Нардеп Рады нашёл источник неиссякаемых фейков США о России: "Увиденная впервые"

Народный депутат Верховной рады Максим Бужанский нашёл источник неиссякаемых фейков США о России. Им оказался учебник по истории. По его словам, судя по всему, история американцами была "увидена впервые".

Украинский депутат нашёл массу параллелей между грозными фейковыми прогнозами американских СМИ и историческими событиями. Он полагает, что вдохновение заокеанские "партнёры" черпают именно из учебников по истории.

В частности, тезис о том, что Россия нападёт на Украину, "как только промёрзнет земля", очень напоминает нардепу памятник литературы Древней Руси - "Слово о полку Игореве". Который рассказывает о неудачном походе русских князей на половцев в 1185 году.

Утверждение, что в случае русского вторжения погибнет не менее 50 тысяч мирных жителей, - это уже исторический фрагмент об освобождении Франции союзниками в 1944 году. Именно столько погибло мирных французов во время военной операции.

Фейк о том, что Россия составила списки украинцев, которые будут казнены в случае вторжения, - это явная отсылка к проскрипциям (списки лиц, объявленных вне закона в Древнем Риме) Суллы - известного древнеримского военачальника и диктатора времён Республики.

Вижу, учебник произвёл на них впечатление, масса невероятных сюжетов. Увиденная впервые,

- пишет Бужанский в Telegram.

Скриншот: Telegram / Макс Бужанский