|
"Напугали сладкого! К маме надо": Путин отреагировал на заплакавшего во время его речи ребенка
01 июня 2018, 22:09 • 119 • В России
Ежегодная церемония вручения орденов "Родительская слава" многодетным родителями в Кремле - испытание для всех. Детям непросто вытерпеть церемониал, родителям их успокоить, а Владимиру Путину сохранить самообладание при виде расстроенного ребенка.
- К маме нужно! - в этот раз президент не выдержал уже на второй минуте своей речи, когда за одним из больших столов в зале разрыдался малыш. - Вот так, сейчас он успокоится, - руководил Путин из-за трибуны процессом успокаивания.
Но ребенок и не думал утихать, и еще через минуту президент снова прервал речь.
- Напугали сладкого! - покачал он головой в искреннем сочувствии.
"Родительская слава" вручается семьям, которые воспитывают семь и более детей. И в словах Путина звучали одновременно и уважение и сочувствие.
- Родительский труд не знает ни отдыха, ни выходных, но в нем самом, в его природе заложено просто удивительное вознаграждение, которое с лихвой перекрывает все трудности, - признался президент. - Это возможность видеть, как делают первые шаги, как растут и учатся дети, вместе с ними еще и еще раз постигать мир, радоваться их успехам и достижениям.
Все выходившие на подиум благодарили главу государства за проявленную заботу, но сам он благодарностей не принимал, возвращая их адресатам.
- Здесь люди самые простые, но самые важные для страны, - завершил официальную часть Путин. - Потому что вы воспитываете детей. А для любого государства нет ничего важнее. Мы делаем для вас пока мало, но будем стараться делать больше.
"Родительская слава".Владимир Путин вручает ордена многодетным семьям
Подпишитесь на нас
119
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
27 мая 2018, 07:24
|
26 мая 2018, 15:09
|
30 мая 2018, 06:54
|
29 мая 2018, 08:09
|
30 мая 2018, 11:56
|
30 мая 2018, 08:09
|
30 мая 2018, 06:54