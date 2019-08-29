Нардеп под крики Зеленского "Меньше эсэмэсок" засветила переписку о планах Порошенко устроить путч

Украинский нардеп от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая оказалась в центре внимания после того, как на заседании Рады она в переписке сообщила о намерении Петра Порошенко устроить госпереворот. В личном сообщении она рассказала, что "Петя в декабре будет готовить путч".

Кроме того, в своей переписке Богуцкая также высказалась и о будущем министра внутренних дел Арсена Авакова. По её сообщениям, которые рассмотрели журналисты на экране смартфона, депутаты решили оставить министра на своём посту.

"Другого пути нет. Порошенко готовит переворот", - говорится в сообщении.

Примечательно, что, выступая перед обновлённым составом кабмина, президент Украины Владимир Зеленский, призвал новых парламентариев больше работать, а не писать СМС. Но, по всей видимости, его призывы были проигнорированы.

К примеру, ещё один депутат от "Слуги народа" в своей переписке и вовсе использовал брань, обсуждая "своего человека Черненко", которого он планирует продвинуть на пост министра здравоохранения.