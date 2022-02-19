Напряжение извне не раз подталкивало Россию к развитию

Президент США Джо Байден напрямую обратился к гражданам России. «Вы не враги нам». Новые санкции закрутят все финансовые краны нашей страны. Бояться или мобилизоваться?

Первое лицо США: «Я не верю, что вы хотите кровавой и разрушительной войны с Украиной». И в этом англоязычном монологе начинают улавливаться стальные нотки фашистских декламаций. То ли из фильмов о войне, то ли от дедов передалось: «Комиссары и политруки принуждают вас к бессмысленному сопротивлению. Переходите на сторону Германии! Немецкие офицеры окажут вам хороший приём, накормят и устроят на работу». Там ещё приписка была, важная: «Торопитесь! Немцы на занятых территориях уже приступают к решению земельного вопроса, не опоздайте, красноармейцы, иначе останетесь без земли!» А так, если вкратце, «Рус, сдавайся!». Коллеги подметили, что обращение главы США напрямую – это вызов. Несложно вообразить, что бы началось, обратись Путин к народу Америки – тоже напрямую. Наверняка бы нас обвинили в попытке государственного переворота. В своём обращении Байден отметил, что цель США – не Украина, а демократия во всём мире. Важное замечание. Поскольку, как не раз подчёркивали в Вашингтоне, российские власти чужды демократии, пассаж может означать следующее: Америка намерена установить демократию в своём, американском, понимании в России. Такой, какой её видит Госдеп США.

Всегда открыты к покупке госдолга США

И при этом Россия не делает резких движений. Мы безропотно несём на себе бремя раздутого американского госдолга. В начале 2018 года мы хранили 96 млрд долларов в госбумагах США. А к ноябрю 2021 года мы сумели сократить эту цифру до 2,4 млрд, то есть в 48 раз. Но затем – как бы с намёком на готовность снова дружить – к концу 2021года снова увеличили наше участие до 3,9 миллиарда. Мы по-прежнему называем американцев своими партнёрами. Более того – таковыми мы их продолжаем считать. Народ там и правда партнёрский, дружелюбный, издавна симпатизирующий нашей стране. Но речь-то о власти.

Располагая чуть ли не самым большим в мире арсеналом воздействия на болевые точки наших партнёров, от «дедолларизации» сырьевой торговли до лишения Европы дешёвых энергоносителей и химического сырья, имея громадный опыт принуждения оппонентов (между прочим, Израиль этому научился от СССР, буквально у генерала Судоплатова), мы выдумываем априори неработающие «контрсанкции», стреляя себе по ногам. И дискредитируя идею самозащиты как таковую.

Чья элита?

Заминка решения вопросов с гражданами ДНР и ЛНР длиной в семь лет имеет внятное объяснение. Значительный контроль над социально-экономическими решениями сохраняет за собой либеральное крыло наших «элит». Тут и состоятельные владельцы заводов-газет-пароходов, и влиятельные политики. Да что говорить, в этом номере мы в очередной раз вынуждены привлекать внимание к тому, что наши чиновники не прочь связать своё будущее с США. Туда отправляют детей учиться и заниматься бизнесом и лояльные к власти политики, и оппозиция. Офшорная аристократия уже давно привыкла выводить максимум из страны, раз за разом игнорируя сигналы вернуть капитал на родину. Несмотря на то, что для них согласились создать даже внутренние офшоры.

Санкции, которыми грозят нам американцы, могут напугать только их, этих офшорных элитариев, и они их боятся пуще всего на свете. Ради сохранения своих богатств – замков, яхт, банковских счетов – они готовы собственноручно, без всякого НАТО, душить Россию и превращать её в зомби.

Санкции или «кристалл роста»

Сто лет как наша страна ходит под санкциями. И никогда они нас не пугали. После Брестского мира с кайзеровской Германией (в самом деле позорного, прав Владислав Сурков) бывшие союзники по Антанте ввели полный запрет на любые экономические отношения с нашей страной. Смешно, что позднее к санкциям присоединилась и побеждённая Германия. И эти санкции были болезненными – за год оборот внешней торговли рухнул с 88,9 млн золотых рублей до 2,6 миллиона. Одним из итогов тех санкций стал голод в Поволжье. Санкции, впрочем, довольно быстро купировали, и к исходу Гражданской войны (а точнее, наверное, к началу нэпа) они как-то не очень ощущались. К тому же вопреки санкциям с Советской Россией торговали некоторые соседи – за золото.

Американцы ввели свои санкции против нас ещё при Вудро Вильсоне. Потом их время от времени продлевали, но они никак не мешали инженерам «Форда» строить Нижегородский автозавод (позднее – ГАЗ), а предприятию «Купер инжениринг» – Днепрогэс. Кстати, гидроэлектростанцию помогал строить германский «Симменс» (и нынешние «крымские» санкции этот концерн тоже ничуть не напугали, судя по поставленному на полуостров гидротехническому оборудованию). Второй виток санкций пришёлся на конец 40-х. У СССР появилась атомная бомба, США это оказалось не по вкусу, и вот уже «Дуглас» разрывает контракт на постройку в нашей стране современных гражданских самолётов (до этого у нас по лицензии выпускали Ли-2 – кальку с «Дугласа» предыдущей модели). И что, наша авиапромышленность загнулась? Ничего подобного, стали выпускать собственный Ил-14. И уже к середине 50-х превзошли американцев в авиастроительстве, запустив в серию реактивный Ту-104 и трансатлантический Ту-114, летавший без посадки из Москвы в Гавану!

Возвращаясь к офшорным элитам. Никто не собирается приканчивать их, как во время ежовских чисток. Но, безусловно, стоит ограничить их возможности. Излишки ресурса следует передать тому бизнесу, который инвестирует в Россию, а не в её врагов. И тогда у нашей страны (и у власти) появится сопротивляемость. Кстати, в сталинские времена внешнее давление вынудило СССР двинуться в таком направлении. И вместо затухания стране удалось получить новый толчок к развитию.

Мы и сейчас имеем некоторые незадействованные рычаги влияния. Ограничение экспорта зерна, нефти и газа на отдельные рынки станет ощутимым ответом. В отдельных странах рост цены на зерно приводит к дестабилизации политической обстановки. А наша страна даже не выходила с подобными ультиматумами, хотя мы – крупнейшие экспортёры. В наших руках крупные поставки урана, чёрной металлургии, легирующих металлов. Надо ли использовать подобные механизмы? Да. Снизит ли это доходы Потаниных-Лисиных-Дерипасок? Да. Будет ли это иметь негативные последствия для среднестатистического россиянина? Вряд ли.

Нынче модная тема – обсуждение так называемого «кристалла роста» сталинской экономики. Александр Галушка написал книгу «Кристалл роста к русскому экономическому чуду». Пять составных успеха – планирование (недаром ходят слухи о возрождении Госплана), использование зарубежных технологий и привлечение иностранных специалистов (а хоть бы и китайских, отчего нет?). Директивное повышение эффективности (внедрение новой техники), самостоятельная денежная политика (рост экономики лимитируется только нехваткой физических активов, но не денег, которые можно напечатать, не согласовывая это с ФРС США и МВФ). Наконец – предпринимательство. Автор книги увязывает эти составные успеха с рекордными темпами роста экономики в 1929–1955 годах. Тогда удался рывок, который остаётся непревзойдённым до сих пор. Возможно, чтобы этот самый «кристалл роста» появился и начал расти, на нашу страну должны надавить снаружи. Чтобы появился алмаз (а именно он изображён на обложке книги Александра Галушки), уголь должен подвергнуться значительному давлению. Удастся ли нам удержаться сообща и перейти в новое состояние или офшорные дыры приведут к тому, что всё содержимое под давлением вытечет наружу? Во многом это зависит от желания людей и власти держаться сообща.