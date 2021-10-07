Нардеп Верховной рады Ренат Кузьмин сообщил о допущенной Киевом ошибке, связанной с поставками газа из России. Как выяснилось, депутат Виктор Медведчук и президент России Владимир Путин ранее договорились о готовности поставлять на Украину газ по цене $ 175, однако власти Незалежной эти соглашения реализовать отказались.

Договорённости, которые могли бы изменить судьбу Украины и её народа, были достигнуты между председателем политсовета партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком и президентом России Владимиром Путиным ещё два года назад.

Некоторые подробности этого соглашения рассекретил в эфире телеканала "Первый независимый" нардеп Верховной рады Ренат Кузьмин. В частности, политик заявил о том, что в тот момент Медведчук договорился о поставках газа из России на Украину по фиксированной цене - $175. По крайней мере, Москва выразила готовность заключить подобное соглашение.

"И потом эти же договорённости подтвердили и премьер-министр России, и президент России", - цитирует РИА ФАН слова нардепа.

Однако украинские власти допустили роковую ошибку, отказавшись от этого соглашения, не став его реализовывать. А всё потому, что договаривался об этом не президент Украины Владимир Зеленский, а неугодный действующей украинской власти оппозиционный политик. Расплачиваться же за этот отказ будет украинский народ: в Незалежной прогнозируют высокие цены на газ и "коммуналку" в целом.