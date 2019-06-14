Наркотики для Новороссии. Из Украины вместе с шоколадом «Рошен»?

В ДНР задержали наркобарона

По ком звонит «Телеграм»?

Откуда дровишки?

Послесловие

4 июня МВД ДНР сообщило о задержании ОПГ, распространявшей наркотические вещества на территории республики. Дилер – житель Макеевки, вместе с подчиненными занимался распространением запрещенных веществ через социальные сети. Покупатели оплачивали зелье через различные системы электронных денежных переводов, после чего «заказ» размещали в различных тайниках. Координаты тайника заказчик получал на свой аккаунт.При задержании у преступников, помимо наркотиков, изъяли немало оружия — 18 «огнестрелов», более 6 тысяч патронов разного калибра, около 120 гранат, динамит, аммонал и тротиловые шашки. Судя по всему, ОПГ готова была отстреливаться в случае неожиданного визита правоохранителей, но была застигнуто врасплох.Адреса торговцев наркотиками начали появляться в ЛДНР в 2016 году. Сначала речь шла об адресах сайтов-однодневок. Впоследствии дилеры начали активно использовать мессенджер «Телеграм», известный своей защищенностью. Данная схема распространения психотропных субстанций давно отработана на Украине и в РФ. Теперь она применяется и в Новороссии. Что любопытно, местные власти просто не обращают внимания на граффити с адресами. По крайней мере, никто их не закрашивает.Учитывая, что отлавливать курьеров силами полиции просто нереально, стоило бы открыть сезон охоты за теми, кто прячет «закладки». Благо на улицах ЛДНР работает не только полиция, штат которой явно недостаточен для подобных мероприятий, но и комендатура, ВАИ, народная милиция и различные охранные фирмы. Впрочем, бороться было бы логичнее, выжигая напасть от корня.Адреса наркодилеров появились в 2016 году не случайно – именно тогда, вопреки объявленной Порошенко в январе 2015 года продовольственной блокаде, на прилавках ЛДНР начали массово появляться украинские товары. Сегодня этот процесс только набирает обороты: несмотря на избыток российских и белорусских товаров, предприимчивые дельцы везут украинские продукты и бытовую химию в промышленных масштабах. При этом никаких попыток наказывать магазины, торгующие украинской продукцией, никто не предпринимает.То ли власти и силовые структуры принимают активное долевое участие во ввозе контрабанды, то ли им просто недосуг наблюдать за тем, как на прилавках республик появляются шоколадки «Рошен» и т. д.Вполне логично предположить, что, пользуясь доступностью республиканских рынков, украинские наркоторговцы (а может быть, и спецслужбы) активно используют налаженные каналы для доставки в ЛДНР весьма специфических «товаров». Иначе как из Украины наркотикам попадать в республики неоткуда – во избежание контрабанды оружия пограничная служба ФСБ РФ работает сверхбдительно. Иногда даже чрезмерно.В 2014 году, прежде чем в ЛДНР появились зачатки государственности, борьбой с наркобизнесом занималось ополчение. Как правило, и самих наркоторговцев, и «крышующих» их силовиков либо пускали в расход, либо отправляли в «роботы» — бесправную рабочую силу на передовой. Вероятно, пришло время возродить былые традиции. Только на этот раз наказывать нужно не только наркодилеров, но и тех, кто тянет в республики всякую гадость. Начиная с владельцев магазинов, на прилавках которых лежат шоколадки «Рошен» и другие украинские товары.