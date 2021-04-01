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Нардеп: НАТО не будет воевать в Донбассе за Киев
01 апреля 2021, 20:40 • 16 • Украина
Надежды Киева на то, что НАТО поможет в войне в Донбассе, лишены основания, поскольку Вашингтон не станет рисковать жизнями своих солдат ради Украины.
Такое мнение высказал депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин в эфире телеканала «Перший незалежний» («Первый независимый»)
«Если сегодня начнется большая конфронтация на Донбассе в масштабе, сопоставимом с 2015 годом… Я не знаю, как будут вестись переговоры, какие решения будут приниматься, но я могу точно сказать — НАТО воевать не будет. Особенно сейчас, когда Россия показала за счет введения в строй гиперзвуковых ракет и еще ряда вооружений, что даже без ядерного оружия Россия способна нанести удар по ключевым центрам управления Запада. Рисковать жизнями миллионов своих граждан ради Украины в Вашингтоне никто не станет», — сказал Волошин.
Напомним, состояние украинских вооруженных сил характеризует реакция депутата ВР Анны Колесник от президентской партии «Слуга народа» на доклад главнокомандующего ВСУ, которая во время выступления Руслана Хомчака в парламенте сделала вывод, что надо «валить из этой страны».
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