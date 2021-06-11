Народ попросится под крыло России: Почему Киев не сможет удержать Украину

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Плехановского экономического университета Андрей Кошкин прокомментировал Царьграду слова Владислава Суркова о возврате Украины в состав России.

По словам Кошкина, ситуация похожа на 1654 год, когда Переяславская Рада просилась под крыло России. Этому способствуют закон о коренном населении и законы, дискредитирующие русскоязычных жителей страны.

"Всё это ведёт к тому, что так нынешние власти не смогут удержать ситуацию. Надо заниматься экономикой и интересами народа, а не давить население в милитаристском угаре", - заявил Кошкин.

При этом эксперт пояснил, что речь не идёт о каких-либо военных действиях.

"Наверное, просто Сурков имел в виду более энергичные действия. Но чтобы эти энергичные действия ни в коем случае не переходили грань силового воздействия, давления на государство. Мы против давления Соединённых Штатов Америки, мы против давления коллективного Запада на Россию. И сами не будем заниматься таким же давлением", - заявил завкафедрой Плехановского экономического университета.