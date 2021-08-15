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Нардеп назвал "копеечный" откуп Германии от Украины: "Маленький инсайд"

15 августа 2021, 00:10  •  53 • Политика
Нардеп Андрей Николаенко в эфире украинского ТВ объяснил, для чего канцлер Германии Ангела Меркель едет на Украину. По его словам, есть две причины. Одна - обсуждение откупа от Украины за "Северный поток - 2", о котором один из гостей шоу отозвался: "Копейки!". Вторая причина стала "маленьким инсайдом".
Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель планирует 22 августа приехать в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. За два дня до этого - 20 августа немецкий политик побывает с визитом с Москве у президента России Владимира Путина.
Нардеп Андрей Николаенко в эфире телеканала "Украина 24" назвал две причины визита Меркель в Киев, отметив симптоматичность того, что канцлер приедет в Незалежную за день до так называемой "Крымской платформы".
"Это сигнал того, что они не видят решения пока и близко в вопросах Крыма, - отметил при этом парламентарий. - И не хотят брать на себя ответственность на уровне канцлера".
По словам политика, Меркель "фактически едет договориться о сумме откупных: сколько удовлетворит Украину за то, что мы согласимся с "Северным потоком - 2".
"По моей информации нам предложат полмиллиарда евро. Всего лишь", - заявил нардеп.
"Копейки!" - тут же последовала реплика кого-то из присутствующих студии.
Есть и второй повод, - "маленький инсайд", как обозначил его Николаенко. По словам политика, "однозначно знаю, что немецкая сторона будет ставить вопрос (мэра Киева Виталия) Кличко". Нардеп уверяет, что это станет "неприятным сюрпризом" для Незалежной.

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