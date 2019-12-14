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Напугал запуск ранее запрещенной американской ракеты? В ООН поддержали резолюцию России по контролю над вооружениями

14 декабря 2019, 00:39  •  54 • В мире
На фоне выхода Вашингтона из ДРСМД, неясной судьбы других договоров о вооружении, в частности, СНВ-3, а также проведения в США испытаний ракет, которые ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Генассамблея ООН приняла предложенную российской делегацией резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями.
Как сообщает РИА Новости, эта резолюция призывает все государства, поставившие свои подписи под существующими такими договорами, в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства.
Напомним, во время визита главы МИД России Сергея Лаврова в Вашингтон большое внимание было уделено договору СНВ-3, судьба которого в последнее время оказалась под вопросом. "Готовы продлить договор хоть сегодня", - заявил Лавров.
"Мы предложили Вашингтону любые варианты продления договора", - сообщил российский министр в ходе пресс-конференции в посольстве России в Вашингтоне, посвященной итогам встреч с президентом Трампом и госсекретарем Помпео.
Между тем в четверг, 12 декабря, американские военные провели испытание баллистической ракеты наземного базирования. Ещё несколько месяцев назад такие испытания были бы невозможны из-за действия Договора о РСМД.
О проведённом испытательном запуске сообщил в беседе с ТАСС официальный представитель Пентагона подполковник Роберт Карвер. Как и предполагалось, испытания проводились с базы "Ванденберг".
После этого испытания генеральный секретарь ООН выступил с призывом немедленно заключить новое соглашение о контроле над вооружениями.

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