери от американских санкций путём предоставления всевозможных льгот и преференций для ведения бизнеса в России!



Немного «отстают» от них наши известные депутаты. По итогам 2017 года самым успешным в плане заработка стал депутат от «Единой России» Григорий Аникеев. Его совокупный доход вырос на 717% по сравнению с 2016 годом и превысил 4 млрд. рублей. А это в 700 раз выше, чем рост ВВП в стране! [5]



Всего, по данным ресурса [5], в «активах» «Единой России» — около 6 млрд. рублей дохода за 2017 год. Представители других думских партий существенно отстают от «руководящей и направляющей». Так, представитель КПРФ В. Блоцкий этом же году заработал почти 200 млн. руб. Одновременно следует отметить, что, видимо, воплощая в жизнь заветы свято чтимого партией Ильича, этот коммунист имеет в собственности 9 земельных участков, один из которых находится в Великобритании [см. там же].



Существенное замечание: приведены данные из деклараций депутатов, в них не учтены доходы членов семей. А у жён и детей, как мы уже заметили, с приходом главы семьи на службу народу внезапно просыпаются гениальные таланты предпринимательства, и они быстро овладевают искусством невозможного для миллионов других российских предпринимателей, закрывающих свои бизнесы в невыносимых условиях его ведения в нашей стране. Киев возрождает «Торнадо»?



Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Ничего не изменилось: новый старый премьер, почти все те же министры, а тех, которых убрали, пристроили на другие «хлебные» места.



В послании президента заявлена цель существенного роста благосостояния российского народа. Но пока эта цель достигнута (и уверенно продвигается) его незначительной частью… в лице олигархов и некоторых представителей власти!



Наши олигархи, непонятно почему распоряжающиеся общенародной собственностью (природными ресурсами земли, на которой мы живём), как создавали, так и продолжают создавать хитроумные схемы дополнительного обогащения, не принося никакой пользы ни обществу, ни государству.



Спросим у президента на Прямой линии: «Дождёмся ли мы того, что вкладывали в свои избирательные бюллетени, голосуя за лидера нации, или так и останемся во власти алчных хозяев жизни?»







Источники:

1. https://rg.ru/2018/06/04/medvedev-potreboval-sobliudat-dogovorennosti-o-stabilizacii-cen-na-benzin.html

2. http://tass.ru/ekonomika/5260428

3. http://www.mk.ru/economics/2018/05/22/rost-cen-na-benzin-okazalsya-nakruchen-v-10-raz.html

4. https://news.mail.ru/economics/33687020/?frommail=1

5. https://news.mail.ru/economics/33182787

6. https://yandex.ru/images/search?img_url=https://2Fsvopi.ru2F2015-_neft.png&pos=10&rpt=simage&lr=2 Выборы президента России остались позади. И надежды на лучшую жизнь многострадального российского электората стали рассеиваться, как дым от ликвидируемых в Сибири лесных пожаров. Оказалось, что в правительстве уже давно прорабатывалось решение о повышении пенсионного возраста. Одновременно цены на жизненно важные товары, в первую очередь лекарства, стали быстро расти. Но все рекорды побили цены на бензин, безумный рост которых напомнил нам смутные 90-е годы.Новый старый наш премьер даже совещание провёл по этой проблеме, где заявил следующее: «Я просил бы не только следить за развитием ситуации, но и за тем, чтобы договорённости полностью соблюдались. В случае необходимости готовить иные оперативные меры, направленные на то, чтобы достигнутые договорённости соблюдались, чтобы цены были стабильные, а в определённых случаях, чтобы они снижались, чтобы была произведена отрицательная коррекция»[1].Неизвестно, насколько такое требование об «отрицательной коррекции» выполнимо на практике, ведь Кремль дистанцировался от этой злободневной проблемы. По сообщению ТАСС: "Этим занимается правительство, поэтому это вопрос к правительству"[2].Более того, как заявила первый замглавы ЦБ Ксения Юдаева, стоимость бензина увеличивается «из-за роста цен на нефть на мировых рынках, а также из-за акцизов на бензин». При этом Юдаева уверена, что «рост цен на бензин не оказывает влияния на инфляцию» [3].Более чем странное утверждение ввиду того, что цена на транспортировку любых товаров включает и цену на бензин.Однако позиция распорядителей «наверху» по поводу этой буквально кричащей проблемы заставляет думать, что вряд ли мы дождёмся снижения цен на топливо. А эксперты и вовсе предлагают готовиться к ценам на бензин по 50 руб. за литр и выше.Любопытный «манёвр» получился, если наблюдать на него со стороны потребителя. Сразу после инаугурации цены на бензин резко скакнули вверх (а они никогда и не «скакали» вниз). Затем последовало официальное заявление правительства о снижении акцизов на топливо с 1 июля, которые, по словам экономистов, занимает в структуре цены 70 процентов стоимости. Но это не остановило нефтяников, цена продолжила безудержный рост. Тогда уже правительство принимает решение о снижении акцизов с 1 июня.Со слов Д. Козака, с ведущими корпорациями (надо понимать, и государственными тоже?), достигнуты договорённости о фиксации цены на уровне 30 мая [1]. Таким волшебным образом акцизные сборы из планируемых бюджетных поступлений в сумме 140 млрд. руб. в этом году превратились в дополнительные доходы нефтяных компаний. А это по 1 тысяче рублей на каждого жителя страны, включая младенцев!В том числе и Федеральной антимонопольной службы, представители которой заявили (есть во всех источниках), что рост цен вызван ростом нефтяных котировок.И это тоже очень странная логика. Обратимся к статистике. На слайде ниже представлены графики изменения цен на нефть и бензин за последние годы.Обратите внимание: при цене на нефть свыше 100 долларов за баррель цена на бензин составляла чуть более 32-х рублей. Непонятно, почему так происходит? Ведь сейчас цена на нефть около $74 за баррель. И, по логике, цена на бензин должна быть как минимум на четверть ниже, чем в 2014 году, т.е. 24 рубля за литр.Вот и некоторым детям непонятно, потому что они задают, в частности, такой вопрос президенту на Прямую линию: «Почему нефть (газ) добываются у нас, в Сибири, а налоги компании платят в Москве?» (Из телевизионного репортажа по Первому каналу.) Наивный мальчик! И в Москве налоги не платятся, нефтяные компании свою операционную деятельность ведут из оффшоров.Вот почему растёт цена на бензин: она непосредственно привязана к валютному курсу рубля. Тогда почему Ксения Юдаева считает, что цена на топливо не влияет на инфляцию? Ведь Центробанк отвечает за валютный курс рубля. А с 2014 года курс рубля упал почти вдвое, почти так же повысились и цены на жизненно важные товары, лекарства, услуги ЖКХ и продукты питания. Она не понимает очевидных фактов или лукавит?От декларируемого «роста» реальных доходов населения, особенно пенсионеров, народ уже стонет. Но вот какими данными полнится всемирная сеть.По данным Forbes, только за 2018 год, несмотря на стагнацию рынка и ожидание новых антироссийских санкций, состояние 200 богатейших российских бизнесменов в совокупности выросло на $25 млрд. (до $485 млрд.) [4]. И мы ещё будем должны компенсировать им потери от американских санкций путём предоставления всевозможных льгот и преференций для ведения бизнеса в России!Немного «отстают» от них наши известные депутаты. По итогам 2017 года самым успешным в плане заработка стал депутат от «Единой России» Григорий Аникеев. Его совокупный доход вырос на 717% по сравнению с 2016 годом и превысил 4 млрд. рублей. А это в 700 раз выше, чем рост ВВП в стране! [5]Всего, по данным ресурса [5], в «активах» «Единой России» — около 6 млрд. рублей дохода за 2017 год. Представители других думских партий существенно отстают от «руководящей и направляющей». Так, представитель КПРФ В. Блоцкий этом же году заработал почти 200 млн. руб. Одновременно следует отметить, что, видимо, воплощая в жизнь заветы свято чтимого партией Ильича, этот коммунист имеет в собственности 9 земельных участков, один из которых находится в Великобритании [см. там же].Существенное замечание: приведены данные из деклараций депутатов, в них не учтены доходы членов семей. А у жён и детей, как мы уже заметили, с приходом главы семьи на службу народу внезапно просыпаются гениальные таланты предпринимательства, и они быстро овладевают искусством невозможного для миллионов других российских предпринимателей, закрывающих свои бизнесы в невыносимых условиях его ведения в нашей стране.Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Ничего не изменилось: новый старый премьер, почти все те же министры, а тех, которых убрали, пристроили на другие «хлебные» места.В послании президента заявлена цель существенного роста благосостояния российского народа. Но пока эта цель достигнута (и уверенно продвигается) его незначительной частью… в лице олигархов и некоторых представителей власти!Наши олигархи, непонятно почему распоряжающиеся общенародной собственностью (природными ресурсами земли, на которой мы живём), как создавали, так и продолжают создавать хитроумные схемы дополнительного обогащения, не принося никакой пользы ни обществу, ни государству.Спросим у президента на Прямой линии: «Дождёмся ли мы того, что вкладывали в свои избирательные бюллетени, голосуя за лидера нации, или так и останемся во власти алчных хозяев жизни?» Автор: Анатолий Лукашев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 134 Источник Похожие новости Первый визит Путина Кольчуга, меч и ППШ. В одном строю и не спеша… уходят в историю? Тёмная сторона Путина

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