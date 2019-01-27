«Напряжение будет расти»: почему польские фермеры требуют от Варшавы прекратить поддержку Украины

Польские фермеры запланировали проведение национальной акции протеста 28 января. Аграрии требуют от властей создать механизм поддержки малых сельскохозяйственных предприятий, а также ограничить импорт продукции, в первую очередь с Украины. Если руководство страны не пойдёт на уступки, фермеры обещают начать «осаду столицы». Ранее они уже блокировали главную автомагистраль государства. Также лидеры крестьянских профсоюзов критикуют антироссийскую позицию Варшавы. По мнению экспертов, Польша не изменит свой политический курс. Однако недовольство жителей провинции может серьёзно ударить по популярности правящей партии, считают аналитики.

Польские фермеры готовятся выйти на акции протеста в понедельник, 28 января. Об этом накануне сообщил председатель Ассоциации польских производителей овощей Михал Колодзейчак. По его словам, Министерство сельского хозяйства Польши больше помогает иностранным сельхозпроизводителям, чем польским фермерам. Сейчас аграрии уже апеллируют напрямую к президенту Республики Польша Анджею Дуде.

«В понедельник мы начнём демонстрацию наших сил в десятках мест по всей стране. Это будет просто разминкой, но настоящую «бомбу» мы готовим через десять дней, если президент, которому мы позвонили, не присоединится к нам в борьбе за польское сельское хозяйство», — заявил Колодзейчак Radio Zet.

Если власти не отреагируют должным образом на выступления фермеров 28 января, 6 февраля представители аграрной отрасли планируют начать «осаду Варшавы». Сейчас польские фермеры копируют тактику «жёлтых жилетов», с ноября 2018 года устраивающих многотысячные акции протеста во Франции.

Как пояснил Колодзейчак, каждый из десятков координаторов протеста в Польше может действовать по своему усмотрению, выступления будут носить децентрализованный характер.

«Когда они останавливают поезд, я скрещиваю пальцы на удачу», — заявил глава аграрной ассоциации.

Напомним, польские фермеры уже протестовали против политики властей в середине декабря 2018 года. Тогда аграрии, одетые по примеру французских активистов в жёлтые жилеты, перекрыли крупнейшую польскую автомагистраль А-2, проходящую через всю страну с запада на восток. Протестующие заблокировали дорогу сельхозтехникой, требуя от властей выполнения их условий.

В число требований, выдвинутых протестующими, входили компенсация фермерам убытков от вспышки африканской чумы свиней и введение пошлины на импорт украинской сельхозпродукции. На переговоры с фермерами приехал министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановски. Несмотря на то что протестующие требовали, чтобы в переговорах участвовал глава правительства Матеуш Моравецкий, в итоге они согласились на время прервать свою акцию.

Крупные выступления недовольных аграриев начались в июле 2018 года. Тогда фермеры выдвигали примерно те же требования, что и сейчас. По мнению представителей отрасли, правительство должно создать механизм поддержки небольших сельхозпредприятий, провести аудит профильных ведомств, чтобы выявить случаи нецелевого расходования средств, а также ввести контроль импортных поставок сельхозпродукции.

Однако, по словам Колодзейчака, в том, что многие польские фермеры оказались в сложном положении, виноваты не только чиновники. Недавняя засуха поставила многие предприятия на грань разорения. По оценкам Министерства сельского хозяйства США, в 2018 году суммарный ущерб польского сельхозпроизводства из-за погодных катаклизмов составил $1 млрд.

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© Michael Hille / EyeEm

Вместе с тем власти могли оказать поддержку сельхозпроизводителям, уверены в Ассоциации польских производителей овощей. Но, так как правительство не спешит выполнять требования фермеров, они продолжают выходить на акции протеста.

По мнению президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, сейчас ситуация может измениться, причём не в лучшую сторону: появились новые важные факторы.

«В первую очередь нужно отметить центробежные процессы в ЕС: брексит приведёт к сокращению европейских дотаций, соответственно, экономическое положение таких стран, как Польша, ухудшится, — пояснил эксперт в интервью RT. — И в первую очередь речь может идти о сокращении субсидий для сельскохозяйственной отрасли».

«Самое главное — торговля»

Как заявил в интервью польскому Newsweek Михал Колодзейчак, помимо засухи положение фермеров усугубляет политика посредников и крупных торговых сетей, которые вынуждают производителей поставлять продукцию за бесценок. Многие фермеры считают, что одна из основных причин этой ситуации — конкуренция со стороны украинского импорта.

Например, себестоимость украинского зерна ниже, чем польского, поэтому сейчас на рынке Польши доминируют импортные зерновые, пояснил Колодзейчак. Ещё одной проблемой стало появление в стране продукции украинского садоводства: в 2017—2018 годах Украине удалось войти в десятку крупнейших экспортёров в Польшу фруктов и ягод, удвоив объёмы поставок. Всего за этот период на польский рынок украинскими компаниями было поставлено свежих и переработанных ягод на сумму $56 млн.

Хотя Украина может ввозить продукцию в страны ЕС только в рамках выделяемых квот, эти поставки уже вызывают серьёзную озабоченность польских производителей, так как в данном случае речь не идёт о равной конкуренции — в ценовой борьбе с украинскими поставщиками поляки заведомо обречены на поражение.

«Я не понимаю нашу дипломатическую политику. Польша защищает Украину, которая нас не уважает, а после многих лет торговли с Россией переговоры с ней внезапно прекращаются. Оставим историю, для нас самое главное — торговля. Как сказал Черчилль, нет постоянных друзей или постоянных врагов, есть постоянные интересы. Мы не хотим петь русские патриотические песни, мы рассматриваем этих людей как старых деловых партнёров. А теперь государство даже не разговаривает с ними», — подчеркнул Колодзейчак.

При этом глава фермерской ассоциации уверен, что, несмотря на высокие рейтинги в настоящее время, поддержка правящей партии «Право и справедливость» со временем снизится из-за той политики, которую проводят консерваторы.

Похожий прогноз в интервью RT высказал и Дмитрий Абзалов. По мнению эксперта, ухудшение ситуации в польской провинции в будущем окажет заметное влияние на политические процессы в стране.

«В перспективе это может ударить по правящей партии «Право и справедливость», так как она изначально опиралась именно на сельский электорат», — подчеркнул эксперт.

Предпосылки для роста протестных настроений в Польше копятся давно, первые акции прокатились по стране ещё в 2015 году. Тогда выступления были возглавлены профсоюзными организациями, в роли лидера выступил глава аграрного профсоюза Славомир Издебский. В числе прочего фермеры требовали, чтобы правительство оказывало помощь польским сельхозпроизводителям, вместо того чтобы кредитовать Украину.

«Мы прежде всего требуем, чтобы премьер раскрыла нам источник происхождения €100 млн для Украины, в то время как у страны нет 7 млн злотых (около $2 млн) на выплату компенсаций польским производителям кукурузы и картофеля, которые были уничтожены кабанами», — заявил тогда Славомир Издебский.

Действительно, в сентябре 2015 года польский кабмин одобрил выделение Киеву кредита в размере €100 млн на модернизацию транспортной пограничной инфраструктуры. Как заявили тогда в Варшаве, эти меры должны в будущем способствовать развитию польского экспорта на Украину.

Торговое эмбарго, введённое Россией против ЕС в ответ на санкции и принёсшее польской стороне только за три года убытки в размере €1,3 млрд, также было связано с событиями на Украине.

Это обстоятельство вызывает дополнительное раздражение у поляков. В одном из интервью профсоюзный лидер Издебский прямо заявил, что санкции стали итогом поддержки Варшавой интересов Киева.

В самом деле, своими действиями польские политики помогают оставаться на плаву украинским агропроизводителям, не обращая внимания на проблемы собственных граждан, считают эксперты.

Как напомнил в интервью RT Дмитрий Абзалов, Россия была ключевым рынком сбыта для польских сельхозпроизводителей, оптимальным с точки зрения логистики.

«В страны ЕС поставлять продукцию проблематично — Польша уже пыталась демпинговать на французском и германском рынках, но всё закончилось тем, что местные фермеры тоже вышли на акции протеста, поэтому Париж и Берлин поспешили защитить национальные рынки. А конкурировать на родном рынке с украинскими товарами польские фермеры тоже не могут», — пояснил эксперт.

Курс украинской гривны просел. Это обстоятельство и низкий уровень спроса внутри Украины способствуют экспортным поставкам, толкая украинских производителей к выходу на внешние рынки. Польша становится самым удобным из них за счёт географической близости и открытости польского рынка.

«Поэтому напряжение в Польше будет расти и дальше», — считает Абзалов.

«Неконтролируемый взрыв»

Очевидно, что правящая партия Польши не намерена прислушиваться к мнению граждан и пересматривать свою политику. Польские власти регулярно выступают с высказываниями антироссийской направленности, а в мае 2018 года глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил о необходимости продлить санкции против России.

Глава польского МИД Яцек Чапутович

Reuters

© Kacper Pempel

Активно протестовавший против этого курса профсоюзный деятель Славомир Издебский очень быстро оказался фигурантом уголовного расследования. Против него было возбуждено дело по обвинению в вымогательстве и в уходе от налогов. По мнению польских правоохранителей, лидер профсоюза якобы приобретал у фермеров зерно для своей компании, заведомо не планируя платить за поставки.

Официальное обвинение было предъявлено Издебскому в июле 2018 года на фоне новых акций «крестьянского протеста». Приговор пока не вынесен, но если суд встанет на сторону обвинения, то Издебскому может грозить до десяти лет лишения свободы.

Славомир Издебский ранее был соратником экс-министра сельского хозяйства Анджея Леппера, до сих пор пользующегося большим уважением в среде польских фермеров. Леппер возглавлял политическую партию «Самооборона» и выступал за сотрудничество с Россией, а также активно критиковал идею размещения в Польше противоракетной базы США. В 2011 году Анджей Леппер был найден мёртвым в варшавском офисе своей партии.

Анджей Леппер

AFP

© Gerard Cerles

По официальной версии, причиной смерти стало самоубийство. Однако в польском обществе продолжается дискуссия об истинных причинах гибели политика. В 2017 году польское издание Wiadomosci провело опрос среди своих читателей, в итоге подавляющее большинство респондентов (92%) заявили, что прокуратура должна возобновить расследование причин смерти Леппера.

Эксперт Российского совета по международным делам Станислав Кувалдин рассказал в интервью RT о причинах популярности Леппера среди польских фермеров. Как пояснил эксперт, Анджей Леппер возглавлял в конце 1990-х и начале 2000-х годов движение, которое сегодня назвали бы «популистским».

«Под его руководством крестьянские протесты происходили регулярно, до сих пор у него есть поклонники среди сельского населения, — пояснил эксперт. — Сейчас у партий подобного толка в Европе растёт вес, и оппоненты говорят о том, что они угрожают европейскому единству. Но в Польше такая партия действовала ещё до того, как страна присоединилась к ЕС. Это сегодня европейских политиков модно обвинять в том, что они якобы работают на Москву, но тогда подобное никому не приходило в голову».

По мнению Кувалдина, политическая верхушка Польши не прислушивается к требованиям фермеров, потому что противодействие Москве является для неё вопросом принципиальной важности. Несмотря на все противоречия с Киевом, Варшава будет делать всё, чтобы не допустить возвращения Украины в орбиту российского влияния, уверен эксперт.

Альтернативные точки зрения, звучащие в Польше, просто заглушаются, считает Дмитрий Абзалов. По мнению эксперта, сейчас в стране оказывается давление на левых политиков и профсоюзное движение.

«Оппозиция в Польше подвергается давлению. Можно напомнить о той критике, которая звучит в адрес польской правящей партии со стороны ЕС: «ПиС» обвиняют в нарушении европейских демократических принципов. Но, ликвидируя возможности для системного протеста, власти рискуют со временем получить неконтролируемый социально-политический взрыв», — считает эксперт.