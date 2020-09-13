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"Народ смеется": в США вынашивают подлый план против России

13 сентября 2020, 13:35  •  164 • Политика
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: White House/ Flickr.com/www.globallookpress.com
Американцы просчитывают, как заработать на российском газе
Американцы вовсю настаивают на необходимости заморозки "Северного потока – 2". Дело Навального послужило дополнительным поводом для Штатов предпринять новые меры против проекта. Однако, если все же выйдет потопить газопровод, то США подготовили хитрый план, считает политолог Ростислав Ищенко.
Заморозка "Северного потока – 2" обернется колоссальными убытками не только для России и "Газпрома", но и для Европы, которая потеряет тысячи планировавшихся для создания рабочих мест.
Эксперт отметил, что Россия вполне может обойти потерю такого значимого энергетического рынка и компенсировать выпавшие объемы поставок продажей сжиженного газа. Однако этим могут воспользоваться в США, где уже подготовили подлость РФ.
Как отметил Ищенко, "американцы те еще жуки", для которых первостепенная задача – заработать самим себе. Они могут начать перепродавать Европе российский газ по повышенной стоимости под видом американского, чтобы не везти свой издалека.
"Народ смеется и говорит, что даже американский газ, который придет на смену российскому в случае отказа Германии (от СП-2), он все равно будет российским", – приводит слова эксперта, сказанные в эфире "Украина.ру", РИА ФАН.
Ранее в американских СМИ назвали шесть способов, благодаря которым Германия может "убить" "Северный поток – 2". Половина из них заключается в том, что власти должны пойти на поводу у Штатов.

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