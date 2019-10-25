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«Наращивают напряжённость в отношениях с Россией»: в бундестаге выступили за вывод американских войск из Германии

25 октября 2019, 08:09  •  42 • В мире
В Германии заявили, что присутствие американских войск в регионе используется для наращивания напряжённости в отношениях с Россией. Об этом говорится в запросе депутатов Левой партии, с текстом которого ознакомился RT. В связи с этим в бундестаге призывают федеральное правительство Германии отменить договор о пребывании иностранных вооружённых сил в стране. Более того, как полагают депутаты, размещение войск на ротационной основе в Польше и странах Балтии ставит под угрозу основополагающий акт Россия — НАТО.
 
Американские бронемашины Stryker во время учений НАТО Steadfast Javilen II на авиабазе в Рамштайне, Германия © U.S. Air Force
 

Американские войска в Германии используются для наращивания напряжённости в отношениях с Россией. Об этом говорится в обращении депутатов Левой партии, направленном в федеральное правительство Германии. Сам же документ, с текстом которого ознакомился RT, посвящён возможности вывода американских войск из Германии.

«Присутствие американских войск в регионе используется для наращивания напряжённости в отношениях с Россией. Войска США в колоннах по дорогам и железнодорожным путям перебрасывают с одной американской базы на другую, приближая к западной границе России», — отмечают депутаты Левой партии.

Как указывается в документе, «эти передислокации нарушают дух «Договора 2 + 4», который исключает возможность присутствия в восточных федеративных землях иностранных войск и ядерного оружия». Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, также известный как «Договор 2 + 4», был заключён в 1990 году между ГДР и ФРГ, а также СССР, Францией, Великобританией и США. Одним из главных пунктов документа стала гарантия полного суверенитета Германии над своими внутренними и внешними делами.

Между тем в бундестаге недовольны присутствием американских вооружённых сил не только в самой Германии, но и в Польше и странах Балтии.

«К тому же размещение войск на ротационной основе в Польше и странах Прибалтики ставит под угрозу основополагающий акт Россия — НАТО, последнее ещё действующее соглашение между Западом и Россией об ограничении неядерного вооружения», — подчёркивается в запросе.

  • Reuters
  • © Hannibal Hanschke

«Отменить договор о пребывании войск»

На сегодняшний день более 35 тыс. американских солдат находятся в Германии — больше, чем в любой другой европейской стране, отмечают депутаты в своём запросе. Кроме того, подчёркивается, что в рамках политики Соединённых Штатов на Ближнем Востоке особенно важную роль играют именно военные базы, находящиеся в Германии, — с помощью них осуществляется координация развёртывания американских сил вокруг Ирана и транспортировка войск, а также продолжается «точечная ликвидация» в Пакистане и Афганистане.

Также в запросе упоминается тот факт, что на военное присутствие США и других иностранных групп в 2020 году Германии придётся потратить около €71 млн, против чего также выступают депутаты Левой партии.

В документе говорится и о готовящейся модернизации 20 американских ядерных бомб на авиабазе в Бюхеле. Так, в июле этого года ряд СМИ, включая The Washington Post, сообщили, что в докладе комитета Парламентской ассамблеи НАТО были случайно раскрыты места хранения 150 единиц американского ядерного оружия в Европе. В частности, в этот список попала и авиабаза в Бюхеле. Сам доклад, на который обратили внимание СМИ, позже был удалён.

В связи с этим в своём запросе федеральному правительству Германии ряд немецких депутатов требуют расторгнуть договор о присутствии иностранных войск в стране в соответствии с пунктом, согласно которому каждая сторона имеет право выйти из соглашения о пребывании, уведомив об этом другие стороны за два года.

«Немецкий бундестаг призывает немецкие власти отменить договор о пребывании иностранных войск в федеративной республике согласно п. 3 соглашения между участниками договора от 25.09.1990, а также соглашение о статусе войск НАТО согласно ст. XIX и добиться того, чтобы все иностранные войска покинули федеративную республику в течение срока расторжения договора», — говорится в документе.

Кроме того, немецкие депутаты призывают объявить о выходе Германии из ядерной кооперации НАТО и добиться немедленного вывода американских бомб.

  • globallookpress.com
  • © Rainer Jensen/dpa

Как отметил в беседе с RT заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Константин Воронов, подобные инициативы свидетельствуют о возможности изменения фундамента евроатлантической безопасности.

«В Германии значительно присутствие Вооружённых сил США, и именно на нём базируется вся группировка американских войск в Европе. Если будет вытащен ключевой камень из этой военно-политической структуры американо-европейских отношений, то посыпется и всё громадное институциональное построение, которое создавалось ещё с окончания Второй мировой войны. Не стоит забывать и о нахождении в стране американского ядерного оружия, что также особенно важно для Соединённых Штатов», — подчеркнул эксперт.

«Прихватить с собой ракеты»

Между тем ранее посол США в ФРГ Ричард Гренелл заявил, что в случае, если Германия не увеличит расходы на оборону до 2% от ВВП, Вашингтон может рассмотреть вопрос о выводе американских войск из страны и их переводе в Польшу.

Как заявил лидер фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч, немецкому правительству следует принять предложение американской стороны. Парламентарий также отметил, что в случае вывода военного контингента США из Германии американцы должны «прихватить с собой свои ядерные ракеты».

«Если американцы выведут войска, то им стоит прихватить с собой и свои ядерные ракеты. И разумеется, они должны увезти их домой, а не в Польшу, иначе это приведёт к резкому ухудшению отношений с Россией, что противоречит интересам Германии и Европы», — подчеркнул председатель фракции Левой партии в бундестаге.

Заявления о выводе американских войск делаются не только в Германии, но и в других странах, где располагаются военные базы Соединённых Штатов, отметил в беседе с RT Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова.

«Надо сказать, что это проблема не нова, довольно часто население Германии, особенно в период обострения отношений с Соединёнными Штатами, поднимает проблему вывода Вооружённых сил США из страны», — отметил эксперт.

По его словам, всё это вызывает в Европе напряжение, особенно когда о своём недовольстве начинает заявлять местное население.

«На сегодняшний день мы видим некую тенденцию, которая охватывает европейские государства в отношении присутствия Вооружённых сил США», — заключил политолог.

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