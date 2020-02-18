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Напряжённость между Россией и Белоруссией - не повод для войны: Эксперт ответил Пристайко

18 февраля 2020, 19:39  •  27 • Политика
Эксперт Алексей Макаркин ответил главе МИД Украины Вадиму Пристайко. Он пояснил, что напряжённость в отношениях между Россией и Белоруссией действительно существует, однако она не может стать поводом для войны.
Между Россией и Белоруссией существует определённая напряжённость в отношениях, однако она не может стать причиной для развязывания войны. Об этом телеканалу "360" заявил вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью пражскому еженедельнику Respekt заявил о том, что ради сохранения своей независимости белорусам придётся воевать с русскими. И об этом Киев якобы предупреждал Минск.
Комментируя ситуацию, Макаркин отметил, что российская сторона выступает за более тесную интеграцию с Белоруссией. Белорусскую же сторону устраивает текущий уровень контактов. Именно с этим и связаны текущие противоречия, связанные с преференциями в сфере поставок нефти.
"В России исходят из того, что преференции должны сопровождаться интеграцией. Какие-то льготы нужно давать своим, а в случае, если Белоруссия исходит из того, что мы две разные страны, то здесь преференции нецелесообразны", - объяснил эксперт.
Подобные разногласия не могут спровоцировать начало военных действий, ибо всё равно функционируют механизмы Союзного государства и имеются взаимные симпатии.
Ранее президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич указал на то, что резкие заявления белорусского президента Александра Лукашенко по нефтяным вопросам нельзя назвать экономически необоснованными. Сейчас грядут новые выборы в Белоруссии. В такой ситуации резкие антироссийские высказывания Лукашенко становятся частью предвыборной кампании.
"Реально всю критику Лукашенко в наш адрес надо делить даже не на два, а где-то на 10", - цитирует слова эксперта РИА ФАН.

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