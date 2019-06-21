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Наркополицеских станут проверять на ошибки

21 июня 2019, 17:54  •  26 • В России

Ошибки могут совершать все. Но когда они системные, скрыть их бывает трудно. Потому, за полицейскими, которые ловят наркоманов, теперь будут следить специальные подразделения, которые обяжут выявлять фальсификацию доказательств.

- По итогам ежегодной специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» министр МВД России генерал полиции Владимир Колокольцев поручил руководителям Главного Управления собственной безопасности и организационно-штатному Управлению МВД России подготовить предложения о создании в структуре службы собственной безопасности специализированных подразделений. Их основной задачей станет выявление и пресечение нарушений законности со стороны сотрудников службы по контролю за оборотом наркотиков. Предстоит определить функционал создаваемых подразделений, их штатную численность как в центральном аппарате, так и в территориальных подразделениях Министерства и решить иные организационные вопросы, - сообщила новость официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отметим, что сотрудники собственной безопасности ГУ МВД по Москве провели проверку и выявили ряд нарушений со стороны сотрудников УВД Западного округа столицы при оперативных мероприятиях в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.

Напомним, 6 июня журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Однако после широкого общественного резонанса следствие заявило об отсутствии доказательств его вины и освободило корреспондента от уголовной ответственности. После этого дела были уволены два генерала полиции, а материалы проверки были переданы в прокуратуру.

Такой заминкой уголовного процесса поспешили воспользоваться депутаты и ряд политиков, которые предложили смягчить наказание за хранение и перевозку наркотиков и ужесточить наказание за фальсификацию доказательств. Однако во время прямой линии Владимир Путин отметил, что он не видит необходимости в либерализации статей за хранение наркотиков.

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