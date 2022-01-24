«Напряжённость растёт»: как в России оценили решение НАТО направить дополнительные силы в Восточную Европу

Решение НАТО увеличить своё присутствие в Восточной Европе приводит к усилению напряжённости в регионе, заявил Дмитрий Песков. Он также указал, что эскалация происходит из-за действий и «абсолютно недружелюбных» заявлений стран Запада в адрес России. Североатлантический альянс 24 января объявил о переброске на восток Европы дополнительных единиц военной техники. Как отметили в Госдуме, НАТО подталкивает Киев к силовому решению конфликта в Донбассе. Действия НАТО возмутительны, особенно на фоне состоявшихся переговоров по гарантиям безопасности, указали в Совфеде.

Решение НАТО расширить своё военное присутствие в Восточной Европе на фоне ситуации вокруг Украины усиливает напряжённость в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается конкретных действий, мы видим с вами заявления, которые публикует Североатлантический альянс об увеличении контингента и стягивании сил и средств на восточный фланг. Всё это приводит к тому, что напряжённость растёт», — сказал Песков.

Он обратил внимание, что эскалация происходит из-за действий НАТО и США, а также распространяемой ими информации.

«К сожалению, мы живём в агрессивном окружении. Мы видим перепечатки и ссылки на англосаксонские СМИ, читаем абсолютно недружелюбные заявления представителей стран НАТО в наш адрес. Это та реальность, в которой мы существуем», — заметил он.

Отвечая на вопрос, является ли выход отряда кораблей Балтийского флота в дальний поход ответом на переброску сил НАТО на восток Европы, официальный представитель Кремля предложил обратиться в Министерство обороны РФ.

«Подобные действия НАТО и повышенная активность НАТО вблизи наших границ не могут игнорироваться нашими военными, которые несут ответственность за безопасность нашей страны. Всё-таки имеет место постоянный процесс учений, манёвров, военного строительства, который никогда не прекращался и будет дальше продолжаться», — добавил Песков.

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24 января пресс-служба НАТО опубликовала заявление, из которого следует, что страны Североатлантического альянса приводят свои силы в боеготовность, направляют дополнительные корабли и истребители для развёртывания в Восточной Европе, поскольку Россия якобы «продолжает наращивать военное присутствие на территории Украины и рядом с ней».

Так, в Болгарию направляются два истребителя F-35 ВВС Нидерландов, возможность отправки истребителей в эту страну также рассматривает Испания, которая также направила в регион свои корабли. Во Франции заявили о готовности направить войска в Румынию. В Литве планируется размещение четырёх истребителей F-16 Дании. Кроме того, США рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия на восточном фланге НАТО.

«Я приветствую (усилия. — RT) союзников, предоставляющих НАТО дополнительные силы. НАТО продолжит принимать все необходимые меры для защиты всех союзников, в том числе посредством усиления восточной части альянса. Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение нашей обстановки в сфере безопасности, в частности, укрепляя нашу коллективную оборону», — сказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Возмутительные решения»

Как считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, таким образом страны НАТО подталкивают президента Украины Владимира Зеленского к реализации «националистических планов» по силовому наступлению на Донбасс. При этом, по его мнению, у стран Запада «духу не хватит» прямо вмешиваться в ситуацию, поскольку для них главная цель — «подталкивание» Киева.

«Действия НАТО — это в классическом варианте называется «нагнетание ситуации», — подчеркнул собеседник RT.

НАТО проводит «близорукую» и «очень неправильную политику», полагает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Это возмутительные действия, возмутительные решения. В контексте того диалога, который идёт сейчас, они принимают какие-то шаги, которые никак не способствуют разрядке, никак не способствуют миру и согласию», — сказал он в беседе с RT.

Страны Запада во главе с США «устроили истерию» в связи с обстановкой на Украине, добавляет в беседе с RT политолог Юрий Светов.

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«Масло в огонь льют старательно, что американцы, что НАТО в целом. Если же на Украине ничего не случится, то можно сказать, что угроза санкций, помощь оружием, инструкторами — сработали», — сказал он.

США и НАТО используют ситуацию вокруг Украины для того, чтобы накачивать страну вооружениями. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Пушков.

«Требуя от России деэскалации вокруг Украины, страны НАТО приступили к самой крупной эскалации военной подготовки Украины за всю историю», — написал он в своём Telegram-канале.