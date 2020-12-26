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Народ продолжают стращать штаммами-мутантами: Панику развели в Швейцарии и Нигерии

26 декабря 2020, 01:05  •  32 • В мире
Не успел мир переварить информацию о новом британском варианте коронавируса, как панику развели в Швейцарии и Нигерии. Народ продолжают стращать штаммами-мутантами: изолируют людей, рассылают эсэмэс.
Федеральное управление здравоохранения Швейцарии информировало о появлении нового штамма SARS-CoV-2 на территории страны. В ведомстве уточнили, что этот вариант коронавируса имеет британское происхождение.
В сообщении говорится об обнаружении мутировавшего вируса в образцах людей, которые постоянно проживают в Великобритании, но на время приехали в Швейцарию и там сдали тесты. Чиновники надеются, что оба носителя изменённого коронавируса находятся в изоляции, однако от региональных властей пришло подтверждение только об одном пациенте. Со вторым всё ещё пытаются связаться.
При этом народ продолжают стращать штаммами-мутантами. Так, 23 декабря соответствующие СМС-сообщения получили все граждане Великобритании и Южно-Африканской Республики, которые на тот момент находились на территории Швейцарии. Всех, кто прибыл 14 декабря и позже, обязали пройти карантин длительностью 10 дней.
Об "особом вирусе-мутанте" заговорили и в Нигерии. Телеканал eNCA, сославшись на главу Africa CDC (Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний) Джона Нкенгасонга, сообщил, что обнаруженный на территории страны штамм не аналогичен новому британскому, но имеет с ним некоторое сходство. Отмечается, что вариант SARS-CoV-2 был найден в пробах, которые брали ещё 3 августа и 9 октября.

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