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Наркотики на высшем уровне: Президент Бразилии чуть не привёз 40 кг кокаина на G20 - СМИ

27 июня 2019, 15:24  •  61 • В мире
На борту самолёта президента Бразилии Жаира Болсонару обнаружили почти 40 кг кокаина, передаёт The New York Times.
Казусом едва не обернулась поездка бразильского президента Жаира Болсонару на саммит "большой двадцатки". По данным The New York Times, при посадке в Испании для дозаправки у одного из военных лётчиков, который входит в команду бразильского лидера, нашли наркотики.
Болсонару отметил, что лично он не имеет к этому никакого отношения. Более того, он разгневался и дал поручения наказать виновных в этом происшествии.
"Я потребовал немедленного и сурового наказания для лица, ответственного за наркотическое вещество, обнаруженное в военном самолёте", - цитирует издание Болсонару.
Отмечается, что Министерство обороны Бразилии подтвердило, что военнослужащий был арестован в Испании. По официальным данным, речь шла о кокаине.

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