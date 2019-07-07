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«Наркотики или паническая атака?». Психологи разобрали странное поведение Зеленского
07 июля 2019, 14:09 • 224 • В России
Сначала украинский президент перепуганно смотрел на собравшихся в зале. Потом стал пальцами растирать лоб и виски. Дальше нервно схватил стакан и жадно сделал пару глотков воды. Казалось, руки и ноги перестали подчиняться Владимиру Зеленскому во время совещания Закарпатской таможни в Ужгороде. Натянутой улыбкой, больше похожей на оскал, «Зе» давал знак окружающим — со мной все в порядке. Но нет. Явно что-то пошло не так.
Ролик со странным поведением Зеленского попал в сеть. Украинцы в комментариях стали строить версии, что же стряслось с их президентом.
«Он потирает нос. Яно что-то занюхнул», - пишет блогер Антон Сучко.
«Один президент был алкоголик, другой — наркоман. Да что ж такое!» - возмущается Алиса Бойко.
«Все. Сломали президента. Несите нового», - высказался Василий Приходько.
«Пришло осознание, что кино закончилось. Вот и поехал крышей», - подытожил Петр Шеремет.
Вместе с психологами Александром Невеевым и Павлом Жавнеровым «КП» попыталась разобраться, почему Зеленский так странно себя вел на совещании.
Версия 1: Что-то употребил?
Невеев: Это отметается сразу. Если бы Зеленский принял наркотики или напился алкоголем, то реакция была бы иной. В состоянии опьянения человек старается сделать вид, что у него все хорошо: пытается нормально сидеть, адекватно говорить. Это сразу бросается в глаза. Тут же мы видим, что Зеленский будто непроизвольно дергает руками и ногами.
Версия 2: Похмелье
Жавнеров: Вполне возможно. Посмотрите, как жадно он пьет воду. На Зеленском нет лица, ему хочется покинуть зал. Если он накануне что-то весело отмечал, то это дало о себе знать.
Версия 3: Нервное расстройство
Жавнеров: Когда жизнь человека резко меняется, порой, он не может эмоционально с этим справится. На Зеленского легла целая страна с разоренной экономикой, с полыхающий Донбассом. Он ощутил на себе весь груз закулисных интриг. Из-за этого могли возникнуть панические атаки и нервное расстройство. В момент приступа человеку кажется, что сердце вот-вот остановится, а он задохнется. Ему хочется убежать. Это не сумасшествие, это сбой организма. Это легко исправить. Вероятно, нервное расстройство и его последствия мы и увидели.
Версия 4: Переутомление
Жавнеров: Это тоже вероятно. Президентский график выдержит не каждый. Одно дело гастроли «95 квартала» с заученной программой. Другое — постоянные встречи, на которых приходится решать важнейшие проблемы. Может быть, Зеленский достиг точки кипения.
Версия 5: Спланированная провокация
Невеев: Не забывайте, что Зеленский — неплохой актер. И он мог сыграть эту историю. Многие политтехнологи и психологи советуют политикам вводить окружающих в замешательство. По этой схеме действует Трамп — он странно подает руку на переговоров, строит гримасы, делает резкие заявления. На этом удивлении он контролирует толпу. Вероятно, Зеленский устроил это шоу спланировано.
Видео с совещания в Ужгороде, на котором Зеленский странно себя ведет.Президент Украины подозрительно часто пьёт воду и, кажется, откровенно скучает
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