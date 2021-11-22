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Напряжённость на границе с Украиной? Постпред России жёстко расставил точки над "i"

22 ноября 2021, 23:05  •  158 • Политика
Постпред России заявил, что напряжённости на границе с Украиной нет. "Напряжённость нам приписывают те страны, которые считают, что мы должны держать наши войска там, где они считают нужным", - заявил Небензя.
Никакой напряжённости на границе России и Украины нет, русские войска двигаются по своей территории. С таким заявлением выступил в ООН постоянный представитель России в организации Василий Небензя.
Речь идёт о недавнем заявлении Госдепа США, в котором утверждалось, будто бы русские войска сосредотачиваются на границе с Украиной. Ранее с опровержением выступила Служба внешней разведки России. Теперь с заявлением выступил постпред России в ООН.
Никакой напряжённости на границе нет. Мы двигаемся на своей территории. Напряжённость нам приписывают те страны, которые считают, что мы должны держать наши войска там, где они считают нужным,
- заявил Василий Небензя.
Напомним, что глава МИД России Сергей Лавров ранее обвинил Запад в потакании украинским военным провокациям, вместо того чтобы их пресекать. Также министр сравнил сложившуюся ситуацию с той, что была в Грузии в 2008 году перед нападением на Южную Осетию.

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