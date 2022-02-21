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Нардеп Рады нашёл источник неиссякаемых фейков США о России: "Увиденная впервые"

21 февраля 2022, 16:25  •  242 • Политика
Народный депутат Верховной рады Максим Бужанский нашёл источник неиссякаемых фейков США о России. Им оказался учебник по истории. По его словам, судя по всему, история американцами была "увидена впервые".
Украинский депутат нашёл массу параллелей между грозными фейковыми прогнозами американских СМИ и историческими событиями. Он полагает, что вдохновение заокеанские "партнёры" черпают именно из учебников по истории.
В частности, тезис о том, что Россия нападёт на Украину, "как только промёрзнет земля", очень напоминает нардепу памятник литературы Древней Руси - "Слово о полку Игореве". Который рассказывает о неудачном походе русских князей на половцев в 1185 году.
Утверждение, что в случае русского вторжения погибнет не менее 50 тысяч мирных жителей, - это уже исторический фрагмент об освобождении Франции союзниками в 1944 году. Именно столько погибло мирных французов во время военной операции.
Фейк о том, что Россия составила списки украинцев, которые будут казнены в случае вторжения, - это явная отсылка к проскрипциям (списки лиц, объявленных вне закона в Древнем Риме) Суллы - известного древнеримского военачальника и диктатора времён Республики.
Вижу, учебник произвёл на них впечатление, масса невероятных сюжетов. Увиденная впервые,
- пишет Бужанский в Telegram.
Скриншот: Telegram / Макс Бужанский

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