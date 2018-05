Наркомайдан. Грузинские "торчки" на страже независимости • 37 • Аналитика



В минувшую субботу центральные улицы Тбилиси, а именно проспект Руставели, заполонили толпы юнцов с хипстерствующим видом малолетних мажоров. Сначала всё происходящее походило на попытку внепланово провести рейв-вечеринку, но потом понеслись требования совершенно иного характера. Молодые граждане в поисках кайфа и развлекухи принялись требовать снести удушающую свободу и права человека власть. Люди со светлыми лицами, чей опыт строительства сводился к лепке песочных куличиков, открыто заявляли, что отныне сами будут строить будущее европейской Грузии.









Откуда же такое внезапное политическое возбуждение? В причины этого поначалу поверить трудно. Накануне в больницах Тбилиси скончались несколько молодых людей. Виновником их преждевременной смерти стали наркотические вещества. Местные СМИ принялись закатывать правоохранительные органы в бетон. Посему последние решили действовать решительно и быстро, дабы успокоить прессу и общественность. Так как ребята, трагически скончавшиеся, не были какими-нибудь бомжами и беспризорниками без копейки за душой, полиция резонно решила, что в поисках кайфа и розовых слонов, гуляющих по потолку, молодёжь пустилась в загул по ночным клубам. Естественно, после совершённого по этим самым клубам рейда, а именно «Басиани» и «Галерея», появились первые задержанные. По разным данным, среди задержанных оказался охранник и хозяин одного из заведений, которые, конечно, ничего не знали.



И тут понеслось. Массы молодёжи оккупировали центр города, надменно кривляясь в сторону официальных лиц, считая это верхом мужественности. Кто-то нервно дёргался в весьма своеобразном танце, а кто-то истерично начинал подпрыгивать на месте. Мгновенно из этой толпы, как черти из коробки, полезли различные политические движения и партии. Локомотивом внезапно возбудившейся молодёжи стало так называемое «Движение белого шума» («Тетри хмаури»), регулярно поддерживающее все современные «европейски ценности»: от маршей ЛГБТ с голым задом до легализации дури для массового потребителя.





Гигант мысли, отец грузинской демократии и особа, приближённая к Европе: Бека Цикаришвили



Вскоре на сцену вышел и хозяин вечеринки – лидер «Белого шума» Бека Цикаришвили. Гражданин Цикаришвили вместе со своими адептами регулярно мотается на курсы повышения квалификации в Европу. По возвращении он принимается просвещать своих «тёмных» соотечественников тонкостями европейской демократии. В 2013 году правоохранительные органы взяли Беку в оборот, обнаружив в его доме 70 граммов марихуаны, что грозило грузинскому «европейцу» сроком от 7 до 14 лет. Цикаришвили при поддержке своих последователей без стеснения заявил, что это его неотъемлемое право — хранить дурь. Бека с этими передовыми идеями даже обратился в Конституционный суд. В 2015 году суд удовлетворил его иск, и Бека вышел на свободу «с косяком в кармане».



Оценив потенциал беснующихся юнцов, к «революционным массам» примкнула и либеральная партия незадачливого Саакашвили «Единое национальное движение», которая на выборах 2016 года набрала весьма увесистые 27% голосов. Да и самого Мишико долго ждать не пришлось. Он быстро выскочил из своих вашингтонских кустов, отряхнулся и накатал целую хвалебную телегу в Фейсбуке.





Люди со светлыми лицами. Участники "наркомайдана"



Оперативно к месту расположение митингующих подтянулись представители СМИ. Картинка выходила чрезвычайно яркая. Естественно, часть совершенно случайно встреченных журналистами граждан была как минимум отлично осведомлена о всех аспектах задержания клубных обитателей, а как максимум — являлась их близкими друзьями. И, конечно же, все задержанные были абсолютно невиновны, наркоманами не являлись, а любые найденные наркотические вещества им были подброшены режимом и лично министром внутренних дел. Особую прыть проявляла телекомпания «Рустави 2», контрольный пакет акций которой, по общеизвестным сведениям, принадлежит оффшорной конторке под названием Degson Limited, которая теснейшим образом связана с долго играющим гражданином Саакашвили. Кроме того, даже в самой Грузии «Рустави-2» неоднократно критиковалась за разжигание межнациональной розни по отношению к русским. Россию не изолировать! На Западе отметили девятилетие возрождения русской армии



В общем, оппозиционная митингующая биомасса окончательно сформировалась и оформилась, а требования стали вполне конкретными. Борцы со всем плохим за всё хорошее даже успели поставить палатки. Для немедленного установления светлого будущего, по мнению митингующих, требовалось всего ничего – отставка премьер-министра Георгия Квирикашвили, главы МВД Георгия Гахарии, да и всего правительства заодно. Также граждане потребовали установить на проспекте биотуалеты, так как до ветру бегать далеко. При этом правительство, которое по неведомой для юнцов причине не желает дать своей молодёжи снаркоманиться на законных основаниях, сразу же было объявлено «пророссийским».







Представить, что современные грузинские власти являются «пророссийскими», можно только в горячечном бреду. Ведь даже дипломатических отношений между нашими странами нет и в помине – любое общение проходит на неформальном уровне. При этом в налаживании отношений более заинтересована именно грузинская сторона, так как широкой экспансии грузинских вин и цитрусовых на рынках Европы не предвидится, так что толкать выпивку и фрукты им приходится в основном на российском рынке. По моему скромному мнению, наша держава легко обойдётся без этих «важных» товаров.



Бессмертный полк юных



Но «движ» продолжал разрастаться, т.к. любое бурление такого рода никоим образом с логическим мышлением не связано – здесь правят бал популисты и политические авантюристы. Посему к протестующим начали стягиваться специализированные информационные провокаторы, выступающие за любой протест, если за его спиной растут западные уши. В нашем случае таким птенцом «гнезда забугорского» стал Олег Панфилов, лицензированный русофоб, подъедающийся в «рукопожатных» СМИ. Этот «объективный» персонаж пустил такие глубокие корни в Грузии, что даже некоторые граждане этой страны обвинили Олежку в провокации и разжигании межнациональной розни. К примеру, Панфилов ратовал за ограничение русского языка в Грузии. Кроме того, многие журналисты считают, что он остаётся придворным борзописцем Мишико. Короче говоря, профессиональный манкурт.







Уж если такие граждане подтянулись, то стоит ждать продолжения. Они, практически отправленные в утиль, получили надежду вновь «заблистать» яркими информационными звёздами на европейском небосклоне. Впрочем, подобные события были ожидаемы. Ведь после краха СССР на территорию бывших республик ринулись разного рода учителя государственного и социального устройства новой жизни. В Грузии активно действовали следующие НКО: The Strengthening Electoral Processes in Georgia (Укрепление избирательных процессов в Грузии), The International Foundation for Electoral Systems (IFES, Международный фонд избирательных земель) и The U.S. Agency for International Development (USAID, Агентство США по международному развитию). Разумеется, самый мощный толчок к действию эти конторки получили во время правления незабвенного Мишико. Против США взбунтовалась не только Россия



Эти организации регулярно проводили разнообразные семинары и конференции, посредством которых они работали над формированием лояльного США политического класса, а с другой стороны — кластера молодёжи с остро негативным отношением к России. Последнее достигалось шельмованием советского прошлого вплоть до пещерной антисоветчины. Т.е. базу для образования сектантски убеждённых адептов Запада создавали давно и основательно. При этом, как и в любой секте, их религиозная вера в Запад основана не на экономически объективных показателях, а, значит, не оставляет никакого пути к компромиссу или диалогу. Поэтому предпринятая в воскресенье попытка властей вступить с митингующими в диалог априори не могла дать результатов. В минувшую субботу центральные улицы Тбилиси, а именно проспект Руставели, заполонили толпы юнцов с хипстерствующим видом малолетних мажоров. Сначала всё происходящее походило на попытку внепланово провести рейв-вечеринку, но потом понеслись требования совершенно иного характера. Молодые граждане в поисках кайфа и развлекухи принялись требовать снести удушающую свободу и права человека власть. Люди со светлыми лицами, чей опыт строительства сводился к лепке песочных куличиков, открыто заявляли, что отныне сами будут строить будущее европейской Грузии.Откуда же такое внезапное политическое возбуждение? В причины этого поначалу поверить трудно. Накануне в больницах Тбилиси скончались несколько молодых людей. Виновником их преждевременной смерти стали наркотические вещества. Местные СМИ принялись закатывать правоохранительные органы в бетон. Посему последние решили действовать решительно и быстро, дабы успокоить прессу и общественность. Так как ребята, трагически скончавшиеся, не были какими-нибудь бомжами и беспризорниками без копейки за душой, полиция резонно решила, что в поисках кайфа и розовых слонов, гуляющих по потолку, молодёжь пустилась в загул по ночным клубам. Естественно, после совершённого по этим самым клубам рейда, а именно «Басиани» и «Галерея», появились первые задержанные. По разным данным, среди задержанных оказался охранник и хозяин одного из заведений, которые, конечно, ничего не знали.И тут понеслось. Массы молодёжи оккупировали центр города, надменно кривляясь в сторону официальных лиц, считая это верхом мужественности. Кто-то нервно дёргался в весьма своеобразном танце, а кто-то истерично начинал подпрыгивать на месте. Мгновенно из этой толпы, как черти из коробки, полезли различные политические движения и партии. Локомотивом внезапно возбудившейся молодёжи стало так называемое «Движение белого шума» («Тетри хмаури»), регулярно поддерживающее все современные «европейски ценности»: от маршей ЛГБТ с голым задом до легализации дури для массового потребителя.Вскоре на сцену вышел и хозяин вечеринки – лидер «Белого шума» Бека Цикаришвили. Гражданин Цикаришвили вместе со своими адептами регулярно мотается на курсы повышения квалификации в Европу. По возвращении он принимается просвещать своих «тёмных» соотечественников тонкостями европейской демократии. В 2013 году правоохранительные органы взяли Беку в оборот, обнаружив в его доме 70 граммов марихуаны, что грозило грузинскому «европейцу» сроком от 7 до 14 лет. Цикаришвили при поддержке своих последователей без стеснения заявил, что это его неотъемлемое право — хранить дурь. Бека с этими передовыми идеями даже обратился в Конституционный суд. В 2015 году суд удовлетворил его иск, и Бека вышел на свободу «с косяком в кармане».Оценив потенциал беснующихся юнцов, к «революционным массам» примкнула и либеральная партия незадачливого Саакашвили «Единое национальное движение», которая на выборах 2016 года набрала весьма увесистые 27% голосов. Да и самого Мишико долго ждать не пришлось. Он быстро выскочил из своих вашингтонских кустов, отряхнулся и накатал целую хвалебную телегу в Фейсбуке.Оперативно к месту расположение митингующих подтянулись представители СМИ. Картинка выходила чрезвычайно яркая. Естественно, часть совершенно случайно встреченных журналистами граждан была как минимум отлично осведомлена о всех аспектах задержания клубных обитателей, а как максимум — являлась их близкими друзьями. И, конечно же, все задержанные были абсолютно невиновны, наркоманами не являлись, а любые найденные наркотические вещества им были подброшены режимом и лично министром внутренних дел. Особую прыть проявляла телекомпания «Рустави 2», контрольный пакет акций которой, по общеизвестным сведениям, принадлежит оффшорной конторке под названием Degson Limited, которая теснейшим образом связана с долго играющим гражданином Саакашвили. Кроме того, даже в самой Грузии «Рустави-2» неоднократно критиковалась за разжигание межнациональной розни по отношению к русским.В общем, оппозиционная митингующая биомасса окончательно сформировалась и оформилась, а требования стали вполне конкретными. Борцы со всем плохим за всё хорошее даже успели поставить палатки. Для немедленного установления светлого будущего, по мнению митингующих, требовалось всего ничего – отставка премьер-министра Георгия Квирикашвили, главы МВД Георгия Гахарии, да и всего правительства заодно. Также граждане потребовали установить на проспекте биотуалеты, так как до ветру бегать далеко. При этом правительство, которое по неведомой для юнцов причине не желает дать своей молодёжи снаркоманиться на законных основаниях, сразу же было объявлено «пророссийским».Представить, что современные грузинские власти являются «пророссийскими», можно только в горячечном бреду. Ведь даже дипломатических отношений между нашими странами нет и в помине – любое общение проходит на неформальном уровне. При этом в налаживании отношений более заинтересована именно грузинская сторона, так как широкой экспансии грузинских вин и цитрусовых на рынках Европы не предвидится, так что толкать выпивку и фрукты им приходится в основном на российском рынке. По моему скромному мнению, наша держава легко обойдётся без этих «важных» товаров.Но «движ» продолжал разрастаться, т.к. любое бурление такого рода никоим образом с логическим мышлением не связано – здесь правят бал популисты и политические авантюристы. Посему к протестующим начали стягиваться специализированные информационные провокаторы, выступающие за любой протест, если за его спиной растут западные уши. В нашем случае таким птенцом «гнезда забугорского» стал Олег Панфилов, лицензированный русофоб, подъедающийся в «рукопожатных» СМИ. Этот «объективный» персонаж пустил такие глубокие корни в Грузии, что даже некоторые граждане этой страны обвинили Олежку в провокации и разжигании межнациональной розни. К примеру, Панфилов ратовал за ограничение русского языка в Грузии. Кроме того, многие журналисты считают, что он остаётся придворным борзописцем Мишико. Короче говоря, профессиональный манкурт.Уж если такие граждане подтянулись, то стоит ждать продолжения. Они, практически отправленные в утиль, получили надежду вновь «заблистать» яркими информационными звёздами на европейском небосклоне. Впрочем, подобные события были ожидаемы. Ведь после краха СССР на территорию бывших республик ринулись разного рода учителя государственного и социального устройства новой жизни. В Грузии активно действовали следующие НКО: The Strengthening Electoral Processes in Georgia (Укрепление избирательных процессов в Грузии), The International Foundation for Electoral Systems (IFES, Международный фонд избирательных земель) и The U.S. Agency for International Development (USAID, Агентство США по международному развитию). Разумеется, самый мощный толчок к действию эти конторки получили во время правления незабвенного Мишико.Эти организации регулярно проводили разнообразные семинары и конференции, посредством которых они работали над формированием лояльного США политического класса, а с другой стороны — кластера молодёжи с остро негативным отношением к России. Последнее достигалось шельмованием советского прошлого вплоть до пещерной антисоветчины. Т.е. базу для образования сектантски убеждённых адептов Запада создавали давно и основательно. При этом, как и в любой секте, их религиозная вера в Запад основана не на экономически объективных показателях, а, значит, не оставляет никакого пути к компромиссу или диалогу. Поэтому предпринятая в воскресенье попытка властей вступить с митингующими в диалог априори не могла дать результатов. Автор: Восточный ветер Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 37 Источник Похожие новости Россию не изолировать! На Западе отметили девятилетие возрождения русской армии Казаки: защищают государство или нарушают гражданские права и свободы? Титов: инициатива создает огромные риски для участников ВЭД

Михаил Хазин: Зачем Трамп начал раскачивать ситуацию на Ближнем Востоке? «Кинжальный» вердикт России Бессмертный полк юных Новости партнеров