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Народ попросится под крыло России: Почему Киев не сможет удержать Украину

11 июня 2021, 20:55  •  132 • Политика
Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Плехановского экономического университета Андрей Кошкин прокомментировал Царьграду слова Владислава Суркова о возврате Украины в состав России.
По словам Кошкина, ситуация похожа на 1654 год, когда Переяславская Рада просилась под крыло России. Этому способствуют закон о коренном населении и законы, дискредитирующие русскоязычных жителей страны.
"Всё это ведёт к тому, что так нынешние власти не смогут удержать ситуацию. Надо заниматься экономикой и интересами народа, а не давить население в милитаристском угаре", - заявил Кошкин.
При этом эксперт пояснил, что речь не идёт о каких-либо военных действиях.
"Наверное, просто Сурков имел в виду более энергичные действия. Но чтобы эти энергичные действия ни в коем случае не переходили грань силового воздействия, давления на государство. Мы против давления Соединённых Штатов Америки, мы против давления коллективного Запада на Россию. И сами не будем заниматься таким же давлением", - заявил завкафедрой Плехановского экономического университета.

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