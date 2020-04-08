Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Жить можно даже после самой страшной трагедии»: что стало с единственной уцелев...
Малазийский Боинг был не единственным. Стрелков раскрыл самую грязную тайну Укра...
Обращение Владимира Путина к россиянам 8 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция
Украинские пограничники перехватили российский "страшный груз". Журнал...
Главная / Украина

Нардеп, внёсший более 6 тысяч правок к «антиколомойскому» закону, выдвинул властям ультиматум

08 апреля 2020, 18:35  •  140 • Украина

Внефракционный народный депутат, ранее исключённый из фракции «Слуга народа», Антон Поляков, который внёс более 6 тысяч правок к «антиколомойскому» закону, выдвинул властям ультиматум.

Как написал нардеп Telegram-канале, он готов их отозвать, если будет пересмотр принятого закона о рынке земли, отложена реализацию второго этапа медицинской реформы и отменены «антифоповские законы».

«Если власти согласятся принять озвученные мной требования аграриев, медиков и предпринимателей, я отзову технические правки…

Если Вы их готовы исполнить, я отзову часть правок, которые имеют технический характер. Ради общего блага закрою глаза на безграмотность некоторых депутатов! Надеюсь, что до конца каденции Вы научитесь писать нормальные документы», — обещает народный избранник.

При этом Поляков просит представителей власти «не искать на него выходы» или «пытаться договориться», а также изобретать способы не допустить в Верховную Раду.

«Мы же должны когда-то начать жить в честном и правовом государстве, поэтому открыто говорю Вам мои требования», — резюмирует исключенный из фракции «Слуга народа» нардеп.

Также Поляков признается, что ему полностью безразлична судьба олигарха Коломойского.

«Более того, если бы законопроект был разработан таким образом, чтобы только запретить возвращение банков предыдущим собственникам, а не превратить Национальный банк в настоящего рейдера — я бы сразу поддержал такой вариант», — отмечает депутат.

Отметим, олигарх Игорь Коломойский заявил, что не знаком лично с нардепом Поляковым

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



140
Источник
Похожие новости
08 апреля 2020, 04:35
Об укроэкспертах можно сказать одно: каждый суслик-"агроном"...
08 апреля 2020, 04:35
С Бандерой Украина в Европу не войдет
07 апреля 2020, 23:35
Доктор Шкробанец: от COVID-19 Украину спасёт только чудо
08 апреля 2020, 16:35
Корчинский предложил уничтожить всех противников и свидетелей нового националистического восстания
08 апреля 2020, 14:35
Национальное антикоррупционное бюро собирает компромат на украинских политиков и управленцев, выполняя заказ Джорджа Сороса?
08 апреля 2020, 18:35
Дефолт, протесты и введение ЧП - это ближайшее будущее Украины
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 апреля 2020, 23:35
Плачут, но покупать будут: Украина одобрила "луковое" потепление в отношениях с Москвой
05 апреля 2020, 09:35
США ограбили "уважаемого партнера": это может стоить тысячи жизней
07 апреля 2020, 07:35
Сенсация между строк: О чём на самом деле сказала Елизавета II в обращении к нации
02 апреля 2020, 11:35
"Люди издевались над русскими", а теперь - наоборот: Рожин показал изнанку жизни в США
02 апреля 2020, 11:35
Взбесившихся из-за крымской земли европейцев осадили
06 апреля 2020, 07:35
«Хаос и трупы на улицах». В Киеве дали реалистичный прогноз по Западной Украине
02 апреля 2020, 09:35
Украина перехитрила МВФ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.