Наравне с бумажным паспортом: каким будет электронное удостоверение личности в России

Выдача электронных паспортов для москвичей начнётся с 1 декабря 2021 года. Документ будет представлять собой пластиковую смарт-карту с фотографией, именем и датой рождения держателя, а также содержать чип с персональными и биометрическими данными владельца. Кроме того, будет запущено мобильное приложение, выполняющее функции паспорта. Граждане многих стран уже не первый год используют подобное удостоверение личности. Как оно работает, какие данные содержит и выдают ли собственный электронный паспорт младенцам — в материале RT.

Электронный паспорт начнут выдавать в Москве с 1 декабря 2021 года. В остальных регионах вводить этот формат документа планируется не позднее 1 июля 2023 года.

Как рассказали RT в Минцифры, на первом этапе пилотного проекта подать заявку, оформить и получить электронный паспорт можно будет через подразделения МВД, в дальнейшем достаточно будет обратиться в ближайший МФЦ. Паспорт с чипом будет использоваться на территории России наряду с традиционным бумажным.

На пластиковую смарт-карту формата банковской будут нанесены фотография держателя, его ФИО и дата рождения. Карта также будет содержать чип с персональными и биометрическими данными владельца, включая изображение его лица и отпечатки двух пальцев. Как уточнили в ведомстве, адрес регистрации гражданина не будет печататься непосредственно на документе: эти данные внесут на чип, соответственно, при смене места жительства не придётся менять документ целиком.

В 2021-2022 году наряду с электронным паспортом будет внедряться мобильное приложение — так называемый мобильный идентификатор гражданина. Установить и активировать его можно через биометрическую кабину в МФЦ.

По сути приложение выполняет те же функции, что и паспорт, только не требуется вбивать свои данные каждый раз. Например, его можно использовать для входа и операций на портале госуслуг, при обращениях в МФЦ и даже при заключении различных договоров, в том числе трудовых или на платные образовательные услуги.

Кроме того, пользователи мобильного идентификатора могут больше не показывать свои бумажные паспорта, если им надо оформить пропуск в здание, купить сим-карту, подтвердить свой возраст при покупке табака или алкоголя. В Минцифры пообещали, что список доступных услуг для обладателей электронных паспортов будет расширяться.

Между тем граждане многих зарубежных стран не первый год пользуются электронными удостоверениями личности. RT поговорил с некоторыми иностранцами о плюсах и минусах таких документов.

«Даже дети расписываются»

Во Франции идентификационная карта — главный документ, удостоверяющий личность гражданина, она также заменяет заграничный паспорт, если только в страну въезда не требуется виза. Карта форматом 10х7 см изготовлена из ламинированной бумаги с водными знаками. На ней, помимо чёрно-белой фотографии, напечатаны фамилия (в том числе девичья для женщин) и имя, пол, дата и город рождения, а также рост и личная подпись владельца. С оборотной стороны указан адрес проживания, место выдачи карты и дата окончания срока действия — менять её надо каждые 10 лет.

Такого вида карта была неизменна уже несколько десятилетий, но начиная со 2 августа 2021 года во Франции начнут выдавать документы нового образца: пластиковые, формата банковской карты, с голограммой и микрочипом, содержащим дополнительную информацию.

«Её однозначно удобнее носить с собой вместо паспорта, но новый формат, который вводится в этом году во Франции, а также в других европейских странах, будет ещё практичнее, так как уже точно поместится в стандартный кошелёк рядом с другими пластиковыми карточками», — объясняет жительница Канн Мария Казенёв.

Идентификационная карта выдаётся всем гражданам Французской Республики в обмен на свидетельство о рождении. Если человек не родился в стране, а получил гражданство, например, вследствие брака, то он сначала ждёт французское свидетельство о рождении, а потом с ним обращается в мэрию по месту жительства. Оформляется документ бесплатно, в течение недели, при утере необходимо написать заявление и заплатить €25 для оформления новой ID.

Несовершеннолетним гражданам карту оформляют родители или законные опекуны, они же оставляют отпечатки в день выдачи документа. С 12-летнего возраста отпечатки пальцев оставляют уже дети.

«Оформить карту можно даже младенцу нескольких дней от роду, так как свидетельство о рождении выдается в мэрии в день обращения, а обменять его на десятилетнюю карту можно всего за семь дней, но в целом такой необходимости нет, если новорожденный только не собирается в далёкое путешествие за границу Евросоюза», — добавляет Мария Казенёв.

«Пластик — это жизнь, это вход во все инстанции. Без него тебя никто не обслужит», — говорит жительница Барселоны Полина Белова. Испанское удостоверение личности бывает двух видов: DNI для граждан и NIA для иностранных резидентов (если у человека есть право на работу, это также отмечено в карте). Документ надо менять при смене места жительства, фамилии, семейного положения или иных данных, либо раз в пять лет.

На карте указаны данные владельца, индивидуальный идентификационный номер, есть фотография, а также отпечаток пальца и личная подпись: «Даже маленькие дети расписываются, мои выводили своими четырёхлетними ручками имена».

«Основная проблема в том, что ждать своего визита в полицию, которая принимает отпечатки пальцев и выдаёт эту карту, очень долго, — продолжает Полина Белова. — Некоторое время назад был жуткий скандал, когда русская контора установила своих ботов и разбирала все слоты на подачу заявки, а потом продавала своим клиентам. Сейчас контору разогнали, но вообще это довольно распространённый бизнес, причём не только среди россиян».

«У нас не любят тонны бумажек»

Израильское удостоверение личности называется теудат-зеут, его выдают с 16 лет. Состоит он из двух частей: карточки с микрочипом, похожей на кредитную, и бумажного приложения. На карте напечатан номер ID, который присваивается при рождении, фотография, пол, дата рождения, имя и фамилия, дата выдачи и окончания срока действия (менять карту полагается раз в 10 лет), а на обороте — имена родителей. Чип, по словам местных жителей, практически не используется ни госучреждениями, ни в обычной жизни, разве что человеку надо через автомат продлить водительские права.

В бумажном вкладыше содержится информация о месте прописки, семейном положении, детях. Причём изменение данных в бумажном вкладыше, например, при смене адреса, граждане могут вносить самостоятельно, а потом распечатывать документ на любом принтере и он будет считаться действительным.

«У нас очень не любят все эти тонны бумажек, поэтому иметь одну карточку очень удобно. Номер сохраняется на протяжении жизни, его не надо при каждой смене документа переоформлять. Карту можно носить в кошельке как кредитку, а ещё она, мне кажется, даже стирку переживёт, в отличие от бумажного паспорта, — рассказывает жительница Тель-Авива Марина Сойфер. — Приходишь в любое место, от муниципалитета за госуслугами до банка или больницы, и по номеру карты высвечиваются все нужные и привязанные к тебе документы».

Марина Сойфер добавляет, что репатриантам на первое время (раньше — на год, теперь на три месяца) вместо пластикового удостоверения дают картонную карточку, которую потом можно поменять на теудат-зеут.

«Скорее всего, это происходит, потому что в первые три месяца человек может отказаться от израильского гражданства, — говорит она. — Если он всё же решает гражданство оставить, то пишет «отказ от отказа» гражданства и подаётся на полноценную ID-карту».

Принцип «всё в одном» применяется и к идентификационным документам в Казахстане. Местное удостоверение личности выглядит, как и во многих других странах: карта размером с банковскую, с микрочипом, фотографией, индивидуальным номером, фамилией, именем, датой рождения, национальностью (по желанию) и датой выдачи документа.

Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) присваивается гражданам Казахстана при рождении, до 16 лет удостоверением личности является бумажное свидетельство о рождении, а после человек получает ID-карту.

«По чипу можно получить услуги в центрах обслуживания населения, в банках, там указано место прописки, — перечисляет житель Алма-Аты Тимур Батаев. — К ИИНу привязано вообще всё: налоги, страховки, пенсия, штрафы, судебные дела. Плюс есть электронно-цифровая подпись, ты можешь сам поменять прописку, оплатить штраф онлайн и так далее».

По словам Тимура Батаева, пользоваться удостоверением личности очень удобно: карта занимает мало места, восстановить её намного проще, чем паспорт (от одного дня до недели). Кроме того, гражданин избавлен от личных визитов в различные власти, а чиновники экономят время, избавившись от необходимости каждый раз вбивать данные посетителя.

«Совсем недавно у нас изменили закон о вождении, теперь и водительское удостоверение, и автомобильная страховка тоже будут считываться с чипа удостоверения личности. То есть ещё меньше документов надо носить с собой», — добавил он.