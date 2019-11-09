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Наркоманы за штурвалом кораблей флота "исключительной" нации
09 ноября 2019, 08:24 • 305 • Аналитика
Есть такой американский сериал, NCIS, в нашем переводе "Морская полиция: спецотдел". Он идет уже 17 сезонов и пока что заканчиваться не собирается, имеет пару спин-офф сериалов и т.п. Сам сериал чем-то похож на всем известный CSI. NCIS расшифровывается как Naval Criminal Investigative Service, то есть Служба криминальных расследований ВМС (или Военно-морская служба криминальных расследований). Но речь не о сериале, а о реальной жизни и реальных проблемах ВМС США.
NCIS и с чем ее едят
NCIS занимается как расследованиями преступлений в отношении военных моряков США, так и преступлений, совершенных самими моряками, но тех, что наказываются сроками лишения свободы от 1 года. Руководящими документами ВМС обозначены следующие основные приоритеты процессуальной деятельности NCIS: борьба с международной террористической угрозой в адрес ВМС США, военная контрразведка в рядах ВМС США, расследование тяжких уголовных преступлений военнослужащих ВМС США. Военные следователи и контрразведчики NCIS ведут все следственные и процессуальные действия по возбужденным уголовным делам, в том числе связанных с терактами и случаями наркотрафика в зоне ответственности группировок ВМС на мировых ТВД, с военным и военно-политическим шпионажем против ВМС США, с преступлениями в сфере IT и с вопросами безопасности личного состава военнослужащих и гражданских служащих ВМС и членов их семей.
Примерно половина личного состава NCIS являются гражданскими вольнонаемными служащими ВМС, имеющими специальную процессуально-следственную подготовку, связанную со спецификой военно-юридической службы. Служащие NCIS как работники военно-процессуальной сферы постоянно координируют свою деятельность с деятельностью других правоохранительных органов США. В NCIS входят самостоятельные аналитические подразделения, в том числе самостоятельный отдел судмедэкспертизы ВМС, служба наружного наблюдения, контрразведывательный отдел (КРО), информационно-компьютерная служба, отдел внутренней безопасности и т. д.
Реальная NCIS немало трудится над направлением непутевых морячков ВМС на путь истинный, и конца этому труду не видно. Мы не будем говорить здесь о воровстве, раздолбайстве, халатности и прочих болезнях, наверное, любой армии и любого рода войск. Вопрос лишь в удерживании этих явлений в рамках, а если не удается — получается африканское или украинское воинство. Речь пойдет об одной теме — о борьбе NCIS с наркотиками на флоте и лишь о нескольких случаях за последнее время.
Эскадренные дилеры
В конце октября на основании расследования, проведенного детективами NCIS, были осуждены два петти-офицера 2 класса с ВМБ Сан-Диего Тихоокеанского флота США. Это были техник 2-го класса по техобслуживанию корпуса Кейси Балауски и специалист 2-го класса по внутренним коммуникациям Тайлер Фарли. Оба получили за торговлю наркотиками на военно-морской базе тюремные сроки (первый получил 36, второй 24 месяца отсидки), оба были уволены из ВМС, Фарли еще и "целых" 250 долл. штрафа получил. Детективы выявили минимум 45 их сослуживцев, которые покупали у них "дурь" в течение 2 лет. В основном расследование велось на основании текстов из мессенджеров и СМС на телефонах обвиняемых.
У одного из дилеров был в телефоне и список клиентуры. Минимум 27 человек из экипажа их корабля (это УДК "Эссекс" типа "Уосп"), десятки моряков с других кораблей (3 с крейсера УРО "Лэйк Эри", 3 с ДВКД "Сан-Диего", 4 с ДТД "Харперс-Ферри", а также с ДТД "Арлингтон", "Джон П. Мурта", эсминцев УРО "Декатур" и "Пол Хэмилтон" и с крейсера УРО "Каупенс"), а также с береговых служб, резерва флота и трое морпехов с соседней базы КМП Кэмп-Пендлтон. Был еше один персонаж с эсминца УРО "Милиус", который был помечен в телефоне дилера как "парень из службы правопорядка корабля". "География" поставок была обширной, на пару десантных соединений с эскортом хватит. По номенклатуре поставок тоже у парней все было нормально — и кокаин, и героин, и метамфетамины, "кислота", ЛСД и даже грибы галлюциногенные. Судя по тому, что многие наркоманы покупали у них вещества в достаточно приличных количествах и в ассортименте, они просто перепродавали часть полученного в своих экипажах.
Детективы отмечают в отчете, что один, например, капрал прислал одному из дилеров фото "дорожки", насыпанной из кокаина с подписью "лучший и правильный способ подготовки к дню на службе", то ли демонстрируя обращение с полученным "товаром", то ли для напоминания о том, что нужно купить еще. Другие использовали иносказательные сленговые выражения, нам непонятные. Один писал даже про "поход по "тропе картофельных чипсов Повэйз Рок" (есть такая достопримечательность туристская в окрестностях Сан-Диего), намекая на необходимость получить кокаин, а одному из клиентов дилер сам написал, что "случайно наткнулся" на галлюциногенные грибы во время прогулки, мол, не надо ли?
Сами дилеры и ряд клиентов отрицали свою вину, но после предъявления им текстов и ряда других фактов "раскололись". Хотя отмечаются в отчете и такие факты, как "пускание ветров" одним из задержанных от страха или то, что один продолжал запираться, утверждая, что тексты "ради прикола" отправил с его телефона кто-то из друзей по экипажу. Интересно то, что, хотя все указанные в отчете "герои флота" были из младшего состава, но звание одного из покупателей было в отчете затерто, вероятно, это был офицер.
Реакция командования
Самое интересное, что, если верить отчету, никто из покупателей (и перепродавцов) не был наказан или уволен из флота с позором. И запретом по причине неисполнения контракта избираться и занимать должности в госструктурах, как в "демократической Америке" принято, о чем наши либералы очень вспоминать не любят. Это в "тоталитарной" России уволенных из ВС РФ по "неисполнению условий контракта" (что случается не так часто, уволить таким образом куда сложнее, и не всякий командир будет загружать себя дополнительной писаниной, если даже зол на бойца или офицера) иногда и обратно берут, скажем, в новоформируемые части и соединения.
Пишут, что командир УДК "Эссекс" был оповещен о расследовании, но отказался давать санкцию дальнейшему расследованию дела на корабле, и флотский прокурор его поддержал. Видно, опасались, что ниточка потянется дальше и выше? Аналогично поступили командиры и остальных кораблей, и их тоже поддержала прокуратура. Подумаешь, наркоманы в плавсоставе — надо "понять, простить". При этом командование флота утверждает, что флот остается приверженным "нулевой терпимости к наркотикам".
Казалось бы, ну что такое 47 человек? Даже если бы все они были с одного корабля, УДК "Эссекс", то там экипаж 1100 человек, это даже не 10% численности. Мелочи! Но не надо забывать, что командование просто прикрыло дальнейшие "раскопки". Да и не последний это случай даже за недавний срок.
Неприглядная картина
Если почитать бегло флотские ресурсы вроде «Navy Times», то таких случаев наберется много, даже если не копаться в ссылках и далее. Несколько примеров. В середине лета специалист по информационным системам 3-го класса Дэниэл ван Дейк (на фото выглядящий типичным "IT-очкариком" в форме) был задержан за распространение наркотиков на той же ВМБ Сан-Диего. Моряк с тральщика "Чемпион" покупал "где-то в Куинсе, Нью-Йорк" через Интернет и закладки экстази сотнями граммов и продавал на базе. Так, только за неделю в конце ноября и начале декабря 2018г. "тралец" притралил на базу 384 г экстази и 94 "чека" ЛСД для распространения. Ему грозит до 15 лет, лишение всех выплат и пособий и увольнение с позором из ВМС. Но ничего не сказано о тех, кому он продавал, и не были ли они сами дилерами "дури" в своих экипажах. Кстати, этот очкарик ван Дейк даже награжден за отличную службу и имеет "медаль за борьбу с глобальным терроризмом". Ну, с американским глобальным государственным терроризмом он в меру сил боролся, спора нет.
В середине сентября NCIS задержало в том же Сан-Диего моряка с УДК "Мэйкин Айленд" (вертолетное крыло корабля, специалист по обслуживанию вертолетов) Жан-Марка Риверкабана за наркодилерство в экипаже и на базе. Служил он с 2016 г., сначала на новом УДК "Америка" (который, между нами, и не УДК вышел вовсе — у него доковой камеры нет), потом его перевели. Видимо, распространял и там, но информации в деле нет. Ассортимент, который употреблял и распространял бравый авиатехник, производит впечатление: кокаин, героин, морфий, ЛСД, марихуана, фентанил, а также оксикодон, гидрокодон и ксанакс. Что это вообще такое? Парень явно «был из тех, кто любит жизнь»… во всех ее проявлениях. О том, сколько грозит наркодилеру, не сообщается. Никаких задержаний или наказаний тех, кто у него покупал, а покупали немало, не проведено.
В конце весны были предъявлены обвинения по расследованию NCIS и трем военнослужащим авиабазы ВМС Лемур, там же, в Калифорнии. Трое техников и воздушных стрелков обвинялись в самостоятельном изготовлении (!) и распространении среди персонала базы ЛСД. Также они покупали у "неустановленного лица, служащего ВМС" детские конфетки с "кислотой" (не первое дело в калифорнийских военных частях, связанное с распространением "кислоты" таким образом). Кстати, все трое были из разных подразделений — стрелок был из вертолетной эскадрильи, а два других — из разных истребительных эскадрилий с "Супер-Хорнетами". И опять же — никаких данных о наказании или увольнении тех, кто у них покупал.
Наркоманы-подводники с офицерскими погонами
Может, это все творится только в Калифорнии, которую сами американцы считают "сумасшедшим штатом", а калифорнийцев — зажравшимися и чокнутыми? Да нет, это творится на обоих флотах США, хотя тихоокеанцы тут явно в лидерах (то ли больше ловят, то ли больше попадаются). Бог с ними, с морячками-надводниками из Сан-Диего. Их здоровые корыта и самолеты с вертолетами на базе не имеют никакого отношения к ядерному оружию, поскольку ТЯО в ВМС США уже давно отсутствует как класс. Только на днях пришла еще одна новость, теперь из штата Вашингтон, с ВМБ Китсап-Бангор, одной из двух ВМБ ПЛАРБ типа "Охайо".
На этот раз поймали подводников, причем с ПЛАРБ, и причем все они были офицерами. Наркоманы в офицерских погонах служили на ПЛАРБ "Пенсильвания", ПЛАРБ" Мичиган" и еще одной лодке этого же класса. Звания известны только у троих — все трое были лейтенантами, а должности неизвестны. Обвинения те же — употребление и распространение тяжелых наркотиков (в частности, героина). Интересно, имели ли эти шестеро доступ к ядерным энергетическим установкам своих кораблей или к БРПЛ "Трайдент-2" D5? Интересно, а среди их покупателей старших офицеров не было? И ведь и это не единичный случай!
Вопрос не в престижности или непрестижности службы
Как-то раз в одной из статей здесь довелось рассматривать ситуацию с дисциплиной (точнее, с бардаком), в частности, с пьянством, наркоманией и массовым нарушением инструкций в рядах ракетных крыльев ВВС США (с МБР "Минитмен-3") и причины этого. С тех пор ситуация там не улучшилась, скандалы случаются на всех трех ракетных базах регулярно. Но у ракетчиков ВВС США ситуация понятна — служба там считается крайне непрестижной, бесперспективной. И вообще, кто попал служить на шахты, тот лузер по этой жизни, потому что вместо красивой службы на аэродроме где-то в Европе или Японии прозябаешь в медвежьей берлоге где-то в глуши США. Зря американцы сделали ракетчиков частью ВВС, надо было отдельным родом войск или видом ВС, как у нас. Но служба-то на флоте в США всегда была престижной! И отсылки на "конец карьеры, бесперспективняк и безнадегу" тут явно не проходят. Так что "ширяются" морячки явно не поэтому, а просто потому, что хочется и нравится.
Конечно, и алкаши, и наркоманы, и просто неуравновешенные идиоты могут служить в любой армии, ведь они туда приходят из-за заборов воинских частей, "с гражданки", и, как рыбак не может поймать всю рыбу, так и все "негативные" кадры не могут быть отловлены при отборе. Важно, чтобы это все было в каких-то рамках. Когда наркоманы уже с ядерным оружием дело имеют, это уже за гранью.
NCIS, конечно, стараются делать свою работу, и делают ее, как мы видим, но им явно не дают действовать в полную силу, несмотря на заявления о нетерпимости к наркотикам. Возможно, командование опасается, что "нариков" окажется так много, что чересчур усугубится некомплект на кораблях и в частях ВМС?
Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения"
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