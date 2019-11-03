Напуганные гибелью товарищей грузинские снайперы рассказали правду о Евромайдане

По словам адвоката, на территорию Украину в разное время прибыли четыре группы грузинских бойцов, каждая примерно по 10 человек. Они использовались для выполнения "политических заказов" режима Саакашвили, пояснил он.

В том числе в задачу боевиков входило подавление протестов грузинской оппозиции, давление и похищение местных предпринимателей. Об этом адвокату рассказали трое свидетелей - Георгий Бежиташвили, Александр Ревазишвили и Цезари Баджалидзе.

В аэропортах Тбилиси и Борисполя грузинским боевикам был обеспечен проход по поддельным документам без какого-либо контроля пограничных служб, сообщил Горошинский. В этом боевикам помогали бывший спикер украинской Рады Андрей Парубий, депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский и военный инструктор из США Кристофер Брайан.

Как рассказал Горошинский, причиной откровенности грузинских боевиков, участвовавших в качестве снайперов в расстреле "Небесной сотни", стал страх за свою жизнь, оказавшийся сильнее ответственности по уголовной статье. Их земляки, участвовавшие в преступлениях на Майдане в 2014 году, в последнее время начали исчезать и гибнуть при загадочных обстоятельствах, подчеркнул юрист.