Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мальчик-пророк, предсказавший пандемию, сообщил о новой угрозе
Польша "назло России" подписала сотне своих лётчиков смертный приговор
Отдать Крым или нет? В прямом эфире задали самый провокационный вопрос и дали от...
Кто сказал "нет" Путину: подковёрное противостояние вскрылось
Главная / Политика

Народ сказал окончательное слово, теперь дело за малым: Путин раздал поручения по поправкам

03 июля 2020, 19:00  •  12 • Политика
Народ сказал окончательное слово, теперь дело за малым. Президент РФ Владимир Путин раздал поручения по реализации поправок к Конституции. Он также добавил, что итоги голосования "показали высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам".
Российский лидер Владимир Путин вновь высказался на тему итогов всенародного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ и отдал соответствующие распоряжения после подтверждения мнения граждан в отношении реформы.
Президент подчеркнул, что решение о её воплощении в жизнь было принято совместно - властями и жителями России. И лишь последние могли сказать окончательное слово по этому вопросу.
"Результаты голосования по Конституции показали высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам", - заметил глава государства на онлайн-заседании с членами рабочей группы по подготовке реформы.
Он добавил, что теперь российское законодательство должно в полной мере соответствовать обновлённому основному закону страны.
Кроме того, он поручил правительству обеспечить реализацию приоритетной значимости поправок в бюджете, национальных проектах и федеральных программах.
Член Совфеда Андрей Клишас, состоящий в рабочей группе по конституционной реформе, в свою очередь заметил, что проекты законов по реализации изменений в основном законе РФ будут вскоре внесены в Государственную думу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



12
Источник
Похожие новости
03 июля 2020, 04:00
"Все началось, как у Хичкока": Польский посол покидает Россию
03 июля 2020, 02:00
​Силуанов подставил Путина? Горькие уроки голосования по поправкам наглядно показал Пронько
03 июля 2020, 08:00
"Анка вяло отреагировала": Просьбу Киева к ФРГ из-за голосования в Крыму подняли на смех
03 июля 2020, 00:00
Даже если "убийца" Крымского моста оправдает своё название, Украина потеряет больше - эксперт
03 июля 2020, 13:00
Военный эксперт назвал сроки кардинальных мировых решений: Решится и вопрос Донбасса
03 июля 2020, 13:00
Куда выстрелила мэр Якутска
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 июля 2020, 04:00
"Все началось, как у Хичкока": Польский посол покидает Россию
03 июля 2020, 02:00
​Силуанов подставил Путина? Горькие уроки голосования по поправкам наглядно показал П...
03 июля 2020, 08:00
"Анка вяло отреагировала": Просьбу Киева к ФРГ из-за голосования в Крыму по...
03 июля 2020, 00:00
Даже если "убийца" Крымского моста оправдает своё название, Украина потеряе...
03 июля 2020, 02:00
Турки в Крыму применили мягкую силу? Коц высказал подозрения
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 июля 2020, 08:00
"Анка вяло отреагировала": Просьбу Киева к ФРГ из-за голосования в Крыму подняли на смех
29 июня 2020, 05:00
Фальсификацию в деле MH17 разоблачил независимый эксперт: "Элегантно? Нет, просто топорно!"
28 июня 2020, 18:00
Зеленский лишил Украину двух регионов в День Конституции
30 июня 2020, 06:00
1 сентября 2020 года. Дистанционное образование как норма жизни
29 июня 2020, 22:00
"Мы подумать не могли": Учёные заявили о пугающих сюрпризах коронавируса
29 июня 2020, 13:00
Взялся за старое: Зеленский не смог побороть зависимость
02 июля 2020, 11:00
"Масштабный сброс": Маневр России по госдолгу США восхитил аналитиков Китая
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.