«Наркотик зомби» может стать бедой для всей Европы: Эксперт о проблеме наркотрафика из Туниса

Политолог Александр Перенджиев рассказал, что проблема наркотрафика в Тунисе, где недавно задержали крупную партию так называемого наркотика зомби, уже давно вышла за рамки внутренних проблем страны и в скором времени может стать общеевропейской бедой, подобной албанскому наркотрафику.

Тунисские таможенные органы задержали крупную партию тяжелого синтетического наркотика, именуемого «наркотиком зомби». О проблеме наркотрафика в этой арабской стране, которая может перерасти в источник беды для всех европейских стран, рассказал военный политолог РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с информагентством Nation News.

Эксперт сообщил, что сильный галлюциноген, конфискованный тунисскими властями, известен уже не только в Тунисе, но и за пределами страны. Его особенность в том, что, приняв дозу, человек лишается самоконтроля и становится похож на зомби. В таком состоянии он способен совершить жестокие, порой даже шокирующие поступки. Так, французские СМИ писали о случаях каннибализма после употребления «наркотика зомби».

Появление наркотиков в Тунисе неслучайно, считает военный эксперт, отметив, что в условиях экономических трудностей страны, когда молодежь не может получить образование и устроиться на работу, наркотики служат для «подогрева» нестабильной обстановки и превращения молодых людей в орудие руководителей протеста. И правительство явно не может справиться с этой ситуацией.

Кроме того, по мнению эксперта, из Туниса стараются сделать сектор теневой экономики с потоками контрабанды оружия и наркотрафиком, потому что страна имеет очень удачное географическое положение. Из нее очень удобно поставлять наркотики и оружие в страны Европы и получать от этого огромную прибыль.

Поэтому тунисский наркотрафик - это уже не внутренняя проблема страны, заявил эксперт, подчеркнув, что вскоре наркотики из Туниса могут стать такой же общеевропейской бедой, как албанский наркотрафик.