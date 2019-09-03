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«Нарастить стратегическое партнёрство»: о чём будут говорить Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга в Улан-Баторе

03 сентября 2019, 08:09  •  98 • В мире
Президент России Владимир Путин проведёт 3 сентября переговоры со своим монгольским коллегой Халтмаагийном Баттулгой. Встреча пройдёт накануне пятого Восточного экономического форума во Владивостоке. Ожидается, что лидеры стран обсудят вопросы экономического и инвестиционного взаимодействия двух государств, а также поговорят о координации действий Москвы и Улан-Батора на ведущих мировых и региональных площадках, в том числе в рамках ООН, Шанхайской организации сотрудничества и трёхстороннего формата взаимодействия с КНР. По мнению аналитиков, главы государств коснутся вопросов модернизации Улан-Баторской железной дороги, реализации проектов в сфере энергетики, а также перехода на расчёты в национальных валютах.
 
Владимир Путин с президентом Монголии Халтмагийном Баттулгой kremlin.ru
 

Президент России Владимир Путин находится в Улан-Баторе с официальным визитом. Глава государства проведёт переговоры со своим монгольским коллегой Халтмаагийном Баттулгой и примет участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 80-летию победы советских и монгольских войск в боях на реке Халхин-Гол.

«На переговорах в Улан-Баторе планируется обсудить меры по стимулированию торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Помимо этого, стороны коснутся ряда актуальных тем международной повестки, в частности, поговорят о координации действий двух государств на ведущих мировых и региональных площадках. Об этом журналистам рассказал помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. 

«Будет обсуждаться взаимодействие в тройке Россия — Китай — Монголия, а также перспективы координации действий в рамках ШОС», — уточнил Ушаков, напомнив, что Улан-Батор рассматривает возможность своего присоединения к организации.

Помимо встречи с Баттулгой, российский лидер проведёт отдельные переговоры с председателем Великого хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром и премьер-министром страны Ухнаагийном Хурэлсухом. Об этом президент заявил в преддверии своего визита в Монголию в интервью местной газете «Одрийн сонин», текст которого был опубликован на сайте Кремля.

«Подробно обсудим перспективы дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества, в том числе ход реализации Среднесрочной программы развития стратегического партнёрства между Российской Федерацией и Монголией», — заявил Путин.

По его словам, Москва и Улан-Батор подпишут межгосударственный Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, который «выводит двусторонние отношения государств на качественно новый уровень».

«Этот документ, подготовленный на основе Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года, будет иметь бессрочный характер», — подчеркнул глава государства.

В Кремле сообщили также, что Путин совместно с президентом Монголии возложит венки к памятнику советскому полководцу Георгию Жукову в Улан-Баторе.

Встреча российского и монгольского президентов пройдёт накануне пятого Восточного экономического форума во Владивостоке. Предстоящие переговоры Путина и Баттулги станут вторыми в 2019 году. Главы государств уже встречались 14 июня в Бишкеке на полях саммита ШОС в трёхстороннем формате Россия — Монголия — Китай.

Новые направления партнёрства

Президент Монголии не раз заявлял в интервью российским СМИ, что намерен развивать отношения с Москвой и наращивать сотрудничество двух стран.

Россия также настроена на продолжение продуктивного партнёрства с Улан-Батором. Так, в интервью монгольской газете «Одрийн сонин» Владимир Путин отметил, что «общие интересы и схожий образ мыслей» с президентом Монголии помогли им «очень быстро наладить взаимопонимание… настроиться на одну волну».

  • Площадь Сухэ-Батора в центре Улан-Батора
  • © Сергей Гунеев/РИА Новости

«Сегодня это позволяет нам поддерживать эффективный диалог, в конструктивном ключе решать актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, добиваться больших успехов в реализации перспективных проектов», — заявил российский лидер.

Кроме того, Путин подчеркнул, что «развитие многоплановых связей с Монголией является одним из приоритетов России в Азии». По его словам, за последние несколько лет торговля между двумя странами стала развиваться высокими темпами.

«По итогам 2018 года товарооборот увеличился почти на 21% и составил $1,65 млрд. За январь — июнь текущего года он вырос ещё на 11,8% — до $800 млн», — сообщил российский лидер.

Он также назвал эффективной работу Межправительственной комиссии по торгово‑экономическому и научно‑техническому сотрудничеству.

Как сообщали в Кремле, по итогам предстоящих переговоров Москва и Улан-Батор планируют заключить соглашение о содействии приграничному сотрудничеству.

Президент России также отмечал, что стороны успешно взаимодействуют и в сфере образования.

«Продолжаем оказывать содействие монгольской стороне в подготовке национальных кадров. Сегодня в высших учебных заведениях России обучается около трёх тысяч граждан Монголии. Ежегодно выделяем 500 государственных стипендий для монгольских студентов», — пояснил Путин.

Во внешнеполитической концепции Монголии развитие отношений с Москвой и Пекином является приоритетным направлением, считает заведующий сектором Монголии Института востоковедения РАН Владимир Грайворонский.

«Улан-Батор при этом, учитывая исторический опыт, хочет взаимодействовать с Россией и Китаем на одинаковом уровне», — отметил собеседник RT.

По словам Грайворонского, новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Монголией будет призван «нарастить стратегические партнёрство» Москвы и Улан-Батора до всестороннего.

«Документ, скорее всего, будет содержать новые направления сотрудничества в сфере высоких технологий и киберпространства. При этом основные направления договора от 1993 года будут, вероятно, сохранены», — предположил аналитик.   

В свою очередь, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил, что между Россией и Монголией возможен целый ряд новых направлений партнёрства.

«Они связаны прежде всего с научными исследованиями и активным привлечением монгольских студентов в российские вузы, в частности Сибирского и Дальневосточного федеральных округов», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

Приоритетные вопросы

На переговорах в Улан-Баторе одной из приоритетных сфер обсуждения станет энергетика, сообщили в Кремле. Некоторые вопросы в этой области уже затрагивались Москвой и Улан-Батором в июне в ходе встречи руководителей России, Монголии и Китая по завершении саммита ШОС.

Тогда Халтмаагийн Баттулга выступил за активизацию трёхстороннего сотрудничества, предложив создать рабочую группу по изучению технико-экономического обоснования строительства газопровода из России в Китай через Монголию. Также монгольский лидер заявил о желании создать «мегасторонний механизм по изучению вопроса создания единой энергетической сети в Северо-Восточной Азии».

  • ТЭЦ в Улан-Баторе
  • © Владимир Астапкович/РИА Новости
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В ответ на эту инициативу Владимир Путин сообщил, что Россия готова к более плотному взаимодействию с Монголией в сфере энергетики.

«Мы заинтересованы получить от китайских и монгольских партнёров конкретные предложения по возможным совместным проектам. Со своей стороны предлагаем обеспечить бесперебойные поставки российской электроэнергии в энергодефицитные регионы наших стран-соседей», — отметил президент.

Напомним, компания «Роснефть» покрывает около 80% потребностей Монголии в нефтепродуктах и авиационном топливе. В строительстве и модернизации электростанций на территории страны заинтересованы и другие российские компании, в частности «Интер РАО», «РусГидро», «Россети», «СО ЕЭС», «Технопромэкспорт» и «Еn+ Group».

Российский президент в интервью монгольской газете «Одрийн сонин» также заявил, что большое внимание в диалоге с Монголией Москва уделяет транспортно‑инфраструктурной сфере. По его словам, речь идёт о дальнейшем «раскрытии транзитного потенциала Монголии».

«В этих целях РЖД планирует модернизацию Улан-Баторской железной дороги — ключевой для страны транспортной артерии», — пояснил президент России.

  • Город Дархан, Монголия
  • © Владимир Астапкович/РИА Новости

Ожидается также, что российская и монгольская стороны на встрече обсудят вопросы в сфере мирного атома, банковской сферы и сельского хозяйства.

Как отмечает Владимир Грайворонский, вопрос модернизации Улан-Баторской железной дороги будет приоритетным на встрече Путина и Баттулги.

«Данный проект лидеры будут рассматривать в рамках трёхстороннего сотрудничества с Китаем. Это центральный железнодорожный маршрут, поэтому повысить его пропускную способность станет важной задачей для сторон», — заявил эксперт.

По мнению Грайворонского, Улан-Батор заинтересован в том, чтобы увеличить российские инвестиции в этой сфере.

«Речь идёт об усовершенствовании железнодорожного пути, подвижного состава, наращивании пропускной способности сначала до 32 млн тонн в год, а в долгосрочной перспективе и до 100 млн тонн», — заявил аналитик.

Собеседник RT также добавил, что Монголия имеет большой энергетический потенциал, обладая запасами угля и возобновляемыми источниками энергии.

«Поэтому в этом отношении есть большой задел для дальнейшего сотрудничества между Москвой и Улан-Батором», — отметил эксперт.

По мнению Грайворонского, в ходе переговоров российский и монгольский президенты также коснутся вопроса о переходе на расчёты в национальных валютах.

«В этом направлении уже ведётся серьёзная работа, поскольку данный аспект является крайне перспективным», — заявил аналитик.

«Сверят часы»

В ходе переговоров Путин и Баттулга обсудят также ряд актуальных вопросов международной повестки, поговорят о координации действий России и Монголии на ведущих мировых и региональных площадках, в частности в рамках ООН, ШОС и трёхстороннего формата взаимодействия с КНР.

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В интервью «Одрийн сонин» Владимир Путин подчеркнул важность деятельности совместной рабочей группы, созданной в 2015 году между Евразийской экономической комиссией и монгольской стороной. По его словам, структура отвечает за повышение эффективности взаимной торговли, ликвидацию барьеров, «улучшение таможенного администрирования и гармонизацию санитарных норм».

Владимир Грайворонский полагает, что Путин и Баттулга на предстоящей встрече могут коснуться вопроса вступления монгольской стороны в Шанхайскую организацию сотрудничества.

«Учитывая, что Монголия имеет стратегическое партнёрство с Россией и Китаем, логично, чтобы Улан-Батор был полноправным членом Шанхайской организации. Этот вопрос затрагивался сторонами не один раз. Сейчас в монгольском государстве идёт дискуссия между сторонниками полноправного включения в ШОС и теми, кто выступает за сохранение страны в позиции наблюдателя», — пояснил эксперт.

  • Заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в расширенном составе в государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке 14 июня 2019 года
  • © Алексей Дружинин/РИА Новости

Грайворонский также отметил, что стороны могут обсудить такие вопросы, как безопасность в Азии и мирное урегулирование корейской проблемы.    

«Позиции Москвы и Улан-Батора по этим вопросам близки. Поэтому стороны, очевидно, обменяются мнениями и сверят часы», — спрогнозировал аналитик.

Эту позицию разделяет и Владимир Шаповалов. На его взгляд, Россия всегда позитивно оценивала вклад Монголии в развитие политических процессов в Восточной и Центральной Азии.

«Между сторонами налажено тесное сотрудничество в рамках ООН. Этот задел добрососедских отношений в дипломатической сфере и сфере безопасности крайне важен для российской стороны», — заключил эксперт.

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