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Напряжённость отношений с Москвой толкает Лукашенко на миротворческие миссии на Украине
29 января 2019, 05:39 • 135 • В мире
Отношения Москвы и Минска в последнее время обостряются. На фоне этих событий президент Александр Лукашенко пытается выступить в миротворческой миссии и ввести войска на Украину для помощи Киеву в урегулировании ситуации с Донбассом.
Инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко - помочь военными силами в Донбассе - в Киеве восприняли без воодушевления.
Бывший спикер Генштаба Вооружённых сил Украины Владимир Селезнёв прокомментировал такое щедрое предложение: "Мы помним, что Белоруссия является составляющей силового блока с Россией".
Он высказал сомнения, что белорусские миротворцы могут быть беспристрастными в решении этого конфликта.
Александр Лукашенко старается вписать себя в мировую историю как миротворец. Он предоставил площадку для переговоров между Украиной и самопровозглашёнными республиками, а также предложил ввод белорусских миротворцев. И это не первая попытка распространения контингента, сообщают Дни.ру.
Так, в прошлом году Лукашенко предложил, чтобы его военные взяли под контроль участок российско-украинской границы в Донецкой и Луганской республиках.
Этой инициативе удивились в Киеве: Минск тесно сотрудничает в военной сфере с Москвой.
Возможно, все эти предложения неспроста: отношения Москвы и Минска в последнее время сильно ухудшились. Россия недовольна ходом интеграции с Белоруссией, а в Белоруссии требуют скидок на энергоносители.
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