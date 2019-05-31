«Наращивать скорость»: зачем Минобороны планирует оснастить Су-57 перспективной противокорабельной ракетой

Истребители пятого поколения Су-57 получат на вооружение перспективную противокорабельную ракету, рассказал замминистра обороны России Алексей Криворучко. Активная головка самонаведения для этого боеприпаса разрабатывается на базе Уральского проектно-конструкторского бюро «Деталь». Отечественные эксперты предполагают, что новое оружие будет обладать гиперзвуковыми характеристиками и придёт на смену многофункциональной ракете П-800 «Оникс». Оснащение истребителя такой ракетой повысит его экспортный потенциал, уверены специалисты.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 сможет в будущем нести перспективные противокорабельные ракеты. Один из компонентов этого оружия разрабатывает Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь». Об этом рассказал журналистам заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

«Сегодня предприятие в интересах Минобороны занимается разработкой активной головки самонаведения для перспективной противокорабельной ракеты, которая в том числе планируется для использования на самолёте Су-57», — цитирует ТАСС слова замглавы Минобороны.

Криворучко пояснил, что в ходе совещания в КБ «Деталь» обсуждалась возможная поставка корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» всех авиационных средств поражения для истребителя пятого поколения.

Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко

РИА Новости

© Сергей Мамонтов

КБ «Деталь» входит в состав корпорации и занимается разработкой радиолокационных систем для авиации, ракетной и космической техники. В частности, к специализации предприятия относится создание аппаратуры, измеряющей высоту полёта летательных аппаратов, систем дистанционного зондирования земной и водной поверхностей, радиолокационных головок самонаведения.

Что касается истребителя Су-57, то программа по его созданию была запущена ещё в 2001 году. Изначально проект носил название ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации), к 2004 году был создан макет будущего самолёта. В 2010 году первый лётный экземпляр поднялся в воздух. Первый серийный истребитель Су-57 должен поступить в Воздушно-космические силы России в 2019 году, а второй — в 2020-м.

Самолёт предназначен для ударов по воздушным, наземным и надводным целям, обладает малозаметностью благодаря применению стелс-технологий.

13 мая гендиректор ГНПП «Регион» (входит в КТРВ) Игорь Крылов сообщил в интервью ТАСС, что истребитель также получит на вооружение новейшую управляемую бомбу КАБ-250. Этот боеприпас прошёл полный цикл испытаний на фронтовом бомбардировщике Су-34, ведётся подготовка к его серийному выпуску.

Как заявил 15 мая президент России Владимир Путин во время посещения государственного испытательного центра в Ахтубинске, до 2028 года ВКС РФ получат 76 истребителей Су-57.

Ранее СМИ сообщали, что специально для этих самолётов разрабатывается порядка 14 новых вооружений, включая ракеты разных типов. Некоторые из них могут размещаться на истребителях без дополнительных модификаций.

«Сила вооружений»

Среди вооружений, которые планируется разместить на истребителе пятого поколения, эксперты выделяют дозвуковую противокорабельную крылатую ракету Х-35У (или Х-35УЭ — экспортный вариант). Она была создана на основе советской Х-22. Работы по модернизации боеприпаса начались ещё в 1980-х годах. Главной проблемой предыдущей версии была высокая уязвимость к радиопомехам — пуск был возможен только на фиксированных частотах, отмечают эксперты.

Тактическая противокорабельная ракета Х-35УЭ

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

Базовая модель ракеты Х-35 поступила на вооружение в 2003 году, а спустя десять лет свет увидел и экспортный вариант Х-35УЭ. Дальность полёта новой модификации составляет 260 км. Ракета способна лететь на высоте порядка 10—15 м, а при сближении с целью опускаться до 3—4 м над уровнем моря, что снижает её заметность для радиолокационных систем вражеского корабля. Боеприпас предназначен для ликвидации кораблей водоизмещением до 5 тыс. т — это эсминцы и корабли ниже классом.

Также для Су-57 было разработано семейство модульных ракет малой дальности серии Х-38М, противорадиолокационная ракета Х-58УШК, крылатая ракета воздушного базирования Х-59МК2.

По словам отечественных экспертов, пока сложно судить о возможных параметрах перспективной противокорабельной ракеты.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский отметил в беседе с RT, что новое оружие должно заменить П-800 «Оникс» (3М55) и удовлетворить такие же потребности армии, которые сейчас «закрывает» эта ракета.

Напомним, речь идёт о сверхзвуковой универсальной противокорабельной ракете среднего радиуса действия, предназначенной для ударов как по группировкам ВМС противника, так и по одиночным боевым кораблям.

По словам Мураховского, необходимость в разработке нового оружия для Су-57 возникла из-за того, что США, другие страны — члены НАТО и Япония начали модернизировать системы противовоздушной обороны кораблей.

«Сегодня системы ПВО и ПРО достаточно совершенны, и для их преодоления требуется наращивать скорость противокорабельных ракет, оснащать их системами самонаведения и управления, которые позволяют осуществлять манёвры на траектории. В настоящее время сверхзвуковая ракета 3М55 вполне отвечает таким требованиям — за исключением скорости, она ещё не гиперзвуковая», — пояснил эксперт.

В свою очередь, доктор политических наук, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член ассоциации военных политологов Андрей Кошкин предположил, что в планы Минобороны может входить оснащение Су-57 гиперзвуковым оружием.

«Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения, у которого должна быть гиперзвуковая ракета. Нужно понимать, что любая военная техника, помимо собственных тактико-технических характеристик, дополняется силой вооружения, которое она способна нести», — отметил эксперт в интервью RT.

Говоря об оснащении Су-57 новыми вооружениями, специалисты напоминают о таком важном критерии, как многофункциональность.

«Истребитель должен уметь не только завоевать господство в воздухе, но и наносить удары по наземным целям, поддерживать войска в наступлении, в обороне и на марше, наносить удары по надводным и подводным целям, то есть решать задачи береговой обороны или нейтрализации опасных атакующих кораблей противника», — подчеркнул в интервью RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Для достижения этих целей нужна не только соответствующая бортовая аппаратура, но и современные боеприпасы.

«Для того чтобы сверхзвуковой истребитель пятого поколения мог решать задачи нанесения ударов по надводным целям, ему нужна противокорабельная ракета нового поколения — такая, которую можно будет убрать за его фюзеляж», — отметил эксперт.

«Увеличит экспортную стоимость»

Отечественные эксперты считают, что оснащение Су-57 новой противокорабельной ракетой может отразиться на экспортном потенциале самолёта.

«Наличие этого оружия увеличит экспортную стоимость истребителя, поскольку новые вооружения влияют на дальность поражения, мощь и тактико-технические характеристики самолёта. Россия довольно уверенно продвигается вперёд в области разработки противокорабельных ракет», — пояснил Андрей Кошкин.

Российскому самолёту придётся конкурировать с американским истребителем пятого поколения F-35, отмечают эксперты. Одним из преимуществ Су-57 является более доступная цена. Наличие в арсенале истребителя новейших ракетных вооружений станет дополнительным аргументом для покупателей, отмечают аналитики.

Говоря об экспортном потенциале истребителя, Мураховский считает, что нужно оценивать не отдельные его ракеты, а все средства поражения.