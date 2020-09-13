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Напугали санкциями: Украинский МИД заявил "решительный протест" из-за выборов в Крыму
13 сентября 2020, 19:05 • 19 • Политика
Министерство внутренних дел Украины выразило "решительный протест" из-за проходящих в Крыму выборов. В дипломатическом ведомстве отметили, что санкции против России должны быть расширены, а Москва наказана за "противоправную организацию" выборов.
В сообщении украинского МИД говорится, что Киев выражает "решительный протест" и осуждает якобы противоправную организацию выборов на территории Крымского полуострова.
В дипломатическом ведомстве уверены, что Москва таким образом грубо нарушает государственный суверенитет Украины и её территориальную целостность. Более того, украинский МИД призывает наказать Россию, расширив против неё ведённые Западом санкции.
Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмина Джапарова также назвала выборы в Крыму незаконными, на что врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев ответил, что это заявление "из альтернативной реальности" и является очередным поводом для иронии.
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