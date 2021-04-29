Народ Швейцарии взбунтовался против однополых "браков": "Да - семье, нет - союзу с кем угодно"

Народ Швейцарии взбунтовался против однополых "браков". Жители страны намерены провести референдум, чтобы окончательно поставить точку в этом вопросе: "Да - семье, нет - союзу с кем угодно".

Противники однополых браков в Швейцарии набрали 61 тыс. подписей под петицией с требованием провести народный референдум по вопросу легализации таких союзов.

Парламент страны ещё в декабре разрешил гомосексуалистам официально регистрировать свои отношения, однако население имеет право наложить на любой закон вето, если сможет набрать 50 тыс. подписей под своей инициативой. Теперь всё будет решено на народном голосовании.

За референдум выступают межпартийные активисты, которые продвигают свой девиз: "Да - браку и семье, нет - союзам с кем угодно". Они считают, что однополые браки - ненастоящие. Настоящим браком может быть только союз между мужчиной и женщиной.

Что дальше? Суррогатное материнство для однополых пар и низложение женщины до статуса продающейся машины для родов? - возмущаются активисты.

Как сообщает британская The Guardian, либеральные организации уже заявили о своей готовности вступить в борьбу за гомосексуалистов.

Отметим, что однополые браки были одобрены во многих западных странах на волне леволиберального политического тренда. Сегодня пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации активно внедряют в массовую культуру, чтобы сформировать нужное общественное мнение.

Однако ряд европейских стран, где всё ещё сильно влияние христианства, сопротивляются этим попыткам "перевоспитания" общества. В частности, против однополых браков по-прежнему выступают Италия и Польша.