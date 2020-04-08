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Нардеп, внёсший более 6 тысяч правок к «антиколомойскому» закону, выдвинул властям ультиматум
08 апреля 2020, 18:35 • 140 • Украина
Внефракционный народный депутат, ранее исключённый из фракции «Слуга народа», Антон Поляков, который внёс более 6 тысяч правок к «антиколомойскому» закону, выдвинул властям ультиматум.
Как написал нардеп Telegram-канале, он готов их отозвать, если будет пересмотр принятого закона о рынке земли, отложена реализацию второго этапа медицинской реформы и отменены «антифоповские законы».
«Если власти согласятся принять озвученные мной требования аграриев, медиков и предпринимателей, я отзову технические правки…
При этом Поляков просит представителей власти «не искать на него выходы» или «пытаться договориться», а также изобретать способы не допустить в Верховную Раду.
«Мы же должны когда-то начать жить в честном и правовом государстве, поэтому открыто говорю Вам мои требования», — резюмирует исключенный из фракции «Слуга народа» нардеп.
Также Поляков признается, что ему полностью безразлична судьба олигарха Коломойского.
«Более того, если бы законопроект был разработан таким образом, чтобы только запретить возвращение банков предыдущим собственникам, а не превратить Национальный банк в настоящего рейдера — я бы сразу поддержал такой вариант», — отмечает депутат.
Отметим, олигарх Игорь Коломойский заявил, что не знаком лично с нардепом Поляковым
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