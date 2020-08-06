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"Народ прозрел": Лукашенко отказался от интеграции с Россией
06 августа 2020, 23:30 • 62 • Политика
Бацька отказался быть "заведующим складом" в едином государстве
Белоруссия и Россия опоздали с объединением в единое государство. Об этом заявил президент Республики Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
"Если бы я даже согласился на объединение, в Белоруссии это никогда не воспримут. Народ перезрел. Это можно было лет 20-25 назад. Сейчас нет", – сказал бацька.
Также он отрицает, что президент России Владимир Путин предлагал ему должность спикера Госдумы объединенного государства в обмен на объединение Белоруссии и РФ.
"Он мне не предлагал, а даже если бы и предложил, я заведующим складом не буду", – подчеркнул Лукашенко.Соответствующее видео опубликовано на странице Гордона на ютюб-канале.
Ранее "Утро.ру" писало, что, со слов, бацьки, первый президент РФ Борис Ельцин сожалел о выборе в качестве своего преемника Путина.
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