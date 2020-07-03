Народ сказал окончательное слово, теперь дело за малым: Путин раздал поручения по поправкам

Российский лидер Владимир Путин вновь высказался на тему итогов всенародного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ и отдал соответствующие распоряжения после подтверждения мнения граждан в отношении реформы.

Президент подчеркнул, что решение о её воплощении в жизнь было принято совместно - властями и жителями России. И лишь последние могли сказать окончательное слово по этому вопросу.

"Результаты голосования по Конституции показали высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам", - заметил глава государства на онлайн-заседании с членами рабочей группы по подготовке реформы.

Он добавил, что теперь российское законодательство должно в полной мере соответствовать обновлённому основному закону страны.

Кроме того, он поручил правительству обеспечить реализацию приоритетной значимости поправок в бюджете, национальных проектах и федеральных программах.

Член Совфеда Андрей Клишас, состоящий в рабочей группе по конституционной реформе, в свою очередь заметил, что проекты законов по реализации изменений в основном законе РФ будут вскоре внесены в Государственную думу.