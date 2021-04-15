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Напугавшего ядерным оружием в Крыму министра Украины послали к "особому" специалисту
15 апреля 2021, 03:40 • 105 • Политика
Украинский министр обороны Андрей Таран напугал мир якобы имеющимся намерением России разместить в Крыму ядерное оружие. Депутат Госдумы от крымского региона Андрей Козенко тут же направил политика к "особому" специалисту.
Странное заявление Тарана было частью его выступления в Европарламенте. Глава Минобороны Незалежной считает, что инфраструктуру Крыма готовят для потенциального размещения ядерного оружия. Никаких доказательств и аргументов при этом политик не привёл.
"С такими выступлениями Тарану нужно не в Европарламент, а в кабинет к психотерапевту", - резко осадил украинского министра Андрей Козенко.
В интервью РИА "Новости" он добавил, что подготовку к размещению ядерного оружия Киев увидел в строительстве на полуострове больниц и школ, в благоустройстве территорий. По мнению депутата Госдумы, министр обороны Украины мыслит нелогично.
"Зачем России это делать с учётом дальности работы такого типа вооружения?" – удивляется Козенко.
Да, военный потенциал России очень мощный. Да, при желании в Крыму могли бы быть размещены ядерные боеголовки. Только вот Киев узнал бы об этом последним. Кроме того, подобные решения касаются исключительно России. Но наша страна никогда не развязывала войн и сейчас незачем нарушать традицию, считает депутат.
Он напомнил слова президента Владимира Путина, который много раз говорил о назначении ядерного вооружения России: защита суверенитета страны и сдерживание распространения ядерных боеголовок в мире.
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