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Народ против, чиновникам плевать: Пронько о грабеже России, который осознанно замалчивают

17 марта 2021, 21:20  •  270 • Политика
Есть темы, которые осознанно замалчиваются. Порой бессознательно, но чаще специально. Об одной из них сегодня подробно расскажу. Оказывается, любой гражданин России может приобрести в собственность так называемые заброшенные земли сельхозназначения, то есть иметь лес в частной собственности. Уже сейчас поданы заявки на участки общей площадью 12 тысяч гектаров. Конечно, в масштабах страны пока это мизер, но, как известно, лиха беда начало.
Сторонники появления частных лесов в России апеллируют к мировому опыту. Утверждая, что подобным способом якобы леса будут защищены. В качестве примера они приводят опыт Финляндии, где нетронутого леса осталось не более 10% от всего лесного фонда. Большая часть лесных участков в стране – это плантации, где можно применять любые методы для ускоренного роста деревьев и разрешено рубить их, не дожидаясь необходимого возраста, а это ни много ни мало 80-100 лет. Аналогичные правила предлагают применить и в России.
Очевидно, что частные леса приведут к очень серьёзным проблемам и социальному напряжению.
"Недавно правительством было принято постановление, которое регламентирует использование лесов на сельхозземлях. И этим постановлением, по сути, был создан прецедент наличия частных лесов у нас в стране, – отметил в комментарии для Царьграда глава Комитета Госдумы России по природным ресурсам Николай Николаев. – Я считаю, и многие мои коллеги считают, что такой фундаментальный вопрос, можно сказать, политический вопрос, как введение института частных лесов в нашей стране, не может приниматься просто нормативным актом или постановлением правительства. Это тема, которую нужно обсуждать, это тема, которая должна являться предметом общественной дискуссии, политической дискуссии, и именно поэтому мы предложили вынести этот вопрос на вот такие первые парламентские слушания по этой теме, чтобы прежде всего показать, что это вопрос очень непростой, это вопрос очень дискуссионный. Ну, например, как будет осуществляться доступ граждан в частные леса? Если это частная собственность, значит можно её огораживать, можно её охранять. Но это будет противоречить нашему законодательству существующему. Вопрос о том, кому будут принадлежать те же самые дикоросы, кто будет нести ответственность за эти леса, каким образом будет вестись учёт древесины на этих участках и каким образом она будет использоваться, это тоже немаловажно с учётом того, что мы сейчас, наоборот, реформируем лесную отрасль и пытаемся с помощью законодательства взять её полностью под контроль".
Сейчас чиновники Минприроды рассматривают поправки, которые должны усложнить получение разрешений на приобретение подобных участков и ограничивают период пользования лесом 10 годами. Однако что-то мне подсказывает, что сопротивление будет очень серьёзным. Вспомните историю, которая произошла в 2019 году. Тогда власти Камчатки на 49 лет, фактически в частную собственность, отдали в аренду "под охотничьи угодья" целый остров. Его площадь почти 2000 квадратных километров, что в полтора раза больше площади такого города, как Санкт-Петербург. Стоимость же аренды составила 15 120 рублей в год, что сопоставимо с ежемесячным платежом за съём однокомнатной квартиры.
Остров имел статус заказника, но в 2010 году местный губернатор отменил советское решение и перевёл его в разряд обычных земель. При этом на острове растут уникальные природные дикоросы – ягоды и целебные травы, а прибрежная морская акватория богата рыбными ресурсами и морепродуктами.
И это пример одного острова, а теперь представьте, что станет с лесными угодьями России, если её природные богатства разделят на частные владения? Кстати, абсолютное большинство российских граждан, в том числе молодые, категорически против частной собственности на леса. Они считают, на мой взгляд, абсолютно обоснованно, что частная собственность будет ограничивать их доступ к природным богатствам России. Однако ранее, например, глава Минпромторга господин Денис Мантуров заявлял, что частная собственность на природные угодья – одна из мер, гарантирующая рачительное отношение к лесу. Мягко говоря, спорное заявление, но лично вы как считаете? Какой позиции вы придерживаетесь? Что станет с лесами России, если они перейдут в частную собственность?

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