«Наращивание оборонительного потенциала»: каких результатов достигла Россия в укреплении системы ПВО Крыма

В настоящее время на юге России и в Крыму создана система противовоздушной обороны, способная отразить удары со всех направлений. Об этом заявил командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) Александр Дворников. Сейчас боевое дежурство в Крыму несут средства ПВО С-400 «Триумф» и «Панцирь». По мнению экспертов, Москва выстраивает на полуострове эшелонированную оборону, это продиктовано необходимостью прикрытия стратегически важных объектов и является ответом на увеличение военного присутствия НАТО в черноморском регионе.

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) Александр Дворников в интервью газете «Красная звезда» заявил, что развёрнутые на юге РФ, в том числе в Крыму, подразделения ПВО способны отразить воздушные удары со всех направлений.

«На южных рубежах Российской Федерации, включая полуостров Крым, развёрнута достаточно мощная система противовоздушной обороны. Она способна отразить удары воздушного противника, действующего со всех направлений во всём диапазоне высот и скоростей», — сообщил Дворников.

По его словам, на сегодняшний день все воинские части ЮВО оснащены современными мобильными средствами вооружения, «которые позволяют в любой момент на любом операционном направлении оперативно создавать мощную группировку, способную надёжно защитить интересы Российской Федерации».

Боевая вахта

Как рассказал Александр Дворников, дислоцированные в Крыму авиационные части объединения ВВС и ПВО полностью оснащены современными летательными аппаратами оперативно-тактической и армейской авиации.

Помимо этого, оборону южных границ РФ обеспечивают зенитные системы С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С». А в ближайшее время на боевое дежурство заступят расчёты новейших средств ПВО средней дальности С-350 «Витязь».

В мае Дворников сообщал, что войска ЮВО получили «Витязь».

Опрошенные RT эксперты полагают, что развёртывание данных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) ещё больше усилит противовоздушную оборону Крыма.

Напомним, «Витязь» заменяет в российских войсках отдельные модификации систем С-300 «Фаворит». С-350 состоит из самоходной пусковой установки, всеракурсного радара с электронным сканированием пространства и командного пункта.

По информации Минобороны РФ, «Витязь» предназначен «для защиты важнейших государственных, административных, промышленных, военных объектов и группировок войск от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения вероятного противника».

Главная «специализация» С-350 — это борьба с крылатыми ракетами. По расчётам военных, поставка этого ЗРК в воинские части Воздушно-космических сил и Военно-морского флота «позволит повысить эффективность отражения массированных ударов крылатых ракет противника по важнейшим объектам обороны в четыре раза».

«Система способна выполнять боевые задачи по предназначению как самостоятельно, так и в составе группировок войск ПВО-ПРО, оснащённых системами С-300, С-400, С-500 и другими современными и перспективными ЗРС», — говорится в материалах Минобороны России.

К ключевым достоинствам «Витязя» военные относят живучесть в различных условиях боевой обстановки, всеракурсность и повышенную огневую производительность.

ЗРК С-350 «Витязь»

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

Арсенал С-350 в четыре раза больше, чем боекомплект С-400. Этот ЗРК применяет управляемые ракеты с активной головкой самонаведения средней и малой дальности 9М96 и 9М100. Старт боеприпасов производится из вертикального положения и без запуска маршевых двигателей.

Максимальное количество одновременно поражаемых «Витязем» аэродинамических целей составляет 16 единиц, предельное количество одновременно наводимых ракет — 32, дальность перехвата — от 1,5 до 60 км.

В настоящее время в Крыму развёрнуты «Панцирь-С» и С-400. На эту зенитную систему перевооружены все зенитно-ракетные полки армии ВВС и ПВО, дислоцированные на полуострове. Её прикрытие осуществляют дивизионы «Панцирей», доказавшие высокую эффективность в противодействии БПЛА.

В Крыму проводятся регулярные учения с участием расчётов С-400. Чаще всего военнослужащие отрабатывают развёртывание комплекса в новых позиционных районах, алгоритм действий при получении информации о приближении авиации противника, обнаружение, идентификацию и уничтожение воздушных целей.

По данным военного ведомства, «Триумф» способен бороться с широким спектром воздушных угроз: гиперзвуковыми летательными аппаратами, баллистическими ракетами средней дальности, стратегической и тактической авиацией, самолётами, которые оснащены оборудованием постановки помех и радиолокационного обнаружения.

В перспективе, как ожидает Александр Дворников, в Крыму будет развёрнута ещё более совершенная система дальнего действия — комплекс С-500 «Прометей». В сентябре вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил о завершившихся государственных испытаниях данного ЗРК и начавшихся поставках в войска.

Особенность С-500 заключается в применении принципа раздельного решения задач по перехвату аэродинамических и баллистических целей. Система способна бороться со всеми модификациями гиперзвукового оружия и боевыми блоками межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на финальном участке траектории полёта.

Точные характеристики С-500 не раскрываются. Однако в открытых источниках отмечается, что дальность перехвата целей у «Прометея» достигает 600 км. Таким образом ракеты этой системы способны сбивать низкоорбитальные спутники.

Испытательные боевые стрельбы С-500 по скоростной баллистической цели

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Как подчеркнул в беседе с RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, Россия выстраивает и одновременно совершенствует в Крыму эшелонированную систему ПВО, когда ЗРК различной дальности и назначения дополняют друг друга.

«Например, С-400 позволяет перехватывать летательные аппараты на больших дальностях. С-350 — средство ПВО средней дальности, особенно эффективное для отражения массированной атаки крылатых ракет, авиации и беспилотников. Я думаю, что наш потенциальный противник действительно не способен пробить такой «многослойный пирог», — отметил Подберёзкин.

«Вероятность провокаций»

Как полагают эксперты, мероприятия по укреплению противовоздушной обороны Крыма продиктованы необходимостью прикрытия стратегически важных объектов полуострова: военно-морской базы в Севастополе, аэродромов, командных пунктов и транспортного перехода через Керченский пролив.

Кроме того, совершенствование группировки средств ПВО в Крыму связано и с напряжённой военно-политической обстановкой в черноморском регионе из-за антироссийской деятельности Украины и западных государств, пояснил Подберёзкин. Наиболее серьёзным вызовом эксперт назвал увеличение военного присутствия НАТО в Чёрном море.

Как рассказал министр обороны Сергей Шойгу в выпуске программы «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1», в акваторию Чёрного моря регулярно заходят корабли нерегиональных держав, оснащённые высокоточным оружием большой дальности. Все они берутся на сопровождение силами ВМФ.

Только за последнее время под предлогом поддержки союзников и партнёров в Чёрное море вошли корабль управления Mount Whitney и оснащённый ракетами Tomahawk эсминец Porter. Передвижение обеих военно-морских платформ контролируется Черноморским флотом РФ.

В этом году наиболее резонансную провокацию в Чёрном море совершил британский эсминец Defender. 23 июня он пересёк государственную границу РФ вблизи Балаклавского района Севастополя, игнорируя предупреждения российской стороны. Кораблю ФСБ пришлось осуществить предупредительную стрельбу, а самолёту Су-24М — предупредительное бомбометание по курсу движения Defender. После этого эсминец покинул территориальные воды РФ.

«Вооружение, которое несут заходящие в Чёрное море натовские эсминцы, представляет серьёзную угрозу для безопасности Крыма и остального юга РФ. Россия совершенно адекватно реагирует на эти заходы — контролирует передвижение эсминцев и усиливает группировку средств ПВО. К сожалению, вероятность провокаций остаётся высокой», — констатировал Подберёзкин.

USS Mount Whitney

Twitter

© @USNavyEurope

Аналогичную точку зрения в комментарии RT высказал редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин. По его словам, усилением крымской системы ПВО и Черноморского флота Москва даёт государствам НАТО понять, что готова парировать агрессию любого масштаба.

По оценке эксперта, Крым можно считать одним из самых защищённых регионов России. Однако из-за увеличения военного присутствия альянса на полуострове необходимо усиливать систему ПВО.

«Ситуация такова, что Крым практически стал осаждённой крепостью. Россию постоянно обвиняют в милитаризации полуострова, но в реальности, когда мы наблюдаем возросшую интенсивность иностранных разведывательных полётов и заходов натовских кораблей, правильнее говорить про абсолютно оправданное наращивание оборонительного потенциала», — резюмировал Литовкин.