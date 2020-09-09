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Наращивать влияние России в интернет-пространстве!

09 сентября 2020, 22:30  •  23 • Война
МН17, Скрипали, Ассанж, Навальный и прочие информационные объекты гибридной войны Запада против России
Со времени программной речи В. Путина на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года в гибридной войне Запада против России вполне проявились и цель, и типы подрывных операций. Главной целью является отстранение В. Путина, рассматриваемого в качестве единственного гаранта суверенитета Российской Федерации, и последующее растаскивание РФ на части. Без этого не понять, почему Запад дестабилизирует ситуацию в соседних с РФ странах. Речь идет не только о превращении Украины в протекторат или депрессивную полуколонию США, а и о нарастающем кризисе в Белоруссии. Нечто подобное начинает проявляться и в Казахстане, и в Киргизии, и в других республиках Центральной Азии.
Запад последовательно внедряет стереотипы своей идеологии в сознание людей постсоветского мира. В отдельных республиках бывшего СССР протест против политики властей охватывает всё более широкие слои. Организаторы переводят протест из формы конкретных требований в форму иррационального отторжения существующей власти. Это то состояние толпы, дозревшей до бунта, которое присуще всем «цветным революциям». Голос разума гасится рёвом ненависти; люди уже не задумываются, кто придёт на смену тем, кого они пытаются свергнуть.
Успехи западных политтехнологов и их либеральной обслуги в странах-объектах во многом обусловлены ошибками властей в этих странах, а тот аргумент, что ошибки можно исправить, потерянное же в случае переворота не вернуть, глушится залпами информационной войны. Мало кто может взять в пример горький опыт Украины и сравнить, что было при «плохом» Януковиче и что получилось после «революции достоинства» 2014 года.
Информационная война может быть проиграна Россией из-за относительной слабости российских информационных ресурсов в сравнении с западными. Так, польские интернет-ресурсы, работающие сейчас на белорусском направлении, по количеству и остроте выпускаемой ими продукции превосходят всё, что могут предложить белорусские и российские ресурсы, вместе взятые.
В России вообще нет мощных НЕгосударственных интернет-ресурсов с армиями ассоциированных блогеров. Информационный телеканал к таковым не относится, так как финансируется правительством и зависит от аккредитации в иностранных государствах. Тем более нет смысла говорить что-то о «хакерах», то подрывающих демократию в США, то забирающихся в сети бундестага. Война смыслов здесь не ведётся.
Мощные интернет-ресурсы нужны в первую очередь для того, чтобы мультиплицировать эффект действий государственных органов, когда эти действия глушатся противником с помощью управления общественным мнением. Так, в разгар «дела Скрипалей» российская сторона выдвинула требование о встрече с ними российского консула, чтобы удостовериться в объективности британских обвинений. Скрипали уже находились вне лечебного заведения. Британская сторона отказала под невразумительным предлогом. Возникли подозрения в насильственном удержании Скрипалей под контролем спецслужб, что является прямым нарушением Декларации прав человека ООН 1948 года. Лондон «не заметил» этого обстоятельства, но и российские СМИ не вывели его на уровень мировой дискуссии, что могло изменить ход событий. А ведь с российской стороны уровень обсуждения в информационном пространстве необходимо было поднять на такую высоту, чтобы ответчик не смог отмолчаться. На практике это могло быть широчайшей апелляцией к Комитету по правам человека ООН и ЕСПЧ вплоть до того, что их пассивность повлекла бы DDoS-атаку, парализовавшую их деятельность. Понятно, что такой набор ресурсов не появляется сам по себе. Однако другого способа успешно участвовать в информационной войне, которая ведётся против нас без удержу, не существует. Не будем уже говорить об упущениях с российской стороны в освещении процесса над Джулианом Ассанжем, где имело место вопиющее, беспощадное издевательство англосаксов над честным журналистом.
Джулиан Ассанж. Фото: UFO SIGHTINGS FOOTAGE
Не лучше выглядят информационные достижения российских журналистов в критике пропагандистского шоу, именуемого «судебным процессом в Гааге по делу об уничтожении МН17». При осмотре места крушения лайнера были выявлены, задокументированы и переданы международной комиссии следующие факты: 1) на обнаруженных частях фюзеляжа с пробоинами нет следов двутавровых поражающих элементов, свойственных боевой части этого типа ЗРК «Бук». Из 300 найденных осколков двутавров должно быть не менее 100. Однако «обнаружено» всего два и то без «паспорта», то есть без указания места обнаружения (прямое указание на то, что осколки подброшены); 2) на фотографиях обломков ракеты «Бук», сделанных по свежим следам и приобщенных к делу, четко виден ее номер 8868720, который голландские следователи отнесли к российскому ЗРК ПВО, дислоцированному в Ростовской области. 17 сентября 2018 года на пресс-конференции МО РФ были предъявлены документы на ракету с этим номером, в которых значится, что она принадлежит 223 ЗРП Украины и с 1986 года находилась на территории Украины. Весь путь ракеты от сборочного цеха до украинской армии отслежен по документам.
Этих двух фактов было достаточно, чтобы резко повернуть направление следствия и начать искать новых обвиняемых. Однако это не было сделано. Расследование продолжается с обвинительным уклоном против России.
Алексей Навальный. Фото: REUTERS Shamil Zhumatov
Перед схожей проблемой поставлена Россия в «деле Навального». Германия Ангелы Меркель идёт тем же путем, каким шла Великобритания Терезы Мэй в скандале со Скрипалями: объявляет о якобы выявленном факте отравления Навального ядом «Новичок» и разворачивает мощную пропагандистскую кампанию с целью усиления давления на Кремль в схватке за Белоруссию. РФ обороняется заявлениями МИД, которым не дают хода в западных СМИ. Сейчас российская Генпрокуратура пытается получить от немцев материалы их анализов, но те сопротивляются, и можно не сомневаться, что ничего не дадут. Поддержка российской позиции в Интернете выглядит довольно слабой; российская либеральная журналистика играет на стороне Запада. Враждебная нам пропаганда последовательно добивается одной из основных своих целей: превращает Россию в сознании западной общественности из защитника стандартов честной международной политики в «империю зла».
А ведь речь идёт, будем говорить прямо, о борьбе цивилизаций.
В том же случае с Навальным имеется ОЗХО – организация по запрещению химического оружия, в уставе которой сказано: «Участники всякий раз, когда это возможно, прежде всего предпринимают всяческие усилия к тому, чтобы выяснить и урегулировать путем обмена информацией и консультаций между собой любой вопрос, который может вызывать сомнение относительно соблюдения настоящей Конвенции или вызывает озабоченность относительно связанного с этим вопроса, который может быть сочтен неясным. Государство-участник, получающее от другого государства-участника просьбу о разъяснении любого вопроса, который, как считает запрашивающее государство-участник, вызывает такое сомнение или озабоченность, представляет запрашивающему государству-участнику как можно скорее, но в любом случае не позднее чем через 10 дней после поступления просьбы, информацию, достаточную для ответа на высказанное сомнение или озабоченность, наряду с объяснением, каким образом представленная информация решает данный вопрос».
«Ответочка» за генерала: Боевиков в Сирии умыли кровью
То есть Российская Федерация, в соответствии с Конвенцией ОЗХО, имеет полное право запросить у Германии материалы для сравнительного анализа полученных ею результатов, а в случае отказа поставить вопрос о недоверии правительству Германии на уровне Совета Безопасности ООН и других высших международных органов. Однако без решительного изменения ситуации в информационном пространстве всё останется по-прежнему. Не стоит забывать, что СБ ООН обсуждал «дело Скрипалей», и все западные постоянные члены Совбеза согласились с тем, что Россия highly likely… отравила Скрипалей «Новичком». Нельзя позволить Западу пойти в истории с Навальным ещё дальше, чем в истории со Скрипалями, а дело клонится к этому. Зная цинизм «хозяев дискурса» на Западе, добиться от них чего-либо можно только противопоставив им в информационном пространстве равный по силе дискурс.
Заглавное фото: futuroprossimo.it
Дмитрий СЕДОВ

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