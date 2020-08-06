"Народ прозрел": Лукашенко отказался от интеграции с Россией

Белоруссия и Россия опоздали с объединением в единое государство. Об этом заявил президент Республики Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

"Если бы я даже согласился на объединение, в Белоруссии это никогда не воспримут. Народ перезрел. Это можно было лет 20-25 назад. Сейчас нет", – сказал бацька.

Также он отрицает, что президент России Владимир Путин предлагал ему должность спикера Госдумы объединенного государства в обмен на объединение Белоруссии и РФ.

"Он мне не предлагал, а даже если бы и предложил, я заведующим складом не буду", – подчеркнул Лукашенко.

Соответствующее видео опубликовано на странице Гордона на ютюб-канале.