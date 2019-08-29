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Нардеп под крики Зеленского "Меньше эсэмэсок" засветила переписку о планах Порошенко устроить путч
29 августа 2019, 21:09 • 134 • Политика
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая на заседании парламента засветила переписку о планах Петра Порошенко устроить госпереворот. Примечательно, что в эти минуты в кабмине выступал президент Владимир Зеленский, который призвал парламентариев меньше писать СМС и больше работать.
Украинский нардеп от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая оказалась в центре внимания после того, как на заседании Рады она в переписке сообщила о намерении Петра Порошенко устроить госпереворот. В личном сообщении она рассказала, что "Петя в декабре будет готовить путч".
Кроме того, в своей переписке Богуцкая также высказалась и о будущем министра внутренних дел Арсена Авакова. По её сообщениям, которые рассмотрели журналисты на экране смартфона, депутаты решили оставить министра на своём посту.
"Другого пути нет. Порошенко готовит переворот", - говорится в сообщении.
Примечательно, что, выступая перед обновлённым составом кабмина, президент Украины Владимир Зеленский, призвал новых парламентариев больше работать, а не писать СМС. Но, по всей видимости, его призывы были проигнорированы.
К примеру, ещё один депутат от "Слуги народа" в своей переписке и вовсе использовал брань, обсуждая "своего человека Черненко", которого он планирует продвинуть на пост министра здравоохранения.
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