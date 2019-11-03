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Напуганные гибелью товарищей грузинские снайперы рассказали правду о Евромайдане

03 ноября 2019, 23:09  •  84 • В мире
Адвокат бывших бойцов украинского спецподразделения “Беркут" Александр Горошинский раскрыл в интервью "Украинским новостям" подробности участия грузинских снайперов в событиях зимой 2014 года, когда на площади Независимости в Киеве происходил госпереворот. Об этом ему рассказали они сами, напуганные таинственными смертями их товарищей.
По словам адвоката, на территорию Украину в разное время прибыли четыре группы грузинских бойцов, каждая примерно по 10 человек. Они использовались для выполнения "политических заказов" режима Саакашвили, пояснил он.
В том числе в задачу боевиков входило подавление протестов грузинской оппозиции, давление и похищение местных предпринимателей. Об этом адвокату рассказали трое свидетелей - Георгий Бежиташвили, Александр Ревазишвили и Цезари Баджалидзе.
В аэропортах Тбилиси и Борисполя грузинским боевикам был обеспечен проход по поддельным документам без какого-либо контроля пограничных служб, сообщил Горошинский. В этом боевикам помогали бывший спикер украинской Рады Андрей Парубий, депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский и военный инструктор из США Кристофер Брайан.
Как рассказал Горошинский, причиной откровенности грузинских боевиков, участвовавших в качестве снайперов в расстреле "Небесной сотни", стал страх за свою жизнь, оказавшийся сильнее ответственности по уголовной статье. Их земляки, участвовавшие в преступлениях на Майдане в 2014 году, в последнее время начали исчезать и гибнуть при загадочных обстоятельствах, подчеркнул юрист.

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