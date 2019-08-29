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Наркоманы в ВСУ: Документы вскрыли реальный масштаб проблемы
29 августа 2019, 21:09 • 125 • Политика
В рядах украинской армии служат наркоманы. Только за 2018 год зафиксировано 85 правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и психотропных средств, говорится в слитых документах Генштаба ВСУ.
В 2018 году в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксировано 85 правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и психотропных средств. Об этом говорится в докладе начальника Главного управления военной службы правопорядка ВСУ Игоря Криштуна для врио Генштаба ВСУ Игоря Колесника. Данный документ опубликовал "Союз блогеров Украины".
В докладе сообщается, сколько преступлений с наркотиками было в каждой из частей ВСУ. Как следует из документа, в 92 ОМБР – 7 случаев, в 93 ОМБР – 5, в 169 НЦ – 11, в 53 ОМБР – 10, а в 56 ОМПБР – 9.
Кроме того, в докладе отмечается, что для более эффективного выявления наркотиков в ВСУ в 2018 году прошли учения 4-ех кинологических расчетов.
Фото: скриншот Facebook/@sbu.ukr
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