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Нардеп: Зеленский уже готов на всё ради налаживания отношений с РФ

11 октября 2021, 07:10  •  501 • Украина

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает вариант с самоличным принятием решения о развороте Киева в сторону Москвы.

Об этом заявил народный депутат от партии «Оппозиционная платформы — За жизнь» Анатолий Бурмич в эфире телеканала «Первый Независимый», комментируя ситуацию вокруг председателя политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Бурмич напомнил, что в начале своей каденции Владимир Зеленский чётко обозначил Медведчука, как врага Украины.

«Ещё когда только Зеленский стал президентом, он начал говорить, что Медведчук — это враг, что история плохо закончится — это был заказ, заказчики были ещё до него. И им не нужен был человек, который может наладить мосты между Украиной и РФ, потому что была другая геополитика. Казалось бы — сейчас геополитика изменилась, все пытаются налаживать отношения с РФ — отличный момент выпускать Медведчука. Но нет, власть поступает по-другому. Поэтому власти нужно изолировать Медведчука во что бы то ни стало и любыми способами идти на переговоры с Москвой самостоятельно. Уже началась такая гонка — кто первым в Москву. Можно не сомневаться, что все подконтрольные Банковой СМИ и эксперты очень скоро хором объявят о необходимости дружить с Россией, и Зеленский будет всеми правдами и неправдами выпрашивать аудиенцию в Кремле, строя из себя миротворца», — высказал своё мнение оппозиционный депутат.

По его словам, тот, кто сегодня наладит отношения с Россией, тот и станет следующим президентом Украины.

«Это уже большая внутренняя политика и большие деньги», — резюмировал Бурмич.

Напомним, 8 октября Виктору Медведчуку вручили повестку на 11 октября, чтобы предъявить ему новые обвинения в организации схем закупки Украиной угля у Донецкой и Луганской народных республик.

По словам Баканова, в отношении Медведчука прокуроры будут просить суд избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 1 млрд гривен.

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