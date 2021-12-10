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Нарочницкую выпроводили из Молдавии под конвоем

10 декабря 2021, 12:50  •  151 • Политика
Фото: Geraint Nicholas/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
На ситуацию отреагировали в МИД РФ
Президента Фонда исторической перспективы, главу Европейского института демократии и сотрудничества, известную российскую правозащитницу Наталию Нарочницкую депортировали из Молдавии.
По словам самой Нарочницкой, она прилетела в республику, где, как выяснилось, ее уже "ждали". Некий сотрудник спецслужб, отказавшийся даже представиться, остановил правозащитницу без объяснения причин, продержал на границе два часа, а затем распорядился выпроводить ее обратно в Москву.
"Схватили меня можно сказать в охапку и под конвоем на машине через летное поле провезли и посадили на улетающий в Москву рейс",
– рассказала Нарочницкая "Ридусу", отметив, что человек, задержавший ее на границе, все время с кем-то советовался по телефону.
По ее мнению, причиной депортации из Молдавии могли стать назначенные на 12 декабря выборы в Приднестровье, которые Кишинев отказывается считать законными, передает РИА "Новости".
На ситуацию уже отреагировали в российском МИДе. Официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила, что Нарочницкая – "доктор наук, эксперт с мировым именем", а ей даже не потрудились объяснить, что происходит.
"Напомню коллегам в Кишиневе: вы выбрали демократию, а не каменный век. А это обязывает",
– написала Захарова в телеграм-канале.
Конфликт Кишинева и отделившегося от Молдавии Приднестровья продолжается более 30 лет. Жители региона в 2006 году провели референдум о независимости, и сейчас уже в Европе звучат призывы признать республику суверенным государством. 

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