Наркоманы в ВСУ: Документы вскрыли реальный масштаб проблемы

В 2018 году в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксировано 85 правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и психотропных средств. Об этом говорится в докладе начальника Главного управления военной службы правопорядка ВСУ Игоря Криштуна для врио Генштаба ВСУ Игоря Колесника. Данный документ опубликовал "Союз блогеров Украины".

В докладе сообщается, сколько преступлений с наркотиками было в каждой из частей ВСУ. Как следует из документа, в 92 ОМБР – 7 случаев, в 93 ОМБР – 5, в 169 НЦ – 11, в 53 ОМБР – 10, а в 56 ОМПБР – 9.

Кроме того, в докладе отмечается, что для более эффективного выявления наркотиков в ВСУ в 2018 году прошли учения 4-ех кинологических расчетов.

Фото: скриншот Facebook/@sbu.ukr