«Напряжённость на линии соприкосновения»: Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление военной активности НАТО на западных рубежах России, а также характер проводимых учений говорят о подготовке альянса к полномасштабному конфликту. Об этом заявил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что действия военно-политического блока только усиливают напряжённость между НАТО и Россией. По мнению экспертов, тезис о «сдерживании» Москвы стал лейтмотивом политики Североатлантического альянса. В частности, США используют его, чтобы удерживать другие страны в рамках одной организации, считают аналитики.

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту. Такое заявление сделал начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, выступая перед иностранными военными атташе.

«В странах Балтии и Польше, акваториях Чёрного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте», — сказал он.

Западные страны регулярно используют формулировку «российская военная угроза», когда речь идёт о плановом и прозрачном событии в области модернизации армии, отметил Герасимов. Начальник Генштаба напомнил, что на прошедшем в начале декабря саммите НАТО было решено перебросить часть войск на восточный фланг, ближе к России.

«Заявлено о завершении о завершении формирования комплекта сил и средств высокой готовности в рамках инициативы «Четыре тридцатки», а также существенном повышении оперативности переброски войск и сил усиления на восточный фланг альянса, — сообщил Герасимов. — С 2016 года государства — члены блока нарастили расходы на оборону в общей сложности на $130 млрд, а к 2024 году предусматривается увеличение военных расходов на $400 млрд».

Напомним, что формула «Четыре тридцатки» была создана в 2018 году. Согласно ей, НАТО должно обладать возможностью в течение 30 дней развернуть 30 механизированных батальонов, 30 боевых кораблей и 30 воздушных эскадрилий.

В конечном счёте, действия Североатлантического альянса лишь нагнетают напряжённость между блоком и Россией, констатировал глава Генштаба.

«Действия альянса усиливают напряжённость и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия — НАТО. Снижение рисков опасных инцидентов в военной сфере должно оставаться важнейшим направлением диалога между Россией с одной стороны, США и НАТО — с другой», — подчеркнул Герасимов.

Комментируя положение дел, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT отметил, что стремление «сдерживать» Россию лежит в основе действий НАТО и США.

«Сейчас основной лейтмотив действий блока НАТО и, прежде всего, Соединённых Штатов заключается в том, что Россия является прямой и явной угрозой и, очевидно, для «сдерживания» нашей страны необходимо максимально обложить её по периметру различной военной инфраструктурой блока. Это касается и Польши, и Прибалтики. В перспективе касается Украины. Касалось бы и азиатской части, но, учитывая ситуацию в том регионе, сейчас это сделать не получится. При этом ситуация, скорее, будет ухудшаться», — сказал он.

«Потенциальная угроза»

В России неоднократно отмечали, что действия НАТО представляют из себя потенциальную угрозу для Москвы. Так, в начале декабря президент Владимир Путин отметил, что несмотря на распад СССР и расформирование организации Варшавского договора, созданного в ответ на формирование Североатлантического альянса, военно-политический блок продолжает расти.

«Сегодня мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие её военной инфраструктуры вблизи российских границ — это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что на момент создания НАТО в него входили 12 стран, а сейчас их уже 29. Причём на данный момент военные расходы стран — членов альянса составляют больше 70% от общемировых.

В НАТО же угрозой настойчиво называют Россию. В итоговом заявлении лондонского саммита упоминаются некие «агрессивные действия» Москвы, которые якобы угрожают безопасности стран — членов организации.

«Мы, как союз, сталкиваемся с различными угрозами и вызовами, возникающими по всем стратегическим направлениям. Агрессивные действия России представляют собой угрозу для евро-атлантической безопасности», — говорится в заявлении.

Поддержание образа «российской угрозы» позволяет Соединённым Штатам удерживать в едином альянсе другие страны, отметил эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«В НАТО не скрывают, что для них главным противником является Россия, но говорят о том, что даже в условиях сдерживания необходим диалог. Тем не менее, в НАТО 29 стран с различным менталитетом и культурным кодом, с разными интересами, противоречащими друг другу. Всю эту коалицию разных интересов необходимо как-то удерживать и единственный в этой ситуации инструмент для США — угроза, которой «необходимо противостоять», —подчеркнул он в разговоре с RT.

Стоит отметить, что на фоне риторики западных политиков Россия снижает военные расходы. Так, согласно подсчётам Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) по итогам 2018 года РФ впервые с 2006 года выпала из пятёрки стран по тратам на оборону.

По словам Путина, Россия — «единственная великая военная держава, которая сокращает военные расходы». Так, в 2017 году они составляли 3,4% ВВП, в 2018-м — чуть больше 3%, а в 2019-м — 2,9%, сообщил глава государства. Он подчеркнул, что эта статья расходов будет и дальше сокращаться, но без ущерба для обороноспособности страны.

«Несмотря на эти достаточно скромные военные расходы, мы обеспечиваем не только военный и ядерный паритет, но оказываемся ещё на два шага впереди наших конкурентов», — подчеркнул Путин.

Однако в текущих реалиях Североатлантический альянс пока не может изменить свою позицию и объективно оценить ситуацию, констатировал Брутер.