Народ Швеции выбрал юную анти-Грету в борьбе с мигрантами. Но ее тут же заблокировал Twitter

Изабелла Ярванди стала известной в 2018 году после своего выступления на площади Мюнтторгет в её родном городе Гетеборге. Девушка призвала противостоять подписанию Глобального договора о миграции, выступив после этого с таким призывом и в других населённых пунктах Швеции.

Ярванди высказывается против мультикультурализма и интеграции мигрантов в шведское общество. При этом она совсем не стесняется в выражениях, заявляя, что миграционная политика разрушает её некогда великую родину.

Из-за этого администрация Twitter заблокировала страницу Ярванди, сославшись на её возраст. На момент блокировки у девушки было около 10 тысяч подписчиков, сообщает телеканал "360".