"Народ хочет настоящей демократии": Зеленский о влиянии России на Белоруссию

Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Начавшуюся в Республике борьбу уже не остановить, считает глава Незалежной

Россия всегда сильно влияла на Белоруссию, но сегодня белорусам этого не нужно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Своими откровениями он поделился с читателями израильского издания The Jerusalem Post.

По мнению главы Незалежной, только народ решает, в какое будущее ему двигаться, и усиливающееся влияние Москвы на Минск не соответствует желанию граждан Белоруссии иметь "свободные и честные" выборы.

"Белорусский народ хочет настоящей демократии, а не российской "демократии", – пояснил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина против внешнего вмешательства в дела других государств и сама не будет лезть в дела Белоруссии. Но он уверен, что начавшуюся там борьбу за справедливость "уже не остановить".

Протесты в Республике начались после выборов президента 9 августа. Отказываться от победы Александр Лукашенко не стал, а на встрече с прокурорами заявил, что "отдаст" Белоруссию только законным способом, передает телеканал "360". В интервью российским СМИ он допустил возможность досрочного голосования и даже определил сроки.

В ближайшие дни в Москве должны состояться переговоры лидеров РФ и РБ. На Украине опасаются, что Путин преподнесет Лукашенко подарок, который очень не понравится Киеву.