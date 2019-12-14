Напугал запуск ранее запрещенной американской ракеты? В ООН поддержали резолюцию России по контролю над вооружениями

Как сообщает РИА Новости, эта резолюция призывает все государства, поставившие свои подписи под существующими такими договорами, в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства.

Напомним, во время визита главы МИД России Сергея Лаврова в Вашингтон большое внимание было уделено договору СНВ-3, судьба которого в последнее время оказалась под вопросом. "Готовы продлить договор хоть сегодня", - заявил Лавров.

"Мы предложили Вашингтону любые варианты продления договора", - сообщил российский министр в ходе пресс-конференции в посольстве России в Вашингтоне, посвященной итогам встреч с президентом Трампом и госсекретарем Помпео.

Между тем в четверг, 12 декабря, американские военные провели испытание баллистической ракеты наземного базирования. Ещё несколько месяцев назад такие испытания были бы невозможны из-за действия Договора о РСМД.

О проведённом испытательном запуске сообщил в беседе с ТАСС официальный представитель Пентагона подполковник Роберт Карвер. Как и предполагалось, испытания проводились с базы "Ванденберг".

После этого испытания генеральный секретарь ООН выступил с призывом немедленно заключить новое соглашение о контроле над вооружениями.