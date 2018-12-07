|
«Наркотик зомби» может стать бедой для всей Европы: Эксперт о проблеме наркотрафика из Туниса
07 декабря 2018, 05:54 • 65 • В мире
Политолог Александр Перенджиев рассказал, что проблема наркотрафика в Тунисе, где недавно задержали крупную партию так называемого наркотика зомби, уже давно вышла за рамки внутренних проблем страны и в скором времени может стать общеевропейской бедой, подобной албанскому наркотрафику.
Тунисские таможенные органы задержали крупную партию тяжелого синтетического наркотика, именуемого «наркотиком зомби». О проблеме наркотрафика в этой арабской стране, которая может перерасти в источник беды для всех европейских стран, рассказал военный политолог РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с информагентством Nation News.
Эксперт сообщил, что сильный галлюциноген, конфискованный тунисскими властями, известен уже не только в Тунисе, но и за пределами страны. Его особенность в том, что, приняв дозу, человек лишается самоконтроля и становится похож на зомби. В таком состоянии он способен совершить жестокие, порой даже шокирующие поступки. Так, французские СМИ писали о случаях каннибализма после употребления «наркотика зомби».
Появление наркотиков в Тунисе неслучайно, считает военный эксперт, отметив, что в условиях экономических трудностей страны, когда молодежь не может получить образование и устроиться на работу, наркотики служат для «подогрева» нестабильной обстановки и превращения молодых людей в орудие руководителей протеста. И правительство явно не может справиться с этой ситуацией.
Кроме того, по мнению эксперта, из Туниса стараются сделать сектор теневой экономики с потоками контрабанды оружия и наркотрафиком, потому что страна имеет очень удачное географическое положение. Из нее очень удобно поставлять наркотики и оружие в страны Европы и получать от этого огромную прибыль.
Поэтому тунисский наркотрафик - это уже не внутренняя проблема страны, заявил эксперт, подчеркнув, что вскоре наркотики из Туниса могут стать такой же общеевропейской бедой, как албанский наркотрафик.
Подпишитесь на нас
65
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
01 декабря 2018, 00:24
|
30 ноября 2018, 17:54
|
30 ноября 2018, 19:24
|
01 декабря 2018, 03:39
|
01 декабря 2018, 06:54
|
01 декабря 2018, 03:39
|
02 декабря 2018, 00:39