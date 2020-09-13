Напугали санкциями: Украинский МИД заявил "решительный протест" из-за выборов в Крыму

В сообщении украинского МИД говорится, что Киев выражает "решительный протест" и осуждает якобы противоправную организацию выборов на территории Крымского полуострова.

В дипломатическом ведомстве уверены, что Москва таким образом грубо нарушает государственный суверенитет Украины и её территориальную целостность. Более того, украинский МИД призывает наказать Россию, расширив против неё ведённые Западом санкции.

Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмина Джапарова также назвала выборы в Крыму незаконными, на что врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев ответил, что это заявление "из альтернативной реальности" и является очередным поводом для иронии.