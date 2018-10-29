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Наработки Примакова применяются для переговоров с сирийской оппозицией - экс-посол РФ

29 октября 2018, 18:54  •  84 • Политика
29 октября 2018 года экс-премьеру правительства России Евгению Примакову исполнилось бы 89 лет. О достижениях политика рассказывают его друзья и знакомые.
Сегодня, 29 октября, исполнилось бы 89 лет экс-премьеру правительства России Евгению Примакову. Каким он был человеком, Царьграду рассказал заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов и бывший посол России в Саудовской Аравии Андрей Бакланов.
По его словам, он познакомился с Примаковым во время своего первого приезда в Египет на практику. В те времена Примаков был корреспондентом «Правды», но уже тогда сильно выделялся среди коллег благодаря соей разносторонней подготовке.
Когда Примаков пришел в качестве руководителя в институт, рассказывает Бакланов, он смог привязать к прагматическому направлению те коллективы, которые он возглавлял. И это вынуждало к переделке сложившихся стереотипов этих институтов.
«Иногда она шла достаточно сложно, но тем не менее спустя какое-то время образовалось большое количество тех, кто ему помогал, и то, что мы констатировали в отношении ряда наших вузов международного характера, что они были приспособлены к практическим нуждам, это в значительной степени заслуга Евгения Максимовича», - отмечает Андрей Бакланов в интервью Царьграду.
Он вспоминает, что когда Примаков только начал руководить Институтом востоковедения, он задумал сформировать два основных направления научной работы. Это исследования классического характера и подготовка материалов прикладного характера. И если с исследованиями классического характера все было хорошо, то с прикладными дела обстояли туго.
«И благодаря его усилиям прикладное значение исследований и в ИМЭМО, и в Институте востоковедения значительно возросло. Именно эти тенденции в настоящее время торжествуют», - рассказывает Бакланов.
Внедренный Примаковым подход широко применяется российскими дипломатами и в настоящее время. В частности, на переговорах с сирийской оппозицией, отмечает Бакланов. Научный директор Института востоковедения РАН Виталий Наумкин лично принимал участие в переговорах. Политический документ, описывающий основные принципы межсирийского урегулирования, даже получил название «документ Наумкина».
Как отмечали эксперты Царьграда, Примаков делал все возможное, чтобы именно стратегическое мышление выходило на первый план в любых переговорах. Сначала всегда при участии и научных представителей и практиков обсуждалась стратегия, учитывающая все особенности и намечающая реперные точки. И только потом уже давалось добро на назначение встреч с представителями других стран, где Россия очень четко продавливала именно выработанную стратегию, приводя неоспоримые факты и используя дипломатические методы склонения на свою сторону.

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