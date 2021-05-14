«Напрямую затрагивает интересы нашей безопасности»: Путин прокомментировал обострение палестино-израильского конфликта

Обострение конфликта в секторе Газа напрямую затрагивает интересы безопасности России, заявил Владимир Путин. С начала недели в Ближневосточном регионе обострилось противостояние Палестины и Израиля — обе стороны обмениваются ракетными ударами. Кроме того, в ночь на пятницу, 14 мая, появилась информация о начале сухопутной операции Армии обороны Израиля, однако она впоследствии не подтвердилась.

Президент России Владимир Путин прокомментировал обострение палестино-израильского конфликта. Глава государства затронул эту тему в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности.

«Я попросил бы коллег высказаться по поводу того, как складывается ситуация сейчас на Ближнем Востоке, имею в виду обострившийся палестино-израильский конфликт. Это происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности», — отметил Путин.

Напомним, в ночь на 14 мая в СМИ появилась информация о том, что Вооружённые силы Израиля начали наземную военную операцию в секторе Газа. Впрочем, эти сообщения впоследствии не подтвердились. Как заявил один из руководителей пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Йонатан Конрикус, неверная трактовка событий средствами массовой информации произошла из-за «внутреннего недопонимания».

«Нужно начать с прояснения вчерашних событий. Прошлой ночью произошло внутреннее недопонимание, за которое я беру личную ответственность. Такие вещи иногда могут происходить во время сложных операций», — цитирует его РИА Новости.

При этом он добавил, что израильским военным дан приказ быть готовыми войти в сектор Газа, но поступит ли такой приказ, пока не ясно.

«Нет, но даже если бы и была, это бы не сообщалось заранее», — сказал Конрикус, отвечая на вопрос о том, есть ли у ЦАХАЛ информация, когда начнётся наземная операция.

Накануне представитель Армии обороны Израиля говорил, что военные еврейского государства готовятся к боевым действиям на земле, а к границам Газы уже перебросили различные войсковые подразделения.

Эскалация палестино-израильского конфликта началась с событий 7 мая. В тот день возникли столкновения между мусульманами и израильскими полицейскими в районе мечети Аль-Акса. Одной из причин беспорядков могло стать решение израильского суда о выселении нескольких арабских семей из района Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме.

При этом с 10 мая Израиль и Палестина осуществляют ракетные обстрелы друг друга. Согласно последним данным, из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 2 тыс. ракет и миномётных снарядов, большая их часть была сбита системой противовоздушной обороны «Железный купол».

ЦАХАЛ, в свою очередь, наносит удары по объектам движения ХАМАС. В ночь на 14 мая военные Израиля провели крупнейшую военную операцию с начала текущего обострения, задействовав 160 самолётов, а также танки, артиллерийские и пехотные подразделения, в результате чего за 40 минут были поражены 150 целей.

«Ни один израильский солдат в сектор Газа минувшей ночью не входил. Целью атаки была сеть тоннелей, использующихся радикалами для транспортировки и в качестве укрытия, под городом Газа», — приводит ТАСС слова Йонатана Конрикуса.

Цель: система туннелей «Метро» ХАМАС в Газе.



Операция: 160 самолетов, танков, артиллерийских и пехотных подразделений вдоль границы.

Мы поразили 150 целей и разрушили многокилометровую сеть «Метро» ХАМАС. pic.twitter.com/wDPBQy1rGH — Армия обороны Израиля (@IdfRussian) May 14, 2021

В то же время сообщалось о нанесении удара по зданию штаба внутренней безопасности и складу оружия ХАМАС. В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция в секторе Газа продолжится «сколько потребуется».

«Мы заставим ХАМАС заплатить высокую цену. Последнее слово ещё не сказано. Операция продолжится столько, сколько потребуется. Мы оказываем полную поддержку силам безопасности, чтобы вернуть закон и порядок в города Израиля. Мы не потерпим анархии», — сказал он.

По данным палестинской стороны, количество жертв в ходе авиаударов Израиля в секторе Газа достигло 119 человек, включая 27 детей. Более 600 жителей получили ранения разной степени тяжести.

При этом в движении ХАМАС заявили о намерениях продолжить атаки по Израилю. Об этом заявил представитель военного подразделения «Бригады аль-Кассам» Абу Убайда.

«Мы наносили удары по Тель-Авиву, Иерусалиму, Димоне и по другим городам, и у нас ещё есть что предложить в этой битве. Если дело относится к Иерусалиму и мечети Аль-Акса, то красных линий нет, обстрелять Тель-Авив — как выпить стакан воды для нас», — сказал он.

В ночь на 14 мая «Бригады Аль-Кассам» нанесли массированный ракетный удар по Ашкелону. В общей сложности по городу на юго-западе Израиля было выпущено около 100 ракет. В утренние часы при помощи беспилотника был атакован химический завод в поселении Нир-Оз.

«Слишком много мирных жителей уже погибло»

Британский рок-музыкант и один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в эфире RT высказал своё мнение об обострении палестино-израильских отношений. Он полагает, что конфликт нельзя считать равным по силе сторон.

«По сути, сектор Газа — это бочка с рыбами, и израильтяне просто расстреливают их, используя для этого крайне эффективное оружие. Жители сектора Газа — будто узники тюрьмы под открытым небом, и Израиль их убивает. Вот так вот. Некоторые из этих узников пытаются давать сдачи всеми доступными способами. И иногда используют самодельные ракеты — запускают их через стены своей тюрьмы», — сказал Уотерс.

На воскресенье, 16 мая, намечено третье за неделю заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Израиля и Палестины. Об этом сообщила в своём Twitter постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. При этом на двух предыдущих встречах члены Совбеза ООН не смогли достичь консенсуса и согласовать совместное заявление. СМИ сообщали, что причиной тому была позиция Соединённых Штатов.

При этом Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал обе стороны к немедленной деэскалации конфликта и прекращению боевых действий.

«Слишком много ни в чём не повинных мирных жителей уже погибло. Этот конфликт может только усилить радикализацию и экстремизм во всём регионе», — говорится в его посте в Twitter.

В свою очередь, лидер фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених в интервью агентству DPA выступил за то, чтобы Европа стала посредником в урегулировании палестино-израильского конфликта.

«Поскольку очевидно, что администрация США в настоящее время не намерена брать на себя дипломатическое лидерство в обостряющемся кризисе, европейские страны должны это сделать», — цитирует его ТАСС.