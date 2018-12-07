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«Наркотик зомби» может стать бедой для всей Европы: Эксперт о проблеме наркотрафика из Туниса

07 декабря 2018, 05:54  •  65 • В мире
Политолог Александр Перенджиев рассказал, что проблема наркотрафика в Тунисе, где недавно задержали крупную партию так называемого наркотика зомби, уже давно вышла за рамки внутренних проблем страны и в скором времени может стать общеевропейской бедой, подобной албанскому наркотрафику.
Тунисские таможенные органы задержали крупную партию тяжелого синтетического наркотика, именуемого «наркотиком зомби». О проблеме наркотрафика в этой арабской стране, которая может перерасти в источник беды для всех европейских стран, рассказал военный политолог РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с информагентством Nation News.
Эксперт сообщил, что сильный галлюциноген, конфискованный тунисскими властями, известен уже не только в Тунисе, но и за пределами страны. Его особенность в том, что, приняв дозу, человек лишается самоконтроля и становится похож на зомби. В таком состоянии он способен совершить жестокие, порой даже шокирующие поступки. Так, французские СМИ писали о случаях каннибализма после употребления «наркотика зомби».
Появление наркотиков в Тунисе неслучайно, считает военный эксперт, отметив, что в условиях экономических трудностей страны, когда молодежь не может получить образование и устроиться на работу, наркотики служат для «подогрева» нестабильной обстановки и превращения молодых людей в орудие руководителей протеста. И правительство явно не может справиться с этой ситуацией.
Кроме того, по мнению эксперта, из Туниса стараются сделать сектор теневой экономики с потоками контрабанды оружия и наркотрафиком, потому что страна имеет очень удачное географическое положение. Из нее очень удобно поставлять наркотики и оружие в страны Европы и получать от этого огромную прибыль.
Поэтому тунисский наркотрафик - это уже не внутренняя проблема страны, заявил эксперт, подчеркнув, что вскоре наркотики из Туниса могут стать такой же общеевропейской бедой, как албанский наркотрафик.

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