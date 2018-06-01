Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Организатора» «убийства» Бабченко суд арестовал на два месяца
Медведев предложил ввести единую маркировку товаров в СНГ
Владимир Путин в День защиты детей вручает в Кремле ордена многодетным семьям
«Остаётся много противоречий»: почему США поставили под угрозу сохранение догово...
Главная / В России

"Напугали сладкого! К маме надо": Путин отреагировал на заплакавшего во время его речи ребенка

01 июня 2018, 22:09  •  119 • В России

Ежегодная церемония вручения орденов "Родительская слава" многодетным родителями в Кремле - испытание для всех. Детям непросто вытерпеть церемониал, родителям их успокоить, а Владимиру Путину сохранить самообладание при виде расстроенного ребенка.

- К маме нужно! - в этот раз президент не выдержал уже на второй минуте своей речи, когда за одним из больших столов в зале разрыдался малыш. - Вот так, сейчас он успокоится, - руководил Путин из-за трибуны процессом успокаивания.

Но ребенок и не думал утихать, и еще через минуту президент снова прервал речь.

- Напугали сладкого! - покачал он головой в искреннем сочувствии.

"Родительская слава" вручается семьям, которые воспитывают семь и более детей. И в словах Путина звучали одновременно и уважение и сочувствие.

- Родительский труд не знает ни отдыха, ни выходных, но в нем самом, в его природе заложено просто удивительное вознаграждение, которое с лихвой перекрывает все трудности, - признался президент. - Это возможность видеть, как делают первые шаги, как растут и учатся дети, вместе с ними еще и еще раз постигать мир, радоваться их успехам и достижениям.

Все выходившие на подиум благодарили главу государства за проявленную заботу, но сам он благодарностей не принимал, возвращая их адресатам.

- Здесь люди самые простые, но самые важные для страны, - завершил официальную часть Путин. - Потому что вы воспитываете детей. А для любого государства нет ничего важнее. Мы делаем для вас пока мало, но будем стараться делать больше.

"Родительская слава".Владимир Путин вручает ордена многодетным семьям

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

119
Источник
Похожие новости
01 июня 2018, 22:09
"Напугали сладкого! К маме надо": Путин отреагировал на заплакавшего во время его речи ребенка
01 июня 2018, 17:09
«Персонал даже не оказывал помощь»: в Иркутске восемь детей получили ожоги во время развлекательного шоу
01 июня 2018, 15:39
Медведев предложил ввести единую маркировку товаров в СНГ

01 июня 2018, 07:24
Санкции для авиадебоширов, ГОСТ для вейпов и сим-карты по паспорту: какие изменения ожидают россиян с 1 июня
01 июня 2018, 15:39
«Кино» про Бабченко: в чем истинный режиссерский замысел?
01 июня 2018, 13:54
Арктический форпост: как Северный флот стал одним из самых мощных объединений ВМФ России
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
27 мая 2018, 07:24
Итоги недели. С-300, С-400, С-500
26 мая 2018, 15:09
Дело Собчака для офицера КГБ Путина оказалось важнее Родины?
30 мая 2018, 06:54
Американский агент Путин
29 мая 2018, 08:09
Считаете Казахстан странным? Посмотрите и подумайте!
30 мая 2018, 11:56
Он наносил максимальный урон Кремлю
30 мая 2018, 08:09
Небензя поставил диагноз Киеву на первом за год заседании СБ ООН по Украине
30 мая 2018, 06:54
Национальная трагедия. Украинцев выдавливают из Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.