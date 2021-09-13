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Нардеп Рады заявил о победе Украины над Россией. Но попал в исторический конфуз
13 сентября 2021, 06:30 • 466 • Политика
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко приписал Украине победу над Россией в битве под Оршей 8 сентября 1514 года. Но в своей попытке переписать историю в угоду Киеву, лишь оконфузился.
Очередная попытка переписать историю в Киеве обернулась конфузом для депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко. У себя на странице в Facebook нардеп приписал Украине победу польско-литовских захватчиков в битве под Оршей 8 сентября 1514 года.
Тогда, напомним, русское войско, действительно, потерпело поражение от объединенных армий Великого княжества Литовского и Королевства Польского. Однако, захватчики не смогли вернуть Смоленск, а в 1522 году война и вовсе завершилась безоговорочной победой русских.
Гончаренко же посчитал, что 8 сентября 1514 года "состоялась одна из самых громких побед над Москвой в истории Украины!". А теперь захотел это повторить.
"Друзья, Россию можно победить, - высказал нардеп свою точку зрения. - Мы уже сделали это и обязательно повторим".
Правда, в одиночку украинец соваться к России не намерен - а лишь при поддержке Литвы, Польши и стран Прибалтики.
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