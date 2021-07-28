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Нардеп Илья Кива считает вчерашний крестный ход в Киеве репетицией свержения «слуг народа», но так ли это на самом деле?

28 июля 2021, 17:50  •  111 • Украина
Вчера на крестный ход в ознаменование Дня крещения Руси вышли порядка 400 тысяч прихожан УПЦ (МП). Подобное выступление нипочём не повторит ни одна украинская религиозная организация. Комментируя массовую акцию, Илья Кива из ОПЗЖ сообщил, что осенью её участники «пойдут сносить власть Зеленского», чем спровоцировал истерику в окружении президента Украины. Дезавуировать слова Кивы поспешил спикер УПЦ (МП) Николай Данилевич: «Верующие не собираются устраивать новых майданов». А как на самом деле?
«Дирижировал» крестным ходом депутат от ОПЗЖ миллиардер и в недавнем прошлом гражданин России Вадим Новинский. Не первый год Новинский покровительствует УПЦ (МП), а, если говорить точнее, – спонсирует церковь Московского патриархата. Но интрига здесь в том, что Новинский, хотя формально и числится во фракции Медведчука, не является «его человеком». Новинский – «человек» из обоймы Рината Ахметова, а это совсем не одно и то же, что и Медведчук. Таким образом, вышедшая на улицы паства подыграет скорее политическим протеже Ахметова (у него их не меньше десятка, «Наша версия» подробно об этом писала, перечисляя фамилии), чем структуре Медведчука. И Кива, таким образом, выдаёт желаемое за действительное – не факт, что по собственному недомыслию, скорее – после консультации с кем-то из приближённых Медведчука, заинтересованных в создании видимости могущества фракции. Недаром Николай Данилевич предупредил Киву, чтобы тот не смел «приватизировать» церковь, которая («единственная на Украине!») может мобилизовать такое количество народа. И никакой «репетиции по низвержению власти Зеленского», таким образом, не может быть в принципе. А ОПЗЖ, как не преминул уколоть Данилевич (спроста ли?), «не под силу собрать даже половину людей, участвовавших в крестном ходу».
Всё вышесказанное, впрочем, не означает, что продемонстрированный Зеленскому ресурс не может быть использован в политических играх против «слуг народа». Наоборот, Ринат Ахметов, добивающийся от Зеленского неслыханных преференций, «открыл карты» совершенно осознанно, продемонстрировав ему, что, если потребуется, он в состоянии вывести на улицы намного больше народа, чем любая другая публичная сила в стране. Это, если угодно, была демонстрация возможностей, причём демонстрировал их Ахметов не только Зеленскому, собирающемуся побороть власть олигархов, но и «соратнику» Медведчуку – чтобы сделать того покладистей.

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