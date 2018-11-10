|
«Напрямую из Минобороны Австрии»: СМИ сообщают о месте работы «шпиона на Россию»
10 ноября 2018, 13:39 • 117 • Политика
Австрийские СМИ узнали, где работал подозреваемый в «шпионаже на Россию».
Новая провокационная версия была выдвинута австрийским журналом Profil. В выдержке из новой статьи сообщается, что стало известно место работы экс-полковника, который якобы работал на Россию, сливая секретную информацию.
По версии издания, «шпион» работал в Министерстве обороны Австрии в Вене. Причем он вел свою работу не из Зальцбурга, как ранее сообщалось, а буквально напрямую из министерства в Вене. Такая работа ему позволяла знать обо всем, что происходит вокруг.
Впрочем, издание не приводит аргументов и доказательств своей версии. Ранее, напомним, австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что экс-полковник ВС Австрии подозревается в ведении разведывательной деятельности в пользу России. Причем по версии австрийской стороны, он якобы в течение 20 лет занимался шпионажем. Доказательств представлено не было.
Накануне австрийский дипломат был вызван в МИД России из-за заявлений Вены об умышленном разглашении в пользу Москвы сведений, содержащих гостайну, полковником Вооруженных сил Австрии в отставке.
Подпишитесь на нас
117
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
07 ноября 2018, 01:09
|
05 ноября 2018, 05:28
|
08 ноября 2018, 20:54
|
05 ноября 2018, 06:54
|
06 ноября 2018, 02:09
|
09 ноября 2018, 01:54
|
06 ноября 2018, 23:24