Наркотики на высшем уровне: Президент Бразилии чуть не привёз 40 кг кокаина на G20 - СМИ

Казусом едва не обернулась поездка бразильского президента Жаира Болсонару на саммит "большой двадцатки". По данным The New York Times, при посадке в Испании для дозаправки у одного из военных лётчиков, который входит в команду бразильского лидера, нашли наркотики.

Болсонару отметил, что лично он не имеет к этому никакого отношения. Более того, он разгневался и дал поручения наказать виновных в этом происшествии.

"Я потребовал немедленного и сурового наказания для лица, ответственного за наркотическое вещество, обнаруженное в военном самолёте", - цитирует издание Болсонару.

Отмечается, что Министерство обороны Бразилии подтвердило, что военнослужащий был арестован в Испании. По официальным данным, речь шла о кокаине.