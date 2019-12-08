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Народ Швеции выбрал юную анти-Грету в борьбе с мигрантами. Но ее тут же заблокировал Twitter

08 декабря 2019, 04:54  •  78 • В мире
В Швеции становится всё более популярна 16-летняя активистка Изабелла Ярванди, которую противопоставляют Грете Тунберг. Девушка выступает в поддержку традиционной семьи и за борьбу с нелегальными мигрантами, поэтому в Twitter заблокировали её страницу, у которой было около 10 тысяч подписчиков.
Изабелла Ярванди стала известной в 2018 году после своего выступления на площади Мюнтторгет в её родном городе Гетеборге. Девушка призвала противостоять подписанию Глобального договора о миграции, выступив после этого с таким призывом и в других населённых пунктах Швеции.
Ярванди высказывается против мультикультурализма и интеграции мигрантов в шведское общество. При этом она совсем не стесняется в выражениях, заявляя, что миграционная политика разрушает её некогда великую родину.
Из-за этого администрация Twitter заблокировала страницу Ярванди, сославшись на её возраст. На момент блокировки у девушки было около 10 тысяч подписчиков, сообщает телеканал "360".

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