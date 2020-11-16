Наркоурон: как в России усилят борьбу с запрещенными веществами

Россия отстает в области первичной профилактики наркомании. Так, сегодня недостаточно мер, направленных на поддержку социальной рекламы, освещение проблемы в СМИ и проведение специальных уроков в школах. Об этом эксперты заявили по итогам заседания Совета безопасности, на котором был одобрен проект Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года. Владимир Путин во время встречи обратил внимание на необходимость укрепить межведомственную кооперацию, чтобы более эффективно противостоять распространению запрещенных средств с помощью новых технологий. Кроме того, он отметил угрозу контрабанды из зарубежных стран. Специалисты подчеркивают, что главной проблемой по-прежнему остается поставка опиатов из Афганистана.

Подавить силой

Распространение наркотиков по-прежнему представляет одну из серьезных проблем для РФ, несмотря на то что за последние годы властям удалось добиться ощутимых результатов. Так, за 10 лет число официально зарегистрированных наркопотребителей сократилось с 673 тыс. до 478 тыс., напомнил в начале заседания Владимир Путин. Это касается в том числе несовершеннолетних граждан, где наблюдается снижение с 7,9 тыс. до 5,1 тыс. За этот же период на 17% уменьшился уровень наркопреступности. Количество тех, кто совершил незаконные действия в состоянии наркотического опьянения, снизилось на 30%, добавил он.

— Вместе с тем цифры статистики не должны успокаивать, — заявил Владимир Путин. — Так, за девять месяцев текущего года правоохранительными органами выявлено более 144,5 тыс. наркопреступлений. Это фактически сопоставимо с аналогичным показателем прошлого года (было 145 тыс.). Из незаконного оборота изъято почти 18 т наркотических и психотропных веществ.

Для распространения наркотиков преступники всё чаще используют современные средства коммуникации. В схемах поставок и сбыта активно применяются так называемые бесконтактные способы расчетов и новые внебанковские формы платежей, пояснил президент. На этом фоне востребована тесная координация соответствующих подразделений МВД и ФСБ с Росфинмониторингом, считает он.

Между тем МВД намерено ввести новый состав преступления: склонение к потреблению либо пропаганда наркотиков через интернет, сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев. Кроме того, новая стратегия подразумевает повышение эффективности совместной работы спецслужб и правоохранительных органов, территориальных антинаркотических комиссий, специальных медицинских учреждений и организаций, рассказал секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Не менее важно работать над укреплением пограничного и таможенного контроля, чтобы эффективно бороться с контрабандой наркотиков из зарубежных стран. Хотя стоит отметить, что пандемия и закрытие границ значительно осложнили деятельность участников организованной транснациональной преступности. Так, в первом полугодии контрабанда наркотиков в РФ сократилась более чем на треть, сообщил Владимир Путин. Однако по мере восстановления межгосударственного общения попытки вновь нарастить поставки запрещенных препаратов из других стран возобновятся, уверен он. Главной проблемой для России остается контрабанда опиатов из Афганистана, подчеркнул политолог Никита Мендкович.

— В рамках ОДКБ и СНГ Москва пытается добиться сокращения контрабанды афганских опиатов на территорию Центральной Азии. В частности, ежегодно проводятся масштабные операции по борьбе с наркотрафиком. За последние 5–6 лет достигнуты конкретные успехи в этом направлении, в том числе благодаря 201-й российской военной базе в Таджикистане. Есть свидетельства перехода некоторых группировок, работавших на таджикском пограничье, в другие регионы — к примеру, на границу Ирана со странами Южного Кавказа, — пояснил эксперт.

По его словам, помимо кооперации на уровне международных организаций РФ, важно усилить двустороннее сотрудничество со странами региона, включая Узбекистан и Туркменистан. При этом Никита Мендкович напомнил, что серьезную угрозу представляет сращивание террористических организаций с преступными группировками, которые занимаются наркоторговлей.

— Есть риски развития ситуации по модели латиноамериканских наркокартелей, которые благодаря сверхприбыли фактически создают собственные армии с тяжелой техникой и новейшим вооружением, — подытожил он.

Усилить профилактику

В борьбе с наркотиками требуются не только силовые методы. В частности, важно совершенствовать систему оказания медицинской помощи наркозависимым и внедрять передовые методики, позволяющие выявлять недуг на ранних стадиях, заявил Владимир Путин. Президент также призвал усилить контроль за деятельностью частных реабилитационных организаций в регионах, где неоднократно происходили вопиющие нарушения конституционных прав граждан.

Расширение антинаркотической информационной политики в СМИ, в популярных у молодежи социальных сетях и в образовательных учреждениях — еще одна цель. В частности, нужно разоблачать ложь о безопасном и цивилизованном потреблении так называемых легких наркотиков, уверен президент. Однако именно в области первичной профилактики Россия сильно отстает, отметил в беседе с «Известиями» председатель всероссийского общественного движения «Стоп наркотик» Сергей Полозов. По его словам, при наличии комплексной государственной системы, которой сейчас нет, можно было бы предотвратить употребление наркотиков среди молодежи.

— В МВД этим заниматься не могут, потому что там явно не педагоги и не учителя. Минобр, который реформировался, тоже на себя эти функции не взял. Минздрав занимается уже критическими ситуациями, но не предотвращением, — заявил он. — Нужны государственные инструменты для создания роликов и социальной рекламы. В школах работа тоже не очень эффективна, потому что педагоги не знают хорошо эту узкую тематику. Часто даже лучшими побуждениями эта работа превращается не в профилактику, а в пропаганду. Нужно увеличить и количество волонтеров. Нам очень важно, чтобы государство дало нам возможность пройти обучение, чтобы мы могли более эффективно проводить профилактику с точки зрения психологии и педагогики.

По словам Сергея Полозова, очевидны были бы экономические плюсы, поскольку государству не пришлось бы тратить большие средства на реабилитацию наркозависимых. С необходимостью усиления работы по снижению спроса на наркотические препараты согласен зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин. По его мнению, сегодня недостаточно мер, направленных на поддержку социальной рекламы, а также освещения проблемы в СМИ. А это важно для того, чтобы в России можно было сформировать иммунитет к наркотикам и отгородить от них молодое поколение, полагает парламентарий.