Напряжённость на границе с Украиной? Постпред России жёстко расставил точки над "i"

Постпред России заявил, что напряжённости на границе с Украиной нет. "Напряжённость нам приписывают те страны, которые считают, что мы должны держать наши войска там, где они считают нужным", - заявил Небензя.

Никакой напряжённости на границе России и Украины нет, русские войска двигаются по своей территории. С таким заявлением выступил в ООН постоянный представитель России в организации Василий Небензя.

Речь идёт о недавнем заявлении Госдепа США, в котором утверждалось, будто бы русские войска сосредотачиваются на границе с Украиной. Ранее с опровержением выступила Служба внешней разведки России. Теперь с заявлением выступил постпред России в ООН.

Никакой напряжённости на границе нет. Мы двигаемся на своей территории. Напряжённость нам приписывают те страны, которые считают, что мы должны держать наши войска там, где они считают нужным,

- заявил Василий Небензя.

Напомним, что глава МИД России Сергей Лавров ранее обвинил Запад в потакании украинским военным провокациям, вместо того чтобы их пресекать. Также министр сравнил сложившуюся ситуацию с той, что была в Грузии в 2008 году перед нападением на Южную Осетию.